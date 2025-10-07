Tagasi 07.10.25, 13:00 Kasulik kuulamine: kuidas korduv edasilükkamine muuta tehinguks Müügis tähendab edasilükkamine sageli ummikseisu, kus lahendus venib ja selgust ei saabu. Müügikoolitajad Silver Rooger ja Mardo Kase selgitavad, kuidas sellisest olukorrast tulla välja ja viia müük ikkagi tulemuseni.

Silver Rooger ja Mardo Kase Dominate Salesist.

Foto: Andras Kralla

Äripäeva raadio saates “Nimed müügitahvlil” vaatavad müügikoolitajad Silver Rooger ja Mardo Kase Dominate Sales ist otsa keerulisele, ent igapäevasele nähtusele müügimaailmas: edasilükkamine. Arutame, millised on tüüpilised põhjused, miks kliendid otsuseid edasi lükkavad: kas on tõesti prioriteedid mujal, on tegemist hirmu või ebakindlusega, või lihtsalt soovimatusest öelda ei? Saatejuhid jagavad praktilisi kogemusi, kuidas neid põhjuseid ära tunda ja milliseid suhtlustehnikaid kasutada, et vestlus ei jääks toppama, vaid liiguks konstruktiivselt edasi.

Juttu tuleb ka sellest, miks ei tasu kohe hakata kliendi toodud “põhjuseid” lahendama, vaid esmalt tuleks veenduda, kas need on päriselt otsust pidurdavad tegurid või pelgalt viis vestlust edasi lükata. Käsitleme ka müüja rolli selles protsessis, kui suur mõju on enesekindlusel, häälestusel ja oskuslikul tonaalsusel keerulise suhtluse suunamisel. Kogenud koolitajad selgitavad, kuidas kliendil aidata langetada otsus nii, et see ei sünniks surve all, vaid teadlikult ja koostöös.

Lisaks tuleb jutuks, kuidas taastada kontakti juba kaugeneva kliendiga ning millal on mõistlik selgust küsida või hoopis loobuda. Arutame ka, kuidas vältida olukorda, kus klient valib odavama, kuid halvema lahenduse, ning kuidas tuua esile väärtus, mis on rohkemat kui lihtsalt hind.

