Tagasi 02.06.25, 13:23 Coop Pank sai uue juhi kohusetäitja Mais lõppesid üheksa aastat panka juhtinud Margus Rinki juhatuse liikme volitused, mille võttis juuni algusest üle riskijuht Heikko Mäe.

Alates tänasest on Coop Panga juhatuse esimehe kohusetäitja panga juhatuse liige ja riskijuht Heikko Mäe (pildil).

Foto: Coop Pank

Alates esmaspäevast on Coop Panga juhatuse esimehe kohusetäitja panga juhatuse liige ja riskijuht Heikko Mäe. Panga nõukogul on käimas uue juhatuse esimehe otsingud. Uue juhi nimi tehakse teatavaks niipea, kui valik on kinnitatud, eeldatavasti toimub see hiljemalt oktoobris, avaldas ettevõte pressiteates.