Tagasi 26.08.25, 14:28 Eesti rohetööstus vajab nutikaid lahendusi ja julgeid investeeringuid Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kestliku arengu valdkonna juht Kadi Kõiv rõhutab saates "Cleantech", et Eesti tööstuse konkurentsivõime sõltub üha enam rohepöördest ja innovatsioonist.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi kestliku arengu valdkonna juht Kadi Kõiv.

Foto: Andres Laanem

Kõiv rääkis saates, et teekaardid, regulatsioonid ja ettevõtjate kasvav huvi näitavad, et muutuste vajadus on teadvustatud, kuid koostöö ja investeeringud määravad, kui kiiresti suudame liikuda kliimaneutraalsuse poole. Kõivu sõnul ei suuda ilma ettevõtjateta riik vajalikke muutusi ellu kutsuda.

„Ettevõtted teavad, et turul küsitakse järjest enam: milline on sinu jalajälg, kas oled kliimaneutraalsuse poole teel? Väga paljud ettevõtted on oma suuna seadnud rohelisele tehnoloogiale – kas juba palgatud teadus-arendusmeeskondadega või uute lahendusi otsides,“ rääkis Kõiv.

Laiemalt tulevad saates jutuks veel kliimaseaduse arutelud ja teekaartide roll tööstuse muutmisel, vesiniku ja taastuvenergia arenduste perspektiiv Eestis ning tööstussümbioos.

Saatejuht on Mart Valner.