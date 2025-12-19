Tagasi Asjatundjad kinnitavad: töökoht saab toetada nikotiinist loobumist Tervise arengu instituudi eksperdid rõhutavad, et klassikalise sigareti asendamine uute nikotiinitoodetega ei ole nikotiinist loobumine.

Saates "Tervisetark" arutatakse, miks uued nikotiinitooted on loonud petliku mulje ning ka seda kuidas töökeskkond võib tubakatoodetest loobumist toetada.

Uute nikotiinitoodete, nagu e-sigarettide ja nikotiinipatjade tarvitamine ei ole ohutu, kuid paraku levib see nooremate inimeste hulgas. Ent just nendest toodetest loobumine võib osutuda keerulisemaks kui tavasigarettidest loobumine.

Saates räägivad tervise arengu instituudi uimastite ja sõltuvuste osakonna juhataja Anneli Sammel ning ennetuse ja tervisedenduse osakonna vanemspetsialist Katrin Kärner-Rebane, miks see nii on ja kuidas tööandja saab aidata sõltuvusahelast välja murda.