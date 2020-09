Volume Designi uus tootmishoone annab klientidele konkurentsitihedal turul mitmeid eeliseid

Enam kui 25-aastasega kogemusega valgusreklaamide tootja Volume Design OÜ on Eestis ja Põhjamaades omal alal tuntud ning tunnustatud tegija. Aprillis aset leidnud kolimine Rae Tehnoparki avab juhatuse esimehe Lauri Filipjevi sõnul ettevõttele väga konkurentsitihedal turul veelgi uusi võimalusi.

„Kolimise peamine eesmärk on pakkuda klientidele suuremat väärtust nii meie tootevaliku, tarneaegade kui ka hinna osas. Täna on meil võimalik haarata enda kätesse kogu reklaamivalmistamise tootmisahel, sest meie puhul on tegu siiski reklaamitootja, mitte vahendajaga,” ütleb Filipjev. „Seni oleme pidanud kasutama küll alltöövõttu näiteks vesilõikuse, pulbervärvimise ja metallitööde näol, kuid tulevikus on meil plaanis avada järk-järgult nii oma metallitsehh kui ka värvikamber. See tõstab tootmiskiirust ning parandab tellija jaoks lõpptoote hinda. Samuti saame laiendada tooteportfelli, näiteks on meil võimekus juba täna teha senisest suuremamõõdulisemaid ja keerukamaid reklaamposte. Kuulame loomulikult ka oma klientide soove ja oleme koostöös nendega avatud uute toodete arendamisele.”

Volume Design OÜ Eesti müügijuht Teet Rüütmaa lisab, et väheoluline pole ka uue, 3750 m2 suuruse kontori- ja tootmishoone asukoht Rae Tehnopargis, kuhu on kogunenud erinevate valdkondade tipptegijad. „Siinsamas kõrval on nii logistikafirmad kui ka materjalide müüjad ja alltöövõtjad, mis kiirendab juba täna meie tootmist ja tarneid. Samuti on asukoht logistiliselt suurepärane – Tartu maantee ääres, lennujaama, Tallinna kesklinna ja sadama lähedal. Klientidel on siia lihtne tulla.”

Uude majja kolimine on tõstnud ka tööde logistikat ning sünergiat töötajate vahel, kes veel aasta alguses pidid tegutsema kolmel tootmispinnal eraldi hoonetes. Nüüd on olemas piisavalt laopinda materjalide hoiustamiseks, tooted liiguvad osakondade vahel läbimõeldud lean-meetodil ning tööprotsesside kvaliteet on tõusnud. Uues hoones on palju panustatud töötajate olmetingimustele – ruumid on valgusküllased, avarad, korraliku ventilatsiooni ning ergonoomiliselt liigutavate töötasapindadega.

„Hea töötaja on alati hinnas, ent teda tuleb motiveerida ka teisiti kui palganumbriga. Seetõttu plaanime näiteks lähiajal avada oma jõusaali jne. Kui tööl on hea olla, töö käib uute seadmetega, toimuvad mitmekülgsed koolitused ning esitatakse piisavalt põnevaid väljakutseid, ei väsi ka vaim nii kiirelt. Konkurents on turul ju mitte ainut toodete ja teenuste, vaid ka tööturu osas ning meie oleme seda meelt, et head meeskonda peab igapäevaselt arendama ja andma neile piisavalt motivatsiooni,” räägib Filipjev.

Korralik näidisteruum lihtsustab ja kiirendab valiku tegemist

Uues majas on mõeldud ka oma tootevaliku paremaks esitlemiseks ning selleks avatakse koguni kaks näidisteruumi, kus klient saab reklaamidega tutvuda ning oma käega katsuda. „Saame näidata valgusefekte, toodete modifikatsioone, tutvustada erinevaid materjale. See aitab kliendil otsustusprotsessi teha ja jõuame kiiremini tehinguni ning toote valmimiseni. Tegelikult on ju kõigil oma reklaami kättesaamisega alati tuli takus,” selgitab Rüütmaa. „Töötame ka programmi kallal, kuhu parameetreid sisestades saaks esimese eelhinna koheselt tellijale öelda, et ka selles osas olla veel kiiremad.”

Filipjev lisab, et automatiseerimine tootmises ja müügiahela digitaliseerimine ehk eelarvestuse, joonestuse ja hinna saamine väiksema klikkide arvuga on tõesti hetkel üks prioriteetidest. „Reklaamifirmades kulub liiga palju aega dokumenteerimisele, mille tõttu jääb väärtusttoovale müügile aega vähem. See ei peaks nii olema ning meie järgmise poole aasta eesmärk on teha tehases kõik toimingud võimalikult automaatseks, et hinnapäringu vastus jõuaks kliendini päeva jooksul. See tähendab, et hetkel, mil klient alles ootab konkurentide hinda, on meie hea ja kiire pakkumine tal juba olemas ning oleme valmis tööga kohe alustama.”

„Eriolukord maailmas ning Covid19 viirusega seonduv on kahtlemata mõjutanud meidki, see tähendab pannud kliente pikemalt „jah“-sõna ütlemist vaagima. Loodame keerukamast olukorrast hoolimata teostada oma edasised arenguplaanid ning laiendada kliendibaasi nii Eestis kui uutel turgudel.”

Tootel on ka muid omadusi kui hind

Kuna iga toote kõige tähtsam omadus on kvaliteet, pakub Volume Design oma tellijatele kindlustunnet läbi viieaastase garantii. „Tunneme oma toodet otsast lõpuni ning seetõttu julgeme olla kindlad, et see on kvaliteetne ja vastupidav. Viieaastane garantii annab tellijatele kindlustunde,” ütleb Rüütmaa. „Soovime oma klientidele abiks olla ja aidata nende äri edendada, pakkudes täisteenust disainist paigalduseni.

Valgusreklaamide puhul kasutame meie kliimale vastavaid kvaliteetseid ja vastupidavaid materjale, mistõttu võib neid käsitleda kui aastatepikkust investeeringut.

Uute toodete arendamiseks ja testimiseks on ettevõte loonud eraldi osakonna. Mehed on ühisel meelel, et täna on paljud reklaamtooted liiga töö- ja materjalimahukad ning liialt massiivsed. Selle asemel tuleb ära kasutada insenerimõtlemist ning muuta seda trendi.

Selleks, et mängida Skandinaavia n-ö kõrgliigas, on Filipjevi sõnul eeldused olemas: „Eelmises majas tuli meil sõna otseses mõttes sein ette – polnud ruumi ega võimalusi. Täna on käibe kasv reaalselt võimalik, ent see saab sündida ainult tänu headele klientidele, kvaliteetsetele toodetele, kogu tootmisahela ühte majja koondumisele ja muidugi meie töökatele inimestele!”

Volume Design OÜ tooted omavad Euroopa Liidu CE-märgist, mis näitab, et reklaamid on kooskõlas kehtivate tervise-, ohutus- ja keskkonnanõuetega. Ettevõtte tegevus vastab rahvusvahelistele kvaliteedi- ja keskkonnajuhtimise standarditele ISO 9001 ja ISO 14001. Lisaks antakse oma kiletoodete paigaldamisele 3M MCS garantii.

