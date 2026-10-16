Äripäeva kultuurisoovitus: surnud kass laval, 65 aastat abielu ja 90ndate kunstimäss

Sel nädalavahetusel saab Tallinnas näha tantsulavastust, mis on kui pöörane palavikuuni. Soome-karjala koreograafi Elina Pirineni “Ghosts of Rosegarden” toob Von Krahli teatrisse seitse tantsijat, keelpillikvarteti, armunud fagotimängija, ühe ema ja tema surnud kassi.
Tellijana saad artiklit lugedes teada:
- milline Tallinna tantsulavastus viib vaataja palavikulisse roosiaeda ning miks peetakse Elina Pirinenit Soome üheks omanäolisemaks nüüdiskoreograafiks;
- milliseid filme ja näitust tasub nädalavahetusel veel kogeda ning kuidas seostuvad nendega 65 aastat kestnud abielu ja 90ndate kunstimäss.