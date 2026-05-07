07.05.26, 13:34 Valitsus võtab riigifirmadelt üle 125 miljoni dividende Valitsus kinnitas riigiettevõtete dividendid, millega laekub 2026. aastal riigieelarvesse kokku üle 125 miljoni euro omanikutulu.

Valitsus võttis ühe suurima dividendi Riigi Kinnisvara AS-st

„Riigi äriühingute dividendipoliitika on osa laiemast eelarvedistsipliinist. Omaniku dividendiootus kehtib ka riigiettevõtete puhul ning otsused on tehtud vastavalt ettevõtete finantsseisule ja investeerimisvajadustele,“ ütles rahandusminister Jürgen Ligi.