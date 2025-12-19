Asjatundjad kinnitavad: töökoht saab toetada nikotiinist loobumist

Tervise arengu instituudi eksperdid rõhutavad, et klassikalise sigareti asendamine uute nikotiinitoodetega ei ole nikotiinist loobumine.
- Klassikaline sigaret pole ainus tubakatoode.
- Foto: Benjamin Horn via www.imago-images.de
Saates "Tervisetark" arutatakse, miks uued nikotiinitooted on loonud petliku mulje ning ka seda kuidas töökeskkond võib tubakatoodetest loobumist toetada.
Uute nikotiinitoodete, nagu e-sigarettide ja nikotiinipatjade tarvitamine ei ole ohutu, kuid paraku levib see nooremate inimeste hulgas. Ent just nendest toodetest loobumine võib osutuda keerulisemaks kui tavasigarettidest loobumine.
Saates räägivad tervise arengu instituudi uimastite ja sõltuvuste osakonna juhataja Anneli Sammel ning ennetuse ja tervisedenduse osakonna vanemspetsialist Katrin Kärner-Rebane, miks see nii on ja kuidas tööandja saab aidata sõltuvusahelast välja murda.
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Töökoht on oluline mõjutaja – see kujundab harjumusi, norme ja suudab pakkuda tuge. Saates selgitatakse, miks tööandjad peaksid tubaka- ja nikotiinivabasse töökeskkonda senisest tõsisemalt suhtuma, millised on selleks olemasolevad lahendused ning millal ja kuidas toetada töötajat loobumisteekonnal. Lisaks tuleb juttu sellest, millised on peamised motivatsiooniallikad nikotiinitoodetest loobumiseks, milliseid toetavaid rutiine saab tööandja pakkuda ning kuidas tekitada keskkond, kus suitsetamisest loobumine ei ole erand, vaid norm.
Saadet juhib Violetta Riidas.
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