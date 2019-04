Kangaga kaetud hooned: tõusev trend fassaadide maailmas

TTÜ raamatukogu puidumustri imitatsiooniga fassaad ei ole päris kindlasti oma erilise ja uudse välimuse poolest möödujaile märkamatuks jäänud. Iseasi, kui paljud teadsid, et ligi kümme aastat tagasi paigaldatud fassaad on tegelikult kangas.

Mida üldse kujutab endast hoone kangaga katmine? Talupojaloogika ütleb, et mida tugevam ja kindlam kate, seda kauem see kestab. Meie kaasautori külaskäik mainitud fassaadi teostajate juurde Metroprinti ja kohtumine Peeter Poomi, Ergo Neeme ning Kristel Ullaga on siinkohal omamoodi nagu müüdimurdmine.

Kas saan õigesti aru, et Metroprint Systems on reklaamtoodetega tegelev ettevõte ning Archiprint on Teie kaubamärk erinevatele fassaadilahendustele? Täpselt nii. Metroprint Systems tegutseb suureformaadilise digitrüki turul juba ligi 20 aastat ning seda enamasti just kõikvõimalike reklaamtoodete valdkonnas. Kui me räägime arhitektuursest fassaadist, siis selle suuna arenedes võtsime kasutusele kaubamärgi Archiprint.

Tallinna Tehnikaülikooli raamatukogu tekstiilfassaad Archiprinti teostuses

Sellised lahendused ei ole vist Eestis väga tavalised? Tõepoolest. Täna pakume ainsana lähiregioonis sellist täislahendust, kus lähtuvalt arhitekti visioonist koostame tehnilised joonised ja valmistame profiilid, leiame kangad, trükime soovitud kujunduse või graafika, paigaldame ja pingutame. Hoonetele saab anda erinevaid kujusid ja vorme. Archiprint ootab ka oma klientidelt julgeid, huvitavaid ja miks mitte ka hulle ideid, et need teoks teha. Eesti arhitektuuris ei ole fassaadikangastega täna palju katsetatud erinevalt näiteks Beneluxi maadest. Meie esimene töö oli TTÜ raamatukogu, mis valmis ligi kümme aastat tagasi. Hoone arhitekt võttis meiega ühendust ja küsis sellist lahendust, nii see algaski. Tänaseks on meie tehtud fassaadikangaga hooneid Eestis viis ja tuleb aina juurde.

Rääkides trükitud fassaadist peate te silmas ainult kangast? Ei, üldsegi mitte! Lisaks kangale oleme välja töötamas uudset klaasfassaadi lahendust, kus digitrükitud kangas on kahe klaasikihi vahel. Plaanime ka erinevate komposiitmaterjalide kasutamist. Kusjuures sisearhitektuuris kasutatavate materjalide valik on veelgi laiem: kartongid, re-board, akustilised plaadid jne. Ometi on meie nii-öelda signatuurtööd nagu TTÜ raamatukogu, Mustamäe Elamuste Keskus, rahvusarhiivi peahoone Noora ja teised just tekstiilfassaadi parimad näited.

Mida fassaadikangas endast kujutab? Millised on selle omadused ja eelised? See on spetsiaalkangas, mida kasutatakse Euroopas juba väga ammu. Vanimad, ilma prindita küll, on üleval juba alates seitsmekümnendatest ning kestavad tänaseni. Näiteks Aasia maades kasutatakse sama kangast otsese päikesevalguse ja UV-kiirguse eest kaitsemise eesmärgil. Samal põhjusel veel suurtes lennujaamades, spordirajatistel, staadionitel. Muude lahendustega võrreldes on see ka kordades taskukohasem.

Materjalil on väga palju tema kasuks rääkivaid omadusi. Üheks neist juba enne välja toodud vastupidavus – kangas iseenesest ei hävine. Kui, siis vandalismi tagajärjel on seda võimalik kahjustada, kui tõesti noaga kallale minnakse. Seda annab aga edukalt vältida, kui kangaga kaetud osa ei alga otse maapinnalt, vaid umbes kolme meetri kõrguselt. Enamik selliseid hooneid on ka nii projekteeritud. Lisaks on see hästi hingav, vältimaks niiskuse ja hallituse teket ning hea isolatsioon tagab jahutuse kuumade ilmadega ja väiksema soojuskao külmade ilmade korral, isolatsioon summutab teadupärast ka müra. Kangas on tulekindel (vastab tulekindlussertifikaadile B1). Trükivärvid on UV- ja ilmastikukindlad ning kõrgsageduslik keevitus tagab ühtlased ja tugevad liitekohad. Spetsiaalkangas on väga vastupidav mikroobide suhtes ja ka sammal leiab kasvamiseks mõne parema koha.

Ergo Neeme , Metroprint Systems juhatuse liige Me oleme nagu välifassaadi tapeedipood, ainult selle vahega, et kui tapeedipoes saad Sa valida sadade erinevate ette antud värvide ja mustrite vahel, siis meil on üks suur valge rull, kuhu me trükime just Sinu soovi. Ja ka materjalide valik on suurem.

Kuidas seda paigaldatakse? Kuidas see tehnoloogiliselt välja näeb? Paigaldusprotsess on tegelikult väga lihtne. Masin trükib viie meetri laiustele paanidele tellitud mustri või pildi, mis omakorda kõrgsagedusliku keevituse abil kokku liidetakse. Kõrgsageduslik tähendab seda, et materjalid liidetakse omavahel molekuli tasandil ning nõrka liitekohta ei jää. See on tavakeevitusest kordades vastupidavam. Taoline moodus garanteerib, et keevituskohad ei katke ega purune. Seejärel kinnitatakse kanga paanid hoonele, kasutades selleks Archiprinti poolt spetsiaalselt väljatöötatud profiilide lahendust.

Kui keeruline on kanga vahetus, kui näiteks värv või print on end ammendanud? Või tekib lihtsalt soov välisilmet värskendada? Vahetus on väga kiire ja lihtne ning seda võib ette võtta nii tihti, kui tahtmine tuleb. Samas – materjali seisukohalt ei oleks selleks absoluutselt mingisugust vajadust, kuna kangasfassaad on tõesti püsiv.

Millised on põhilised mured või hirmud, mida selle lahenduse puhul kurdetakse? Eks kõige rohkem kaheldakse alguses kestvuses ja tulekindluses, kuid ei saaks öelda, et me nende kõhklustega palju kokku puutume. Ligi kümneaastase elueaga fassaadikanga näide on TTÜ näol lähedalt võtta.

Eesti arhitektid on järjest avatumad uudsetele lahendustele, mida on ka linnapildis üha enam näha. Meie pakume üht väga mugavat võimalikku lahendust nende ideede elluviimiseks.

Peeter Poom , Metroprint Systems juhatuse liige Euroopa kogemuse näitel on välja arvutatud, et suvel on võimalik fassaadikanga abil kokku hoida ligi 30% jahutuskuludest.

Millistele hoonetele selline lahendus enim sobib? Sobib see kõikidele hoonetele, kuid kasutatakse palju just parkimismajadel, büroohoonetel ja ühiskondlikel hoonetel, ka haiglatel.

Näiteks parkimismaja puhul on oluline, et hoone oleks hästi ventileeritud, samas on vaja kaitsta lume ja otseste sademete, lendava prügi, puulehtede või muu säärase eest. Kangas on siin end hästi tõestanud. Digitrükitud fassaadikatte üks eeliseid on see, et ta varjab osaliselt otsese päikese eest, mis on modernsete klaasmajade üheks suurimaks murekohaks. Samas ei pea kontoritöötajaid segama välifassaadi kirjud värvid, kuna printi saab teha ühepoolselt, jättes sisemise külje neutraalseks.

Milliseid võimalusi selline lahendus veel endas peidab? Hetkel on meil töös projektid, kus fassaadilahendused on tellitud ühe ettevõtte erinevates kohtades asuvatele hoonele identse välisilme loomiseks, muutes hooned selgelt äratuntavaks. Väga lihtne on ka renditavat hoonet rentniku järgi ajutiselt disainida ning rentniku vahetudes kangas eemaldada või vahetada. Kuid nagu öeldud, lahendusi on ääretult palju.

Kui kangast soovitakse vahetada, siis mis saab vanast, kasutatud materjalist? Tootja on juba täna valmis omalt poolt materjalid tagasi võtma. Materjalid taaskasutatakse, et luua uued kangad. Kuna fassaadikangas looduses ei lagune, on oluline, et see sinna ka ei jõuaks vaid toodaks eemaldamise või vahetamise korral tagasi.

Fassaadikanga puhul on soovi korral tegemist pikaaegse ja mitte üldse suure investeeringuga hoone välisilme kujundamisel, mille teostuse taga seisab entusiastlik ja hakkamist täis meeskond. Jään huviga ootama ka digitrükitud klaasfassaadide lahenduste näiteid Eestis!

