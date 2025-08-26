Tagasi ST 26.08.25, 13:37 Tartu südalinnas ootab investorit ainulaadne võimalus soetada korter uusarenduses Tartu südalinnas, 5-minutilise jalutuskäigu kaugusel Raekoja platsist, kerkib arendus, mille vastu tunnevad üha suuremat huvi need, kes soovivad investeerida kinnisvarasse väljaspool Tallinna. Vallikraavi Kinnisvara uus projekt Raatuse Residentsid pakub paindlikke lahendusi nii oma kodu otsijatele kui ka neile, kes soovivad panna raha tööle üüritulu ja väärtuse kasvu kaudu.

Vallikraavi Kinnisvara projektijuht Tairo Puistaja märgib, et kuigi Tartu kinnisvaraturg ei pruugi esmapilgul Tallinna kõrval silma paista, on just seal olnud stabiilne kasv ja investorile atraktiivne tootlus. Viimase kümne aasta jooksul on uute korterite hinnad Tartus tõusnud keskmiselt 7% aastas. Puistaja sõnul on tegemist turuga, kus investeering ei tähenda ainult igakuist üüritulu, vaid ka kindlat väärtuse kasvu. Kui tudeng ostab korteri ülikooli ajaks ja müüb selle viie aasta pärast, on ta tõenäoliselt saanud tagasi rohkem kui lihtsalt kulud – see on olnud kasumlik.

Arendus koosneb neljast etapist ja kahe majaga esimeses faasis on lahendused mõeldud erinevatele sihtgruppidele. Üks maja on suunatud paaridele ja peredele, pakkudes 1-3-kolmetoalisi kortereid, teine aga väikeste, stuudiotüüpi korteritega rohkem just investorile või tudengile. Need 18 m² korterid on praktilised ning sobivad ideaalselt neile, kes hindavad kompaktset elamist ja madalaid kõrvalkulusid. Kõik vajalik on käeulatuses ning hooned on lahendatud tänapäevases A-energiaklassile vastavas võtmes.

Korterite hind algab 92 000 eurost. Panga finantseerimistingimused on praegu soodsad: investeeringu puhul on omafinantseering alates 30% ehk ühe Raatuse korteri puhul umbes 30 000 eurot. Kui korter elamiseks osta, saab laenu ka 15% sissemaksega. Investeerimiseks saab laenu võtta kuni 30 aastaks ning marginaalid algavad 1,99 protsendist, kodulaenumarginaalid alates 1,35 protsendist. Sellised tingimused loovad head eeldused tootluseks, mis ületab oluliselt selle, kui raha lihtsalt kontol seisaks. Puistaja toob välja, et kui investor üürib korterit 5 aastat ja võrdleb seda näiteks olukorraga, kus sama raha oleks lihtsalt seisnud, võib omakapitali tootlus ulatuda 15–18 protsendini aastas.

Vallikraavi Kinnisvara kodulehel on ka olemas praktiline kalkulaator , mille abil saab mugavalt arvutada oma kinnisvarainvesteeringu tootluse. Selleks tuleb kalkulaatorisse sisestada kõik olulised investeeringuga seonduvad arvud nagu investeeringu summa, omakapitali osakaal, laenuaja pikkus ja intressi suurus ning üüritava pinna tulud ja kulud. Kindlasti ei tasu unustada, et lisaks üüritootlusele saab üüripinna omanik lisatootlust ka kapitali hinnakasvust.

Tartu üüriturg toetab sellist investeeringut

Kuigi Tartus on palju tudengeid, ei ole ühetoalisi kortereid uutes majades eriti saada. Vanades majades ulatuvad rendihinnad juba 450–500 euroni kuus, samas kui Raatuse Residentsid pakub oluliselt kaasaegsemat ja vaiksemas asukohas olevat kinnisvara. Projekt on suunatud eelkõige pikaajalistele üürnikele, näiteks tudengitele või noortele spetsialistidele, kes hindavad kesklinna lähedust ja kvaliteetset elukeskkonda. Kuna väikesi ühetoalisi kortereid järgmistes etappides enam ei ehitata, on see võimalus ajaliselt piiratud.

Arendus asub viieminutilise jalutuskäigu kaugusel Tartu raekojast, pakkudes linna mugavusi ilma vajaduseta soetada parkimiskohta. Küll aga saab soovi korral juurde osta panipaiga või koha turvalises jalgrattahoidlas koos pesemisvõimalusega. Majad on kuuekorruselised, viimasel korrusel paiknevad 1,5-korruselised loft-tüüpi korterid, kus magamisala paikneb poolkorrusel – need pakuvad atraktiivset ruumilahendust ja eristuvad tavapärasest uusarendusest.

Kindlustunnet annavad ka arendaja ja ehitaja: 1996. aastal loodud Vallikraavi Kinnisvara on turul tuntud kui stabiilne ja usaldusväärne tegija ning majade ehitaja Rand & Tuulberg on üks Eesti kogenumaid ehitusettevõtteid, kelle senised projektid on alati edukalt lõpuni viidud.

Raatuse Residentsid on midagi enamat kui lihtsalt uus kortermaja. See on Tartu südames paiknev kinnisvaralahendus, mis sobib ideaalselt nii koduks kui ka investeeringuks. Kaasaja nõuetele vastav ehitus, vaikne asukoht ja stabiilne turg loovad tugeva aluse kinnisvarasse investeerimiseks väljaspool pealinna.

