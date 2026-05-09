09.05.26, 16:00 Raadiohitid: investor Toomas rääkis, kuhu panna suurem summa raha Lõppenud nädalal kuulati kõige rohkem jutte kallist investeerimisturust ning intervjuusid Ain Hanschmidti ja Mihkel Nestoriga.

Investor Toomas rääkis, kuhu paigutada 50 000 eurot.

Investor Toomase aktsiaideed: kuhu paigutada 50 000 eurot kallil turul

Aprillikuu kergitas Toomase portfelli rekordini ning kontol on tekkinud suurem summa raha, mis ootab paigutamist aktsiaturgudele.

Saates “Investor Toomase tund” arutlesid börsitoimetuse liikmed Jana Saarkoppel, Kaspar Viira, Joonas Piir ja Jaan Martin Raik, kuidas rekordilise portfellini jõuti ning mida teha ootamatult suure summaga, mis kontole on kogunenud.

Saadet juhtis Jaan Martin Raik.

Hanschmidt: mineviku edukad ülevõtmised on meid ära rikkunud

Varasematel aastatel tegi Infortar järjest suuri ülevõtmisi, kuid nüüd on konkurents turul palju suurem ja kergeid tehinguid enam ei leidu, nentis Infortari juht Ain Hanschmidt

“Kui midagi tuleb müüki või on mingi ülevõtmise võimalus, siis on seal kohe järjekord ukse taga,” rääkis Hanschmidt Äripäeva raadio hommikuprogrammis. “See lööb vara hinnad üles.”

Hanschmidt nentis, et 2020.‒2023. aastal tehtud edukad ja efektiivsed ülevõtmised on Infortari natuke ära rikkunud. “Tahaks samasuguseid tehinguid teha, aga arvatavasti tuleb ikkagi praegusel momendil rohkem süveneda ja otsida rohkem võimalusi,” rääkis ta.

Küsis Aivar Hundimägi.

Börsitoimetuse juht kaalub Berkshire’i ostmist: aktsia on ääretult soodne

Investorid kritiseerivad küll Berkshire Hathaway rekordiliselt suurt rahavaru, kuid krahhi korral oleks see hea riskide maandaja ning praegu saab aktsiat juba ka soodsa hinnaga, rääkis Äripäeva börsitoimetuse juht Jaan Martin Raik.

Raik loetles, et Berkshire’il on praegu ligi 400 miljardit dollarit vaba raha, umbes 300 miljardi dollari väärtuses börsil kaubeldavaid aktsiaid ja 350 miljardi dollari väärtuses börsiväliseid ettevõtteid. Tehisintellekti arvutuste järgi on börsiväliste ettevõtete hinna ja kasumi (P/E) suhe 7 kandis, mis on ääretult soodne, kui arvestada, et S&P 500 indeksi keskmine P/E on umbes 22, kirjeldas ta.

Küsis Ken Rohelaan.

Mihkel Nestor: ajaloolisest naftakriisist on asi kaugel, aga Soomes on seis tõesti nukker

Nafta hinnad pole praegu nii kõrged, et oleks kohane olukorda eelmiste kriisidega võrrelda, kuid meie lähiriikidest on Soome majandus kõige kehvemas seisus, rääkis SEB majandusanalüütik Mihkel Nestor.

“Tahaksin sirgelt öelda, et see on üks imelik loll jutt, mida ma olen ka kuulnud kuskil Euroopa Komisjoni ametnike käest näiteks, kuidas tänane olukord turul on hullem kui 70ndate naftakriis ja 2022 kokku. Noh, issand, ma ei teagi, kust seal alustada,” imestas Nestor, kelle sõnul pole praegune Hormuzi väina sulgemisega kaasnev kriis veel varasematega võrreldav.

Küsis Karmen Laur.

Merko juht: Hormuzi kriis ähvardab tuua ehitusturule vaidlusi ja ehituste peatamisi

Hormuzi väina sulgemisest tingitud energiahindade tõus ei jäta puutumata ka Eesti ehitusturgu, sest nafta ja energia on ühed peamised sisendid ehitusele, rääkis esimese kvartali tulemused avaldanud Merko Ehituse juht Ivo Volkov

“Saame näha, kuidas pikkade lepingutega minema hakkab, eriti nendega, mis on sõlmitud enne Hormuzi väina sündmusi. Prognoosin, et siin võib tulla palju vaidlusi. Kas jäävad kuhugi mõned poolikult ehitatud majad paremaid aegu ootama ja langevad kohtuvaidlustesse või suudavad tellijad, ehitajad omavahel kokku leppida – eks seda aeg näitab,” arutles Volkov.

Küsis Karmen Laur.