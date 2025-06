Tagasi 01.06.25, 09:12 Buffett teenib tänavu üle miljardi dollari ainuüksi kahe dividendiaktsiaga Sel aastal teenivad Warren Buffett ja Berkshire Hathaway üle 1,3 miljardi dollari passiivset tulu vaid kahe aktsiainvesteeringu kaudu.

Warren Buffeti firma Berkshire Hathaway ise dividende ei maksa.

Foto: Reuters/Scanpix

Buffett ja tema ettevõte Berkshire Hathaway ei ole kunagi ise dividende maksnud – peamiselt seetõttu, et Buffett on alati uskunud, et suudab kapitali tulusamalt investeerida. Ettevõte on seda veendumust ka tõestanud. See aga ei tähenda, et Buffett ja tema investeerimismeeskond ei hindaks dividendimaksvaid ettevõtteid, kirjutab Yahoo Finance.