07.05.26, 13:22 Suurpangad nõuavad ettevõtetelt karmimalt kestlikke samme Suuremad pangad uurivad ettevõtetelt finantseerimisel põhjalikumalt, kuidas nad plaanivad pikas plaanis kestlikumaks muutuda, rääkis Swedbanki jätkusuutlikkuse juht Mihkel Tamm.

Suurpankadelt laenu küsides jätkusuutlikkuse plaanidest rääkimisest ei pääse.

Foto: Andras Kralla

“Kuna ma pangaliidus kestikkuse toimkonda koos Laura Kostiakiga SEBst juhin, siis me näeme, et suurematel pankadel võib-olla on need nõudmised väiksematega võrreldes natukene karmimad. Aga me küsime küsimusi, me hindame väga selgelt finantseerimise juures just ettevõtte kestlikkust sinna juurde,” rääkis Tamm Äripäeva raadio hommikuprogrammis.

Intervjuus rääkis Tamm, kui palju on Euroopa Liidu regulatsioonide vähendamine jätkusuutliku ettevõtluse teemadelt hoogu maha võtnud ning miks suur osa suurettevõtetest ESG riske kaardistab. Samuti avas ta, miks võib Iraani sõda kestlikkusele uue tõuke anda.

Küsis Karmen Laur.

