Tagasi 26.06.25, 13:40 Ajakirjanik: toll peaks rohkem kontrollima kahtlaselt suurtes kogustes siia jõudvat butaani Eestisse saabus möödunud aastal Leedust mitukümmend korda rohkem butaani kui varasematel aastatel, mille päritolu peaks aga maksu- ja tolliamet põhjalikult kontrollima, rääkis Äripäeva ajakirjanik Pille Ivask.

Gaasimaardla

Foto: Liis Treimann

Ka tänavu on Eestisse saabunud rekordiliselt palju butaani. Ivask kirjutas eelmisel nädalal Äripäevas, kuidas osa asjatundjaid on veendunud, et Eesti tuuakse sisse sanktsioneeritud Vene gaasi, sest sellises koguses Eestisse vooriva butaaniga pole siin midagi peale hakata.

Äripäeva raadio hommikuprogrammis tõdes Ivask, et maksu- ja tolliamet ei ole teinud piisavalt, et mõista, mis on butaani statistilise anomaalia taga. “Tegelikult saab ju lisakontrolle teha ja see ei ole keelatud,” ütles ajakirjanik. “Mulle tundub, et neid asju võiks kaaluda küll, et saada teada, kes selle gaasiveoga tegelevad ja kes vastutavad.”

Ivask tunnistas, et mure on tegelikult suuremas pildis, sest suurtes kogustes butaan võib pärit olla Venemaalt, mis tähendaks, et sanktsioneeritud ja Ukraina sõda rahastav gaas jõuab Eestisse.

Intervjuust kuuleb lähemalt, kuidas põhjendas maksu- ja tolliamet ajakirjanikule, miks butaanile lisakontrolle ei ole tehtud.

Küsis Karl-Eduard Salumäe.