Raudsik: Lähis-Ida tuleviku võti peitub eeskätt Iisraeli, kuid ka USA valimistes

Rünnakute jätkumine USA ja Iraani vahel kergitas taas nafta hinda ja majandusekspert Raivo Vare sõnul tuleb tekkinud ebakindlusega arvestada veel mõnda aega. Üks peamine võitja on selles sõjas Vare sõnul Venemaa.
Laupäev tõi Lähis‑Idasse kaks suurt pauku: USA saatis piirkonda 3500 mereväelast ja houthi mässulised tulistasid Iisraeli suunas rakette ja droone. Samal ajal valmistub Pentagon võimalikeks maapealseteks operatsioonideks Iraanis.
Uus konflikt on pannud ärevusse Pärsia lahe naftariigid ning tekitanud üleilmsel turul hirmu võimaliku eskalatsiooni ees. Kuigi turud avanevad alles esmaspäeval, analüüsime, kuidas pinged võivad mõjutada maailmaturge ja mida see võiks tähendada Eestile.
Kui 14. oktoobril kella kolme paiku päeval Eestis sireenid tööle hakkavad, ei pea tipptunnil autos istuv inimene sõidukit keset tänavat maha jätma ega lähimasse keldrisse jooksma, kuid ta võib endalt küsida: kui see ei oleks test, vaid päris oht, siis mida ma praegu teeksin ja kuhu läheksin?