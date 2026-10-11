Naftafirmade juhid loobuvad rünnaku alla sattunud Saudi Araabias tähtsast energiakongressist
Maailma juhtivate naftafirmade tegevjuhid otsustasid jätta minemata Saudi Araabia pealinnas Ar-Riyadis toimuvale energiasektori suursündmusele pärast seda, kui huuthid ründasid pealinnas asuvat rahvusvahelist lennujaama.
Konkurentsiamet uuris ligi aasta Eesti jaekettide lepinguid ja kaubandustavasid, kuid lõpetas augustis menetlused rikkumisi tuvastamata. Samal ajal tõi uurimine esile hulga küsimusi, kus ostjate ja tarnijate jaoks vajavad reeglid veel selgitamist.