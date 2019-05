Aiaehitisest saab kodu suvine süda

Juba kevadel on hea kolida osa igapäevaelust üle aeda, kus võimalik nautida hilise sügiseni aiamajakese mugavusi lähedaste seltsis. Olgu eesmärgiks siis heade sõpradega terrassil või lehtlas lõõgastumine, lastel mängumajas hullamine või autole mugava varjualuse paigaldamine – see töö tasub jätta spetsialisti hooleks.

Olles leidnud endale sobiva toote, valdab enamikku meist küsimus – kuidas edasi? Kas riskida aiaehitise ise paigaldamisega või tellida teenus spetsialistilt? Teema üle arutlesid Äripäeva kaasautor Kadri Penjam ja Inwood OÜ esindaja Martin Kabral.

Lihtne, kompaktne ja kiire teenus

Inwood OÜ näol on tegemist 2016. aastast tegutsenud ettevõttega, mis spetsialiseerunud erinevate aiaehitiste paigaldamisele. Tänasel päeval paigaldatakse nii lehtlaid, saunasid, autode varjualuseid, paviljone, laste mängumajakesi, aiamajakesi ning veel mitmeid erinevaid aiaehitisi. Prioriteediks on klientide mugavus, kiirus ja kompaktsus teenuse pakkumisel – võib öelda, et klient saab nii-öelda võtmed kätte paketi, mille puhul ei pea ta millegi pärast muretsema.

„Et oleme oma tegevuses igatepidi pikaajaliselt seotud Palmako AS-ga, siis jõuavad uued kliendid tihtipeale meieni just sealkaudu. Palmako on laia sortimendiga pikaajaline partner ning Eesti suurim aiamajade tootja, kes müüb aastas umbes 60 000 aiaehitist. Küll aga paigaldame samuti ka teiste toodangut – nii et appi tuleme alati hea meelega. Kindlasti on meie jaoks oluline klientide rahulolu – seepärast rõõmustame alati, kui keegi ütleb, et sõber-sugulane soovitas meid – parim reklaam on jätkuvalt suust-suhu reklaam,“ kinnitab Martin Kabral.

Ning kuigi aiaehitiste paigaldamisel on kiireim tööaeg just suvi, on võimalik tegelikult ehitisi paigalda praktiliselt terve aasta vältel. „Suured ettevõtted on tihti tööga üle koormatud ning väiksemate objektide töösse võtmisel võib klienti oodata keskmisest kopsakam arve. Püüame omalt poolt tulla just siinkohal klientidele vastu – paigalduse osas kokkuleppele jõudnuna oleme seadnud eesmärgiks paari nädala jooksul ehitis kliendile paigaldatud saada. Ehitise paigaldamine võtab reeglina aega ühe päeva, betoonvaiade valamine veel eraldi pool päeva, kuid kliendi jaoks on tagatud temale sobival ajal mugav ja kiire teenindus, mille puhul klient saab ise otsustada, kas ta on samal ajal kodus või omi toimetusi tegemas,“ selgitab Martin Kabral, lisades, et meeskonnal on endal tavaliselt kaasas kõik vajalikud vahendid ning ehitusmaterjalid.

„Teeme ära vajalikud torutööd, paigaldame põranda- ja laesoojustuse, veame elektrikaabli, nii et elektrik saab hiljem töö üle võtta, tunneme tooteid läbi ja lõhki, mis tähendab ka seda, et hinnapakkumist tehes kirjutame juba eelnevalt lahti kõik tekkivad kulud, mis konkreetse objektiga kaasnevad – nii jääb ära 99% võimalus, et töö käigus võiks lisanduda varjatud lisakulusid,“ kinnitab ta.

Kahekohaline AS Palmako toodetud autovarjualune Robert 20,6 m² Muuga aedlinnakus, mis tehases eelnevalt pruuniks kasteti (puidukaitsevahendiga). Omanik Aleksei Zarubin. Foto: Inwood OÜ

Aleksei Zarubin , Inwood OÜ klient Soovisin eelmisel aastal Muugal asuvasse eramaja aeda autode tarbeks varjualust. Leidsin Palmakost sobiva ehitise ning pöördusin Inwood OÜ poole sooviga autode varjualune mulle aeda paigaldada. Martini ja tema kolleegide töö kohta jagub vaid kiidusõnu – minu kui kliendi jaoks oli tehtud kogu paigaldusprotsess väga mugavaks, kiireks ning lõppkokkuvõttes ka rahaliselt kasulikuks. Martin tuli ja vaatas objekti üle ning esitas seejärel hinnapakkumise. Kui ehitis oli Palmako tehasest saabunud, toimus reaalne paigaldusprotsess – esimesel laupäeval betoonist tugipostide valamine ning teisel laupäeval ehitise paigaldamine – minu jaoks väga mugavalt. Töö oli kiire ja korralik, kõik vajalikud tööriistad olid neil koheselt kaasas, seega reageeriti ka ootamatutele olukordadele operatiivselt. Sain ühtlasi Martinilt asjakohaseid soovitusi näiteks puitehitise edasist hooldust – ilmastikukindlust – silmas pidades. Nimelt soovitas Martin, et laseksin juba tehases immutada puidu vajalike immutusvahenditega – kohene teenuse tellimine oli soodsam ja mugavam, kui see oleks olnud hiljem ise tegema hakates. Samuti oli ta abiks mitmete lisamaterjalide valikul – soovitas ning organiseeris ka vajaliku tellimise – mis tegi minu jaoks protsessi eriti mugavaks. Võin öelda, et tegemist oli kui võtmed kätte teenusega, kus sain usaldada spetsialiste ega pidanud protsessi pärast muretsema. Vajadusel plaanin kindlasti Inwood OÜ abi taas kasutada.

Suvemaja Agneta 18,8+28,8 m², mille kuju sai kliendi soovil muudetud. Üks tuba rohkem terrassi arvelt. Jahedamate ilmade puhul annab sooja Inwood OÜ poolt paigaldatud kahhelkamin ja Sciedeli metallmoodulkorsten. Asub mere ääres Alliklepal, Lääne-Harju vallas. Omanik Brit Kaasik. Foto: Inwood OÜ

Brit Kaasik , Inwood OÜ klient Inwood OÜ meeskond paigaldas eelmisel aastal meie Vihterpalus asuvasse mereäärsesse metsatukka 64m2 suvemaja. Maja alt eemaldati mullakamar, täideti kruusaga, puuriti augud ja paigaldati metalltorud, sinna sisse valati betoonist postid. Soojustati põrand ja lagi, värviti maja ja terrass, paigaldati kamin ja korsten. Mis jäi eelkõige meelde, oli meeskonna täpsus, usaldusväärsus ning tunne, et nad mõtlesid tõesti kaasa, mitte lihtsalt ei tulnud ehitist paigaldama. Palmakost tellitud standardmudeli puhul sai tehtud mitmeid muudatusi – näiteks paigaldati lisaaknad, samuti soovisime näriliste vastast võrku ja ehitisse kaminat. Protsessi käigus tundsime, et Martin ja tema meeskond tegid tööd südamega ja mõtlesid sellele, et ehitis tuleks just selline, nagu soovime. Jäime nende tööga väga rahule!

Tööriistakuur Jari 14,5 m², asub Harjumaal looduskaunis Kaunissaare veehoidla ääres. Kuuris BIOLAN-i välikäimla, kööginurk ja aiatööriistade hoidmise ruum. Omanik Ele Rasmussen. Foto: Inwood OÜ

Ele Rasmussen , Inwood OÜ klient Inwood OÜ paigaldas paar aastat tagasi meie krundile kaheruumilise aiakuuri. Ühte kuuri otsa lasime paigaldada lisaks veel BIOLAN-i kuivkäimla, mille eraldasime seina ja uksega. Kuurile said paigaldatud vihmaveerennid, Martin lahendas väga kiirelt meie erisoovi – saada kuurile näriliste vastane võrk – mille puhul kuulsime mitmel juhul mujalt, et seda pole võimalik paigaldada ja et sellega ei tegeleta antud töö raames. Lisaks lasime kuurile teha ühe akna lisaks, mis algse mudeli puhul puudus. Mis muutis koostöö Inwood OÜ meeskonnaga meeldivaks – lisaks professionaalsusele lisaks kindlasti suhtlemisoskus – avatus, abivalmidus ning positiivne suhtumine. Kliendina oli tagatud minu südamerahu nii paigaldamise ajal kui ka nüüd, hiljem, sest kui mul on küsimus, võin alati helistada ning saan Martini käest head nõu.

Parim klient on klient, kes teab, mida ta soovib

Kindlasti võiks klient juba enne ehitise valimist mõtelda enda jaoks selgeks soovid ja vajadused. „Tasub mõelda, millist ehitist ning mis eesmärgiga vajan? Kas soovin tuule- või päikesevarju, peaks varjualusel olema seinad? Soovin ladustada asju või veeta ehitises pigem sõpradega aega? Samuti – milline on minu krundi pinnas, kuhu ehitis peaks tulema? On olnud ka olukordi, kus ehitis on tarvis paigaldada 40-50% kaldega pinnasele – ka see on võimalik, kuid tuleks juba eelnevalt paika panna ja oma mõtetest rääkida. Olenevalt asukohast ja ehitise suurusest tuleks selgeks teha ka, kas vajate kohalikust omavalitsusest ehitusluba ning kas naabrid on püstitatava aiaehitisega nõus,“ loetleb Martin Kabral, lisades, et klientide soovidele tullakse alati vastu ja siiani ei ole midagi nii ekstreemset soovitud, et seda ei oleks võimalik olnud teostada.

Nagu öeldud, on ka paigaldusega nii, et oskaja mees võib proovida ise, kuid kui kahtlete oma oskustes, tasub usaldada asjatundjat. „Just see, et reeglina on teenusepakkujal seljataga kümnete, kui mitte sadade aiaehitiste paigaldamine, annab kindluse, et tema terav silm tuvastab juba komplekti saabudes, kas pakendis on olemas kõik vajalikud jupid ning kas need vastavad vajalikele mõõtudele. Teinekord võib esineda ebakõlasid, kuid spetsialist oskab reageerida ja leida lahenduse kiiremini kui klient ise,“ selgitab Kabral, lisades, et sel juhul suheldakse juba ise tehasega ning otsitakse kiire lahendus. Läbi kogemuse on tekkinud ka paigalduskiirus, mis teeb töö lõppkokkuvõttes kliendi jaoks odavamaks.

Lisaks antakse kliendile nii enne paigaldust, paigalduse ajal kui ka paigalduse-järgselt soovitusi ehitise hooldamiseks. „Meie teenus ei lõpe ehitise paigaldamisega – olen alati valmis nii endiste kui tulevaste klientide küsimustele vastama ning neid nõustama. Tean, kui oluline see on, et paigaldusel ei tehtaks teadmatusest vigu, Seepärast julgustan uurima ja usun, et saame nii ühel kui teisel moel kindlasti aidata,“ lisab Kabral.

