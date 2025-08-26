Tagasi ST 26.08.25, 12:12 Täienduskoolitus Tallinna Ülikoolis sobitub paindlikult täiskasvanu ellu Tallinna Ülikooli avatud õppe peaspetsialisti Marge Kõrvitsa sõnul on populaarse mikrokraadi kõrval täienduskoolituse valdkonnas veel paindlike õppevõimalustena pakkuda avatud ja eksternõpe.

Tallinna Ülikooli avatud õppe peaspetsialist Marge Kõrvits räägib Äripäeva raadios täienduskoolitusest.

Foto: Andres Laanem

Ta räägib sisuturundussaates “Minu karjäär“, millised on täiendusõppe paindlikud õppevormid ja millal inimesed neid valivad. Tavapärane õpitee on keskkool, bakalaureuse kraad ja magistrikraad. Inimesed ja nende eluteed on aga erinevad – Tallinna Ülikooli täienduskoolitus on hea viis oma õpiteed paindlikult jätkata.

Täienduskoolituse õppijate arv on samal tasemel püsinud juba aastaid, kokku on õppijaid umbes 11 000. Seda on pea poole rohkem kui üliõpilasi. Küll aga muutub käsikäes muutustega ühiskonnas huvi eri valdkondade ja õppekavade vastu.

Marge Kõrvits toonitab, et tööandjate tugi töötajate õpingute ajal on oluline, sest töötada ja õppida samal ajal ei ole lihtne, see tähendab töötaja jaoks lisapanust ja lisakoormust. Osa tööandjaid näiteks motiveerib oma töötajaid nende õpingute eest tasudes.

Saates kuuleb, millised on ühe elukestva õppija omadused ja mida peaks endas arendama, et muutlikus maailmas toime tulla. Lisaks kuuleb, kuidas saada abi oma õpitee kujundamisel ja milline on täienduskoolituse tulevik. Saadet juhib Helena Viiroja.