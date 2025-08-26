Euroopal on Venemaa võitmiseks üksainus usutav relv

Euroopa kaitsejõud võivad hakata Ukrainas rahu valvama, kuid Venemaa võitmiseks on tarvis teravalt rünnata.
- Seis pole Vladimir Putini jaoks kaugelt nii roosiline, kui semutsemine Donald Trumpiga võiks aimdust anda.
- Foto: Zumapress/Scanpix
Kas Donald Trumpi ähvardustest saab asja, selgub mõne nädala pärast sõltuvalt sellest, millal Ameerika riigipea ise otsustab, et suvatähtajaga tärmin on kukkunud. Lähiajalugu suurt lootust optimismiks ei anna, mispärast peab Euroopa lähtuma enda maailmajao põhjapoolsemast luterlikust kreedost, mille järgi aitab jumal ikka neid, kes end ise aitavad.
Lisaks lähedasele koostööle ja veidi konkreetsematele julgeolekugarantiisid hõlmavatele lubadustele on Euroopa tugevaim relv endiselt majandussfääris. Ajal, mil arutluse all on juba 19. sanktsioonipakett, tasub mõelda sellele, miks annavad eurooplased kõigest hoolimata Kremlile endiselt sadu miljardeid eurosid.
Kõigest sellest allpool lähemalt.
Ukraina sai toetuslubadusi juurde. Pühapäeval Ukraina iseseisvuspäeva puhul Kiievit väisanud Kanada peaminister Mark Carney ütles, et välista ka oma kaitseväelaste lähetamist tulevase rahu tagamiseks. Ent kuidas otsustab tema lõunanaaber Washingtonis, on endiselt ebaselge.
