Tagasi 03.07.25, 12:55 Tehinguekspert: investeerimata kapitali on palju, aga kindlust vähe Kuigi turul on kogunenud märkimisväärne hulk investeerimata kapitali, hoiab globaalne ebakindlus tehinguaktiivsust tagasi, rääkis Ellex Raidla partner ja tehingute valdkonna juht Risto Vahimets.

Ellex Raidla partner ja tehingute valdkonna juht Risto Vahimets.

Foto: Raul Mee

Seda kinnitab ka Ellex Raidla tehinguradar: tänavu aasta esimesel poolaastal tehti Eestis 96 ühinemis- ja ülevõtmistehingut – vaid kaks rohkem kui mullu samal ajal.

Vahimets rääkis ka, et Eesti majandus sõltub endiselt tugevalt välisinvesteeringutest. “Me oleme pigem riik, kuhu investeeritakse, mitte investeeriv riik,” märkis ta.

Ka Eestis on olemas ettevõtjaid ja investeerimisgruppe, kellel on piisavalt vahendeid, mida kodumajandusse suunata. Samas on sageli keeruline täpselt öelda, millise kapitali toel üks või teine tehing toimub, sest enamasti kasutatakse nende finantseerimisel omakapitali ja laenuraha kombinatsiooni, selgitas Vahimets.

Tulevikku vaadates tõdes Vahimets, et majandusväljavaade on jätkuvalt udune ja ebakindel. Kuigi olemas on positiivsed tegurid – madal inflatsioon, stabiilsed intressimäärad ja tugevad ettevõtete bilansid –, ei piisa neist veel turu elavdamiseks. “Selleks, et need positiivsed mõjud päriselt esile kerkiksid, oleks vaja geopoliitilist selginemist,” ütles ta.

Intervjuus tuli juttu ka arengutest kaitsetööstuses – valdkonnas, kuhu suurenevate kaitsekulutuste taustal on samuti oodata investeeringuid ja tehinguid.

“Kui vaadata olukorda küüniliselt, siis kaitsetööstus võib tõesti olla üks neist sektoritest, mis suudab ka keerulisel ajal kasvada,” ütles Vahimets.

Lisaks räägiti intervjuus mõnest märgilisest tehingust ning lähemalt põhjustest, miks paljud turuosalised praegu pigem ettevaatlikult kõrvalt vaatavad.

Küsis Indrek Lepik.