Üleilmse IT-firma asutaja: alustasime hurraaga globaalse pohmaka hetkel IT-ettevõtja Priit Alamäe pani kompanjonidega Nortalile nurgakivi sajandivahetusel, mil valitses globaalne pohmakas ja sügav kriis.

Alamäe rääkis saates „Tippkohtumine“, et kõrghetkel ettevõtlusega alustades võib kõik hoopis liiga kergelt tulla ja seetõttu valesid aistinguid tekitada. "Meie alustamishetk sattus täpselt sellisesse globaalsesse pohmakasse, sest hästi palju oli üleinvesteeritud. Ma arvan, et lõppkokkuvõttes on see kasuks tulnud, et me alustasime sügava kriisi ja investeeringute madalhetkel," ütles ta.

