Äripäeva kultuurisoovitus: paljad naised basseinis, auhinnatud läbikukkumine ja kirjanduslik tehasemuinasjutt

Sel nädalavahetusel saab Tallinnas minna tantsuetendusele, mille jaoks pole vaja teatrisaali, vaid hoopis ujulat. Pühapäeval mängitakse Meriton Sport Spa basseinis Islandi kunstnikeduo Forget-me-not lavastust „Femme Physique“, mis uurib naise keha, selle vaatamist ja avalikus ruumis olemist.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- milline nädalavahetuse kultuurisündmus viib vaataja teatrisaali asemel basseini ja kuidas Islandi kunstnikud naise keha kujutavad;
- miks pälvis Katariin Mudisti ja Keithy Kuuspu auhindade teemaline näitus ise preemia ning mida tasub veel sel nädalavahetusel Tallinnas ja Tartus ette võtta.