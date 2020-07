Eesti ettevõte RIA.com Marketplaces arendab usaldusväärset internetti ja kahekordistas aastaga oma kasumit 6,2 mln euroni

Foto: Pixabay

IT-ettevõte RIA.com Marketplaces, mis on edukalt sisenenud eesti turule, kasvab hoogsalt. Eelmise aasta operatiivne kasum (EBITDA) oli 6,2 miljonit eurot. See näitaja on aastaga kasvanud rohkem kui kaks korda. Millega ettevõte tegeleb? Mida ettevõte pakub klientidele nii erilist, et on pälvinud kõrge koha maailma kuulutusportaalide TOP-25’s? Millised on ettevõtte tulevikuplaanid?

Online-platvormid ja usaldusväärne internet

Eesti ettevõte RIA.com Marketplaces OÜ on asutatud 2014. aastal. Firma ajab edukat äri suures Ukrainas. Ettevõtte edukuse põhjuseks on usaldusväärsuse põhimõte.

Kõigepealt RIA.com Marketplaces OÜ on tuntud tänu oma AUTO.RIA.com platvormile, mis on online automüügiportaal. SimilarWebi andmetel on platvorm #9 kõige enam külastatud automüügi veebileht maailmas ja #1 Ukrainas. Jooksva aasta juuni kuu lõpu seisuga on platvormil 178 000 müügikuulutust. Ukrainlased eelistavad just AUTO.RIA.com portaali, sest soovitud autot saab kontrollida 16 parameetrite järgi: alates VIN-numbrist ja juriidilisest poolest kuni auto tehnilise ülevaatuseni. Lisaks platvormil on rakendatud tehisintellekt.

„Meie töötajate pidev koolitamine ja rahvusvaheliste IT-konverentside külastamine annab tulemusi. Näiteks eelmisel aastal me võtsime kasutusele tehisintellekti. Süsteem suudab automaatselt tuvastada autode numbrimärke ja kontrollib andmeid kõigis riiklikes registrites. Niiviisi me arendame usaldusväärset internetti ja meie kliendid teavad, et meie tagame nende turvalisust“, räägib RIA.com Marketplaces OÜ juhatuse liige Artjom Umanets.

RIA.com Marketplaces OÜ auto- ja kinnisvaraportaali külastatakse rohkem kui 100 miljonit korda kuus, kusjuures külastuste arv mobiiliseadmetelt on kahe aastaga kasvanud 74%-st kuni 87%-ni. Ettevõtte portaalide mobiilirakendused on alla laetud 1,6 miljonit korda ja rakenduste abil on lisatud rohkem kui 2,2 miljonit kuulutust.

Veel üks toode on kinnisvaraportaal DOM.RIA.com, mis ka võitis miljonite ukrainlaste usalduse ja 2017. aastal pälvis tunnustatud rahvusbrändi tiitli. Mis on platvormi eripärad?

„DOM.RIA.com lehel me kasutame 360° panoraamfotot kinnisvara pildistamiseks. Tänu sellele kasutaja saab oma kodust lahkumata külastada soovitud korterit või maja. Samuti meie väljaõpetatud kinnisvaraeksperdid külastavad objekti ja kontrollivad dokumente ning tehnilisi nüansse. Ka siin meie prioriteediks on usaldusväärsus ja turvalisus“, räägib Artjom.

Kasum kahekordistus aastaga

RIA.com Marketplaces OÜ operatiivne kasum (EBITDA) eelmisel aastal oli 6,2 miljonit eurot. 2018. aasta näitajaga võrreldes, mis oli 2,8 miljonit eurot, kasum kasvas rohkem kui kaks korda.

Müügitulu kasvas eelmisel aastal 54% võrra, jõudes rekordnäitajani 10,9 miljonit eurot. Aasta varem oli see näitaja 7 miljonit eurot. RIA.com Marketplaces OÜ juhatuse liige Artjom Umanets märkib, et ettevõte jätkas eelmisel aastal kiiret kasvu, suurt rolli selles mängisid teostatud investeeringud.

Plaanides on IPO ja First North Nasdaq

RIA.com Marketplaces OÜ juhatuse liige Artjom Umanets räägib lisaks, et ettevõtte plaanides on teostada aktsiate noteerimist (IPO) ja siseneda First North Nasdaq börsile.

„Me kavatseme siseneda Tallinna Nasdaq börsile. Praegu käivad audiitor- ja juriidiline kontroll. Koroonaviiruse pandeemia tõttu me pidime kavandatud tähtajad edasi lükkama. Millal see juhtub? Lähitulevikus, kui olukord on lõpuks stabiliseerunud“, räägib Artjom

Maailma kuulutusportaalide TOP-25’s

AIM Groupi analüüsiva aruande „2019 Global Classified Annual Report“ andmetel on RIA.com Marketplaces OÜ #23 maailma reitingus. Sõltumatute portaalide seas on ettevõte #5 maailmas.

Omakorda, rahvusvaheline krediidiinfo ettevõte AS Creditinfo Eesti tunnustas RIA.com Marketplaces OÜ-d „Edukas Eesti Ettevõtte 2016-2020“ tunnistusega.

Lisaks tasub mainida, et alates 2018. aastast ettevõtte on Eesti e-Kaubanduse Liidu liige ja 2020. aastast kuulub ka Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liitu.