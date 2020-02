Mativesi grupi tegevus toetab keskkonnahoidu

Pärnu ettevõte Mativesi OÜ tegeleb joogivee ja reovee puhastamisega erinevate meetodite abil. Mativesi gruppi kuulub kaks ettevõttet – Mativesi OÜ ja tema tütarettevõte Veetehnoloogia OÜ.

Mativesi OÜ juhataja Matthias Eichhorst Foto: Urmas Luik

Mativesi OÜ alustas tegevust Pärnus 2007. aastal, räägib ettevõtte asutaja Matthias Eichhorst. Veetehnoloogia OÜ lisandus gruppi 2017. aasta lõpus, kui Matthias Eichhorst otsustas osta ettevõtte, mille omanik soovis müües, et ettevõte ka edaspidi jätkaks sama tegevusega.

Matthias Eichhorst räägib, et maailmas on palju juttu teemal Tööstus 4.0, aga teiselt poolt on vaja tööstusprotsessid nii läbi mõelda, et tootmise eesmärgiks oleks ZLD (Zero liquid discharge – null vedeliku väljalaskmine). ZLD protsesside kaudu on võimalik keskkonda kaitsta ja maavarasid kokku hoida.

Veetehnoloogia OÜ pakub erinevaid joogivee puhastamise tehnoloogiaid. „Kui kaevuvesi on ebakvaliteetne, siis me püüame seda tavapäraste filtreerimisprotsessidega puhastada. Kui on vaja põhjalikult vett puhastada, siis kasutame pöördosmoosi meetodit. Sedasama tehnoloogiat kasutame ka Mativesi OÜ klientide puhul,“ selgitab Matthias Eichhorst.

Joogivett loetakse kvaliteetseks, kui see sisaldab võimalikult vähe kõrvalisi aineid. Joogivee puhastamisel on esimene moodus liivafiltri kasutamine, teiseks etapiks veepehmendi lisamine. Sellest kõrgem tase on joogivee puhastamine pöördosmoosi meetodil. Samu seadmeid pakub ka Veetehnoloogia OÜ ning see puhastusmeetod tagab kõige puhtama vee kvaliteedi.

Efektiivne reovee puhastamine ja taaskasutus

Mativesi OÜ tegevusvaldkond hõlmab töid, mis seotud tootmises tekkiva reovee puhastamise kõigi etappidega alates käitlussüsteemide projekteerimisest ehitamise ja paigaldamiseni. Neile töödele lisandub seejärel ka süsteemide hooldus. Teenus on vajalik sellistele ettevõtetele, kus tootmises tekkiv reovesi voolab kanalisatsiooni. Selle eest tuleb ettevõttel maksta kõrget hinda, mida on võimalik langetada, kui vett enne kanalisatsiooni jõudmist puhastada või kasutada sama vett protsessis korduvalt ja niiviisi vähendada kanalisatsiooni lastava vee hulka.

„Me lähme ettevõttesse, vaatame, kuidas tootmisprotsess toimub, kus voolab vesi süsteemis ja kuidas on võimalik redutseerida seda vett, mis läheb kanalisatsiooni,“ kirjeldab Matthias Eichhorst uue teenuse olemust lihtsustatult. Teisisõnu peatatakse reovee vool kanalisatsiooni ja leitakse lahendus, kuidas sellest eraldada osa, mida on võimalik tagasi toimetada ehk taaskasutada tootmises.

Selle tegevuse tulemusena liigub lõpuks kanalisatsiooni esialgsest reoveest puhtam vesi. Selle vee võib otse loodusesse sunnata ja nii on ka põhjvee tase selle kaudu kõrgem. Sel juhul on reoveejaamadel kergemad tööprotsessid ja nad võivad keskenduda selle töö peale, mille jaoks on reoveejaamad mõeldud. Kui rasked tööstuslikud reoveed lähevad reoveepuhastusjaama, siis on kriitiliste parameetrite kogus suurem. Kui need segunevad teise reoveega, siis parameetrid langevad määratud piiridest allapoole ja väljuv vesi sisaldab ikkagi saastaineid, mis reostavad loodust.

Mativesi OÜ toodetud kõrgtehnoloogilisi seadmeid kasutades jõuab loodusesse puhastatud vesi ning kogu käitlussüsteem on keskkonnasõbralik ja vesi loodusele ohutu. Seda teenust on Mativesi OÜ pakkunud ettevõtetele umbes kaks aastat.

Mativesi OÜ juhataja Matthias Eichhorst näitab, milliste seadmetega töötab tootmisautomaatik

Teenuse juurutamisprotsess algab Matthias Eichhorsti sõnul kliendi tootmisprotsessi kaardistamisega, et põhjalike veeanalüüsidega välja selgitada, millised parameetrid vajavad muutmist. Koos kliendiga proovitakse leida lahendusi olemasoleva protsessi efektiivsuse suurendamiseks ja ökonoomsemaks muutmiseks.

Kui teoreetilised lahendused on leitud, algab testimisfaas, mille käigus kasutatakse sama tehnoloogiat, mida on hiljem plaanis kasutada ainult väiksemal skaalal. Selline testimine annab kindluse, et hiljem ehitatud täismõõdu süsteem loob maksimaalse efekti ja täidab kliendi ootusi.

Kõiki seadmeid, mida reovee puhastamisel kasutatakse, müüb kliendile samuti Mativesi OÜ. Lisaks on firma mitmete Saksamaal asuvate ettevõtete toodangu maaletooja ja edasimüüja mitte ainult Eestis, vaid ka Baltimaades. Firma pakub ettevõtetele ka seadmete hooldusteenust.

Mativesi OÜ kasutatavad seadmed on valmistatud Tööstus 4.0 põhimõtte järgi. See on uudsete tehnoloogiate standard, mis sisaldab ka tööstuse digitaliseerimist. Uue standardi järgi loodud tehnoloogialahendused võimaldavad süsteeme ökonoomsemaks muuta ning energiakulusid kokku hoida. Mativesi OÜ-s loodud pöördosmoosi meetodil töötav süsteem on nii efektiivne ja masin nii tark, et inimest seda kontrollima pole vajagi, süsteem annab ise teada, millal on vajalik operaatori või tehniku sekkumine.

Samuti on võimalik kõik need teadmised üle kanda tarka töötlusprotsessi, näiteks kui äraantava reovee temperatuur on kõrge, saab seda energiat tõenäoliselt protsessis kasutada ja niiviisi vähendada energiakulusid ning säästa loodust. See sobib peaaegu igale ettevõttele, kes protsessi käigus väljutab reovett.

Suured kogemused reovete puhastamisel

Mativesi OÜ pakutav reovee puhastuse meetod sobib Matthias Eichhorsti sõnul igasugusele tööstusele, kus sedalaadi vesi tekib. Praegu on firma reovee puhastamise uuendatud teenust pakkudes pühendunud Eesti ettevõtetele. „Momendil oleme rohkem keskendunud tööstuslikule tootmisele, aga ka teistes majandusharudes on võimalik seda protsessi kasutada. Näiteks põllumajanduses või toiduainetööstuses ,“ ütleb Matthias Eichhorst. Selle teenuse saab tellija n.ö täispaketina – käitlussüsteem projekteeritakse, ehitatakse, paigaldatakse ja hooldatakse. Vajalikud seadmed valmistatakse kohapeal. Tulevikus plaanitakse selle teenusega minna ka naaberriikidesse.

Matthias Eichhorst on selle valdkonnaga tegelenud ligi 30 aastat ning firmal on suured kogemused eriti raskesti puhastatavate reovete puhastamisel. Mativesi OÜ firma on loomisest alates pakkunud prügimäe reoveepuhastusseadmetele reovee käitlemise teenust pöördosmoosi meetodil. Sama lahendust, mille järgi puhastatakse vett pöördosmoosi meetodil, on võimalik kasutada ka teist tüüpi veepuhastussüsteemides ja ka tootmisliinide juures.

Ettevõte teeb ka masinaehituse terviklahendusi ning tootmisliinide automatiseerimise projekte, pakub regulaarsest hooldust mitmesugustele seadmetele ja reoveetöötlusjaamadele.