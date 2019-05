Navirec ja GSMtasks võtavad fookusesse kliendirahulolu tõstmise

Mobiilse tööjõu halduslahendust pakkuv GSMtasks on oma klientide igapäevaseks aitamiseks juba mõnda aega katsetanud Eestis veel küllaltki innovaatilist online kliendituge reaalajas toimiva vestlusaknana (live chat box), räägib GSMvalve OÜ turundusjuht Grete Jeltsov.

Kuna GSMtasks poolt testitud lahendus on end tublisti tõestanud, võttis kodumaine masinaparkide GPS jälgimist ja logistikalahendusi pakkuv Navirec samuti suuna veebipõhisema klienditoe pakkumisele.

“Uus klienditugi” kinnitab kanda

Tänaseks on klienditoe mõiste tähendus võrreldes aastakümnete tagusega paljuski muutunud. Klientide rahulolu püütakse üha enam parandada sotsiaalmeediakanalite ja klienditoe veebirakenduste kaudu, mille abil saab igaüks lisaks oma küsimustele vastuste leidmisele anda ka tagasisidet ja seeläbi võtta aktiivselt osa tootearenduse ning kvaliteetsema tehnilise toe tagamise protsessist.

GSMvalve toob ühena oma konkurentsieelistest välja kliendipõhiste erilahenduste võimaldamise. Võttes kasutusele innovaatilise klienditoe lahenduse, on Navirec ja GSMtasks astunud sammu lähemale veelgi kliendikesksema teenuse pakkumisele. “Traditsiooniline kliendiga suhtlemine telefoni ja e-mailide teel ei kao kuskile, kuid otsustasime lisaks võtta kasutusele ka lahendusesisese toe pakkumise. Kogemused näitavad, et täna on inimeste jaoks äärmiselt oluline oma küsimustele kiiresti ja mugavalt vastus saada ning vestlusaken seda võimalust ka pakub,” selgitab Navirec müügidirektor Jürgen Levandi.

Navirec ja GSMtasks veebirakendusse sisse logides näeb kasutaja lehe all paremas nurgas väikest ikooni, millele vajutades saab koheselt ühendust ettevõtte spetsialistidega. Klient saab paluda näiteks lahenduse kasutamise koolitust või abi kindla funktsiooni kasutamisel, tellida uute seadmete paigaldust või kutsuda kohale tehniku. Võimalusi lisatakse pidevalt juurde ja edaspidi on võimalik mugavalt näiteks Navireci kasutusjuhendiga või abistavate artiklitega juba lahenduse sees tutvuda.

„Näeme vestluses ära ettevõtte nime, kontaktandmed ja kogu info kliendile hetkel pakutava teenuse kohta, seega hoiame aega kokku juba vajaduselt ennast pikalt tutvustama hakata,“ toob Levandi vestlusakna eeliseid välja. Pärast küsimuse või soovi edastamist on kliendil võimalik soovi korral oma päevategemistega jätkata, ning hiljem vestluse juurde tagasi tulles võib küsimus juba lahenduse leidnud olla.

Samuti ei ole vaja muretseda, et oma mõtteid ei suudeta piisavalt selgelt väljendada, sest vestlust on võimalik illustreerida piltide ja failidega. „Telefoni teel on keeruline kogu vajalikku infot edasi anda ja teame ju kõik kui tüütuks võib muutuda e-kirjade vahetamine. Vestlusaknas saame jagada koheselt näiteks viiteid kasutusjuhendi punktidele, näidata vajalikke toiminguid lahenduses kuvatõmmiste abil ning kokkuvõttes pakkuda oma klientidele asjalikumaid ja kiiremaid vastuseid,“ kiidab Levandi uut süsteemi.

Arendades ettevõtet, mida kliendid armastavad

Kui hetkel on võimalik klienditoega suhelda lahenduste-siseselt vaid desktopil, siis edasi plaanitakse see integreerida ka mobiilsete äppidega, et kliendil oleks võimalik abi saada ka kontorist eemal viibides. „Kuna pakume võimalust lahendust kasutada ka nutiseadmes Navirec äpi ja GSMtasks äpi kaudu, siis on loomulik liikuda edasi suunas, kus abi on vajadusel olemas kasvõi traktori roolis põllutöid tehes. Soovime olla oma klientide jaoks alati olemas,“ räägib Levandi.

Uus võimalus klienditoega ühendust võtta toob ettevõtte töötajad kliendile lähemale ning aitab ka väärtuslikku tagasisidet koguda. Ettevõtte arengu seisukohalt on kliendikogemuste analüüsimine äärmiselt oluline, kuna see annab selge ülevaate võimalikest kitsaskohtadest ning aitab muuta teenust kasutajasõbralikumaks. „Hea meel on näha, et kliendid on uue võimaluse meiega ühenduse saamiseks väga hästi omaks võtnud ja kasutavad seda aktiivselt. Lisaks sellele, et saame ise neile kiiremat ja professionaalsemat tuge pakkuda, kogume ka väärtuslikku tagasisidet ja saame seda kasutada veelgi parema teenuse pakkumiseks,“ kiidab Navireci müügidirektor Jürgen Levandi tehtud otsust.