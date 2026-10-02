Äripäeva kultuurisoovitus: kirikust saab valgusteater, 400 noort tantsib „Kratti“ ja disainitudengid näitavad tulevikku

Kodukontoril on olulised eelised, näiteks see, et kõik spetsialistid ei pea elama just pealinnas. Kuid lõppeks peab juht töökorralduse ikkagi otsustama selle järgi, mis on ettevõtte eesmärgid, kirjutab Kaspar Oja vastuses Äripäeva arvamusliidrite küsitlusele.
Peagi presidendiametisse astuva Ülle Madise meeskond on politoloogide hinnangul tugev ja kogenud, kui ühe valiku puhul tuleb uuel nõunikul kiiresti tõestada, et parteiline minevik ei mõjuta tema tööd Kadriorus.
Eestis tõuseb vanaduspensioniiga 2029. aastal 65 aasta ja nelja kuuni. Taani värske uuring näitab aga, et üksnes pensioniea nihutamisest ei pruugi inimeste kauem tööl hoidmiseks piisata: vanemaealised ootavad tööandjalt eelkõige lühemat tööaega, rohkem puhkust ja paindlikku töökorraldust.
Eesti inimesed kaotasid mullu petturitele 31 miljonit eurot ehk ligi kolm korda rohkem kui aasta varem ning RIA hinnangul jätkub tänavu üldjoontes sama suund. Samal ajal muutuvad pettused üha usutavamaks ja professionaalsemaks ning ettevõtete kaitsmisel ei saa loota üksnes töötajate tähelepanelikkusele, rääkisid eksperdid Äripäeva raadio saates „Küberruum“.