Täna butaan, homme Putin?

Võimalik, et Eestisse voolab metsikutes kogustes Vene gaasi, mis rahastab Vladimir Putini sõjamasinat, aga siinne ametkond sisuliselt laiutab käsi, selle asemel et nõuda ja tegutseda, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Kust tuleb tolm ja kuhu kurat kaob kõik see butaan, tahaks küsida enne jaanipühi Äripäevas ilmunud loo peale . Ainult et kui tolmu tekkimisest aru saamiseks tarvitseb vaid pisut guugeldada, siis seda, miks on hakatud järsku Eestisse importima röögatutes kogustes butaani, ei tea või ei ütle mitte keegi.