Kalevi jalgpalliklubi president Ragnar Klavan ütles, et ta on aastaid tagasi rääkinud Aivar Pohlakuga kokkuleppest, mis on nüüd uurimise all kui võimalik konkurentsi kahjustav kokkulepe.

"Kaks korda on mulle hetkel jalgpalliliidu president Aivar Pohlak helistanud ja rääkinud, et teeme siis niimoodi, et me üksteise mängijaid ja töötajaid ei puutu. Ilustatult oli selle sõnastus gentlemen’s agreement. See oli aastaid tagasi ja toona me viisakalt Tallinna Kaleviga sellest keeldusime," rääkis Klavan Äripäeva raadio saates "Kuum tool".