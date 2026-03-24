Tagasi Kasulikud hoiakud ja strateegiad, mis müüvad isegi lärmakal objektil või majanduskriisis Müügiprotsess ei peatu ka siis, kui kohtumine toimub lärmakal objektil või klient viitab keerulisele majandusolukorrale. Saates „Nimed müügitahvlil“ selgitavad müügikoolitajad Silver Rooger ja Mardo Kase Dominate Salesist, miks ka kõige segasemates oludes määrab tulemuse eelkõige müüja enda hoiak ja kasutatav müügilähenemine.

Saates arutletakse, kuidas käituda objekti külastustel, kus klassikaline kohtumisstruktuur ei kehti, kuid müügieesmärk jääb samaks. Räägitakse, miks rahulik ja järjekindel tegutsemine annab eelise ning kuidas hoida fookust ka siis, kui klient on hajevil või keskkond kaootiline.

Lisaks käsitletakse müügikoolituste tellimise kitsaskohti. Kogemused näitavad, et liiga laiad teemad ja vähene praktiline harjutamine ei loo püsivat muutust. Saates tuuakse näiteid, kuidas keskendunud ja praktiline lähenemine ning kaa reaalsete müügikõnede läbimängimine aitab tulemusi kiiresti parandada.

Kolmandaks avatakse force majeure’i tüüpi vastuväidete tagamaid. Selgitatakse, kuidas eristada pärisargumenti ettekäändest ning kuidas aidata kliendil hinnata otsuse edasilükkamise tegelikku mõju.