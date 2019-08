MaxProd: läbi aasta kuivad ja soojad tingimused kiirendavad objekti valmimisaega

Üle 50 aasta tegutsenud perefirma Telinekataja on Soome juhtiv asjatundja tellingute ja ilmastikukaitse ning teiste ajutiste rajatiste osas. Just ilmastikukindlate kaitsete ja spetsiaalsete tellingute kasutamine ehitusel ongi saladus, kuidas kiirendada oluliselt ehitiste valmimistähtaega.

„Oleme viinud läbi uuringuid ja teinud katseid, et kui kui pikaajalise projekti puhul kasutada ehitusmaterjalide ja objekti säästmiseks ilmastikukaitsevahendeid, lüheneb ehitusaeg oluliselt. On ju selge, et kui ehitusetevõte saab vaatamata ilmale teha tööd 365 päeva aastas, on tema võit märgatav, kuigi alguses ei osata sageli seda kadu arvestada,” selgitab AS Telinekataja Eesti piirkonnajuht Reijo Lausmäe.

Telinekataja lahendab probleemid nii tellija, ehitaja kui ka ehitustöötajate jaoks. Esiteks väldib vihma- ja lumesulavee pääsemise ehituse hetkel maja konstruktsioonidesse, mis pikendab hoone eluiga ja vastupidavust. Teiseks säästab ehitusmaterjale niiskuse ja sademete eest, sest sageli seisavad ju soojustuse pakid, segud ja puitmaterjal enne kasutamast lageda taeva all. Kolmandaks on töötajatel märksa mugavam töötada kinnises „ruumis”, kus sademed ja tuul neile liiga ei tee. Kvaliteetse ehitise baasiks on, et materjal liiguks tarnijalt ehitusele kuivalt ja seisaks seal sademete eest varjatult.

Töö lumisel, katmata ehitusplatsil Foto: AS Telinekataja Eesti

Kaetud ehitusplats ja niiskuse ning külma eest kaitstud materjalid Foto: AS Telinekataja Eesti

„Pakkumist tehes võib esmalt tunduda meie lahendus kliendi jaoks kallis. Nad mõtlevad, et miks peaks maksma objekti ja ehitusmaterjalide katmise eest? Aga tegelikult on kahju suurem, kui ehitusmaterjal läheb raisku, töötajad ei saa ilma tõttu tööd teha või peavad kulutama oma aega lumelükkamisele, konstruktsioonide kuivatamisele, katma objekti ajutiselt koormakatete ja kiledega... Ja väga suur probleem on sellistel katmata objektidel ka tööõnnetused – libisemine ja kukkumine märjal pinnal võib ettevõttele tuua kaasa väga suuri summasid, mis tuleb tasuda töötajatele pikaajalise toetuse puhul,” räägib Lausmäe.

Suur probleem katmata objektidel on tööõnnetused Foto: AS Telinekataja Eesti

Ilmastikukaitse spetsialisti võiks kaasata juba ehituse algfaasis, et saaks välja arvestada kõige optimaalsema ja parema lahenduse Foto: AS Telinekataja Eesti

Koos ilmastikukaitsega pakub Telinekataja ka maailmanimega kvaliteetsete Layher tellingute püstitamist, mis tõstavad märgatavalt objekti ohutust ning töömugavust ja -kiirust. Probleemiks ei ole ka pikad silded, sest tellinguid saab toestada nõnda, et renoveeritavad elemendid ei pea taluma koormust. Seega on võimalik näiteks ajalooliste ehitiste kaitsmine nende renoveerimise ajal ning ehitatava objekti kaitsmine igas ehitusfaasis.

Objekti katmine Foto: AS Telinekataja Eesti

Objektide katmine annab võimaluse töötada vajadusel mugavalt ka pimedamal ajal, sest tellingute külge ja katuse alla saab lihtsa vaevaga riputada valgustuse ja valgustatud evakuatsiooniteed.

Valgustus objektil Foto: AS Telinekataja Eesti

Samuti saab tellingutele lisada eraldi korruseid ja spetsiaalseid sildeid, kus teha segu näiteks objektil vajalikul kohal või asetada materjalid juba nende saabudes kõrgematele relssidele, kust töötajad saavad need kiirelt kätte. See hoiab kokku aega ja säästab töölisi mõttetust tööst materjalide ümberlaadimisel, väldib tööõnnetusi ja ruumipuudust ning teeb kõik materjalid kergelt leitavaks.

Tellingutele saab lisada eraldi korruseid ja spetsiaalseid sildeid Foto: AS Telinekataja Eesti

Kuna mitmed ehitusmaterjalid ei talu külma, on nende kaitseks loodud soojahoidvad topeltkatted ning võimalik on püstitada ka eraldi laotelke.

Külmakartlike materjalide kaitseks on võimalik paigaldada topeltkatted Foto: AS Telinekataja Eesti

„Pakkudes oma töötajatele häid töötingimusi ja nutikaid lahendusi mugavamaks töötegemiseks, võib ettevõte olla kindel, et meie ilmastikukaitsed lahendavad ka kaadrivoolavuse probleemi,” lisab Lausmäe. „Kvalifitseeritud töötajaid on tänasel päeval raske leida, aga kui ettevõtte visiitkaardiks on pakkuda ohutuid ja häid töötingimusi igaks tööetapiks, näitab see selgelt, kuidas tööandja oma meeskonda väärtustab.”

Objektide ilmastikukaitsele tasub mõelda juba enne pakkumise tegemist

Telinekataja pakub kõrgetasemelist asjatundlikkust ilmastikukaitse alal ja laia teenuste valikut planeerimisest elluviimiseni. Ettevõtte kliendid on Eesti suuremad ehitusettevõtted, fassaadiehitajad ja sillaehitusfirmad, kaasa on löödud paljude keerukamate objektide valmimisele. Lisaks Soomele ja Eestile on Telinekatajal osakonnad ka Venemaal ja Rootsis.

Reijo Lausmäe , Telinekataja Eesti piirkonnajuht Tellijad muutuvad aasta-aastalt teadlikumaks ja nõudlikumaks, näiteks nõuavad korteriühistud katuse ja soojustuse renoveerimisetööde puhul hoone kaitsmist, et kaitsta oma maja. Tänu meie lahendustele on ehitajal lihtsam anda oma tööle garantiid.

Lausmäe sõnul võiksid ehitusettevõtted ilmastikukaitse spetsialisti kaasata juba pakkumise tegemisel, et saaks välja arvestada kõige optimaalsema ja parema lahenduse. „Tellijadki muutuvad aasta-aastalt teadlikumaks ja nõudlikumaks, näiteks nõuavad korteriühistud katuse ja soojustuse renoveerimisetööde puhul hoone kaitsmist, et kaitsta oma maja. Tänu meie lahendustele on ehitajal lihtsam anda oma tööle garantiid.”

Telinekataja üheks tegevuse põhimõtteks on töötajate professionaalsus ja selleks läbivad kõik nende objektidel töötavad inimesed spetsiaalsed koolitused. See annab tellijale kindluse, et püstitatud konstruktsioonid vastavad kõigile ohutusnõuetele ja töö turvalisus on tagatud maksimaalsel tasemel.

