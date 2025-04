Tagasi 30.04.25, 15:43 Ostan võimsalt kukkunud ravimitootja aktsiaid juurde Minu portfellis olev Novo Nordiski aktsia on kukkunud tipust 60%, mis ahvatleb tegema järgmist tehingut endiselt tugeva ettevõtte aktsiatega.

Olen Novo Nordiski positsiooniga 8000 euroga miinuses, mis tähendab 43% suurust langust.

Foto: AFP/Scanpix

Olen Taani ravimitootja aktsionär olnud veidi üle aasta ja sisenesin enne kõige kõrgemat tippu, mille ettevõte tegi juuli alguses. Sealt alates olen pidanud taluma kiiret sõitu allamäge. Sellele on hoogu andnud mitmed ravimikatsed ja konkurentide edu ning nüüd veel ka kaubanduspoliitika. Siiski usun, et ettevõte ei ole oma tugevust kaotanud.