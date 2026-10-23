Äripäeva kultuurisoovitus: Tartu särab, EKAs kummitab ja Mustpeade majas ärkavad ellu vanad makid

Sel nädalavahetusel tasub Tartusse sõita juba sellepärast, et linn näeb välja hoopis teistsugune kui tavaliselt. 22.–24. oktoobrini toimub Tartu valgusbiennaal TAVA26, mis muudab sügisõhtuse linnaruumi rahvusvaheliseks valguskunsti näituseks.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- millised nädalavahetuse kultuurisündmused Eestis pakuvad kõige ootamatumaid elamusi Tartust Tallinnani;
- kuidas seovad valguskunst, vanad helimasinad ja EKA tudengite näitus üheks tervikuks selle nädala kultuurisoovituse.