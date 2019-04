NOBE Interiorsi möbleeritud numbrituba Ritz-Carltoni hotellis Genfis.

Kust tulevad Eesti mööbli Bentleyd?

Kui traditsiooniliselt on olnud itaallased luksusmööbligurud ja eestlased lihtsalt väga kvaliteetse mööbli tootjad, siis nüüd oleme end tõestamas ka noobli ja eksklusiivse eritellimusmööbli tegijana maailma eri paigus.

Manage endale silme ette Ritz-Carltoni hotell Genfis, mille mööblilahendused on luksuslikud ja peensusteni läbi mõeldud ning ruumipaigutus funktsionaalne ja mugav. Või uhke villa Mallorcal, mille interjöör pakub emotsioone ja kus iga toode on omaette kunstiteos. Me ei tuleks selle pealegi, et need interjöörid on valminud eestlaste käte all Jüris asuvas moodsas tootmisüksuses, kus šveitsi investorite 2013. aastal asutatud ettevõte Swiss Property asus prefabritseeritud korterelamute ehitamise tehnoloogia arendamise kõrval tootma ka eritellimusmööbli Bentleysid ja Maseratisid jõukatele saksa ja šveitsi klientidele.

2017 osteti ettevõte šveitslastelt välja ning sündis NOBE Interiors, mis on kursimuutuse teinud Skandinaaviasse ja oma koduturule, hoides käigus neidsamu tippklassi masinaid ja seadmeid ning palgal sedasama professionaalset meeskonda.

NOBE Interiors OÜ nõukogu liige ja üks omanikke Jürgen Lamp võtab ettevõte ärifilosoofia kokku nii: „Iga meie töötaja lähtub töö tegemisel kolmest põhimõttest: nendeks on professionaalsus, kvaliteet ja kirg oma töö vastu.“ Lambi sõnul on neid tööprintsiipe aidanud juurutada endine Porsche tippjuhtkonda kuulunud Swiss Property sakslasest tegevjuht, kes seda järjekindlalt kõikidele töötajatele visalt raius. „See on ennast igati ära tasunud, sest kvaliteet ja kord on igas tööetapis sees,“ sõnab ta.

„Tavaliselt kui astud mõnda puidutehasesse sisse, siis see on paksult tolmu täis, aga meie juures oled nagu elektroonikatehases. Kõik õhupuhastajad ja retraktsiooniseadmed on automatiseeritud, kõik on ümberringi ilus ja viks,“ lisab ta.

Ambitsioon kasvada nii kodu- kui ka naaberturgudel

NOBE Interiorsi eesmärk on saada Põhjamaade juhtivaks kõrgekvaliteetse eritellimusmööbli tootjaks ning kasvatada ettevõtte turuväärtus järgneva viie aastaga 10 miljoni euroni. „Oleme kolme aastaga kasvanud viis korda. Kui eelmine aasta tegime 2,3 miljonit käivet, siis tootmisvõimsust on meil tegelikult kuni 10 miljonilise käibe jaoks,“ räägib Lamp.

Väga hea kvaliteediga toodangu on NOBE Interiors saavutanud tänu tegutsemisele kaugetel turgudel. Läbi aastate on nad eritellimusmööblit müünud peale Põhjamaade veel Šveitsis, Saksamaal ja Hispaanias ning paar lojaalset klienti on ka New Yorgis, kuhu eksportides ei saa lubada ühtegi viga, sest juppide ümbertegemine ja vahetamine läheks nii kalliks, et projektil kaoks mõte.

„Me pigem premeerime töötajaid, kes teevad või leiavad vea ja annavad sellest teada, sest viga tooks ettevõttele ringiga palju suuremat kahju. Kvaliteedikontroll ja kvaliteedisüsteemid on meil tõhusad ning toodet kontrollitakse nii protsessi käigus kui ka enne välja saatmist,“ märgib nõukogu esimees.

Lamp tunneb heameelt, et kuue aasta jooksul on õnnestunud saavutada nii hea sisekliima, et töötajate rotatsioon on marginaalne. Alguspäevade üheksast töötajast töötab tänaseni ettevõttes kuus. Kokku on palgal 30 inimest. „Meil on väga hea meeskond, lahe õhkkond, me hoolime oma inimestest ja neile meeldib siin.“

Luksuslik tulemus, kombineerides tipptehnoloogia käsitööga

Kõrgetasemelise mööbli tootmiseks kasutatakse Saksa brändi HOMAG uusimaid CNC-puidutöötlemiskeskusi, mis on viimse töölõiguni automatiseeritud. Ka kõrgläikega pindade tegemiseks on olemas oma tehnoloogia, kuid samal ajal nõuab see ka palju käsitööd, mis kergitab lõpphinda.

Kõrgläikega mööbli tootmist peab NOBE Interiors ka üheks oma suurimaks trumbiks. „Mingil määral on see maailmas ka konkurentsieelis, sest nõuab suhteliselt palju käsitööd,“ leiab Lamp. Kõrgläike tegemine võtab kolm nädalat aega, mille jooksul materjale lihvitakse ja värvitakse ning lõpuks poleeritakse seda käsitsi tundide kaupa läikima. Kvaliteetseks võib töö lugeda siis, kui lõpptulemus on nagu peegel.

Kui teha kiiruga ja odavamalt, on pind teatud nurga alt vaadates kaetud justkui tselluliidi või apelsinikoorega. Lambi sõnul tellivad kõrgläikega kööke teistest enam šveitslased, Skandinaavias on see vähem popp.

Veel üks ettevõtte tugevusi on kõrgetasemeline viimistlusvõime. Täielikult tolmuvabad pihustuskabiinid garanteerivad igale pinnaviimistlusele laitmatu kvaliteedi, olgu tegu läikiva, mati, poolmati, värvitud, õlitatud või lakitud pinnaga.

Eesti tootjad on maailmatasemel

Lambi sõnul on NOBE Interiorsil välja kujunenud pikaaegne koostöösuhe parimate Eesti materjali tootjatega, olgu tegu klaasi, kivi või metalli valmistajatega. Näiteks on üksjagu projekte valminud koostöös marmori ja kivitootja Marmi Futernoga, sest kivist tööpindade ja vannitubade järele on suur nõudlus. „Oleme pea kõik projektid teinud nendega. Kivi tahetakse päris palju, ehkki ka kivimaterjalid muutuvad ja tänapäeval kasutatakse igasuguseid kunstkivisid, mis on vaat et paremad kui päriskivid.“

Ka erinevate kunstmaterjalide järele on nõudlus kasvamas ja väga palju tahetakse uusi materjale, näiteks üks moekamaid on Corian. „Huvitav on ka see, et kui klassikaliselt on kasutatud palju spooni, siis nüüd on hakatud kasutama hoopis laminaate, mis imiteerivad metalli või kivi,“ räägib Lamp, lisades, et puitu leiab ka kummi- ja metalliimitatsiooniga ning väga paljudes projektides kasutatakse puidu, kivi ja metalli erinevaid kombinatsioone. Ka nahka kasutatakse palju ja Eestis on väga kvaliteetseid nahatootjaid.

Tootmises kasutatakse põhimaterjalidena MDF-i, spooni, vineeri, MFC-d ja laminaate. Ehkki mööbel näeb välja nagu oleks puidust, ei ole tegu täispuiduga. „Euroopas ei tehta tänapäeval enam midagi täispuidust, kõik on spoonitud. Trikk seisnebki selles, et kuidas panna spoon peale nii ilusasti, et ei saagi aru, kas see on täispuit või mitte,“ selgitab ta mööblitööstuse peensusi.

Mööbel disainitakse ning projekteeritakse kliendi soovide järgi. „Meie meeskonnas enam sisearhitekti ei ole, selle eest on head partnerid. Kuid tegelikult töötame ükskõik millise sisearhitektiga,“ räägib Lamp. Tänu kontaktide olemasolule tuleb siiani palju päringuid ka Šveitsist, kus klientide nõudmised on palju kõrgemad võrreldes Eesti tellijaga. „Eestit võetakse kahjuks ikka veel odavama Ida-Euroopa maana, aga meie tahame tõestada vastupidist – suudame teha väga kvaliteetset tööd.“

Samas flirdib Lamp mõttega, et kui tuleks mõni hea disainer põneva mõttega, siis võiks ka oma tootega välja tulla, midagi koos teha.

Oma tegevusaja jooksul on nad sisustatud mitmeid villasid Mallorcal ja Šveitsis ning luksuskortereid New Yorgis, mistõttu ollakse spetsialiseerunud eksklusiivse ja kvaliteetse mööbli tootmisele. Eestis oleks Lambi sõnul põnev teha just kontoreid ja restorane. „Võib-olla keskmise hinnaklassiga toote puhul me ei eristugi nii palju teistest pakkujatest, pigem konkureerime premium-klassi toodetega. Kui eesmärk on saada midagi väga kvaliteetset, siis julgen öelda, et meile on raske leida võrdset.“

MIS ON MIS NOBE Interiors OÜ – Eesti tippkvaliteediga eritellimusmööbli tootja. – Omab rahvusvahelist kogemust eksklusiivse mööbli tootmisel. – Sihtturuks on Põhjamaad. – Välja töötanud ning juurutanud integreeritud kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimissüsteemi, mis vastab ISO 9001 standardile. Eraklientide referentsid: Schneefalke Šveitsis Pariser Platz Berliinis Villa Voltor Mallorcal Siebnen, 23 luksuskorterit Šveitsis Rotermanni 18 korterid Tallinnas Äriettevõtete referentsid: Põhjala Pruulikoda Cleveroni kontor Ritz-Carlton Genfis Hotelli Diplomat restoran Stockholmis GMF kontor New Yorgis Vaata ka: nobe-interiors.com