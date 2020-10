Toimiv ventilatsioonisüsteem on asendamatu igas kortermajas

Kortermaja renoveerimisega alustamine Foto: Aero Grupp

Ventilatsiooniprobleemid on mureks paljudes kortermajades, kus akendele tekib öö jooksul kondensvesi ning laenurkades võib kohata õhuringluse puudumisest tekkinud hallitusplekke. Ja mõelge, kuidas selline niiske ja puhastamata õhk mõjub inimeste tervisele? Kuidas nendest probleemidest kõige kiiremini ja arukamalt vabaneda, selgitab kortermajadele erinevaid ventilatsiooniteenuseid pakkuva Aero Grupp OÜ tegevjuht Tõnis Lipp.

„Sageli ilmnevad õhuvahetusest tingitud probleemid alles näiteks pärast aknavahetust või maja soojustamist, kui ventilatsioonile jäeti tähelepanu pööramata, sest varem ju sellega muresid polnud. Tegelikult tuleb samal ajal teiste remonttöödega uuendada ka ventilatsioonisüsteem ja seda nii puit-, paneel- kui ka kivimaja puhul,” ütleb Lipp. Pealegi kujuneb juba renoveeritud kortermajja hiljem toimiva ventilatsioonisüsteemi rajamine üksjagu kallimaks. Uute kortermajadega on asi veidi lihtsam – kuna need on tänapäevaseid kõrgemaid energiatõhususnorme arvestades väga õhutihedad, on ka korralik ventilatsioon projekti sisse kirjutatud.

Plastikust õhukanalid võtavad vähe ruumi ja paigaldatakse soojustuskihi alla Foto: Aero Grupp

Tänu inimeste teadlikkuse kasvule ning korterelamute renoveerimise riiklikele toetustele on vanemate korterelamute kordategemine Eestis populaarne. Ventilatsiooni renoveerimine teostatakse Lipu sõnul vastavalt rekonstrueerimise projektidele. „Üldjuhul paigaldatakse katusele või keldrisse soojustagastusega väljatõmbe- või sissepuhke- väljatõmbe seade. Torustikud paigaldatakse katusele, fassaadile ja vajadusel tihti ka olemasolevatesse ventilatsioonilõõridesse. Samuti tuleb paigaldada igasse korterisse uued õhujagamise elemendid. Olemasolevate ventilatsioonilõõride kasutamise korral tuleks eelnevalt läbi viia ka põhjalikud uuringud ja kaardistused.”

Lisaks ventilatsioonile peab tihti katusele mahutama ka päikesepaneelid Foto: Aero Grupp

Ta lisab, et kortermaja ventilatsiooni renoveerimine on töö, mis vajab eelnevat kogemust ja kompetentsi. Aero Grupp OÜ üheks oluliseks kliendigrupiks on just korteriühistud, kellega on firmal kogemust üle kümne aasta ning uus ventilatsioonisüsteem on rajatud rohkem kui 30-le kortermajale. Kortermajade ventilatsiooni renoveerimine erineb paljuski tavaventilatsiooni ehitusest, kuna eeldab tööd erinevates sise- ja välitingimustes, tööde teostamiseks on vajalikud spetsiifilised seadmed ja töövõtted ning muidugi peavad kõik töötajad olema viisakad suhtlejad korteriomanikega, kuna töö toimub samal ajal, kui inimesed majas elavad.

Uuringuga saab tuvastada tõhusalt vanemate ja renoveerimata kortermajade ventilatsioonisüsteemide vead

Sisekliima ja siseruumide õhu kvaliteet mängib põhjamaade inimeste elus olulist rolli. Seda saab tagada vanemates kortermajades vaid korraliku ventilatsiooni väljaehitamise ning hilisema kvaliteetse sisekliima hoidmisega, mis eeldab enne töödega alustamist olemasoleva ventilatsiooni uuringuid ja kaardistust. Lipu sõnul pole paraku harvad juhtumid, kus uuringuid tegemata laseb ühistu ehitada ventilatsioonisüsteemid, kasutades vanu korstnates asuvaid ventilatsioonikanaleid, kuid ehituslike vigade pärast jääb ventilatsiooni efektiivsus kesiseks. Aero Grupi teostatavad uuringud elimineerivad taolised eeltöö tegematajätmisest sündinud vead.

Enne kasutamist tuleb kontrollida üle vanades korstnates asuad ventilatsioonikanalid Foto: Aero Grupp

„Tänapäevaste tehnoloogiatega saab efektiivselt paranda hoonete siseõhu kvaliteeti ning muuta ventileerimine maksimaalselt energiasäästlikuks,” ütleb Lipp. „Korralik ventilatsioonisüsteem saab alguse põhjalikult läbimõeldud projektist, kus arvestatakse juba võimalikke kortermaja eripärasid ja takistusi. Oleme aastatega välja töötanud väga põhjaliku teenuse, mis mõõdistab korterite siseõhuparameetrid ning kaardistab olemasoleva süsteemi. Sinna kuulub kogu info, mida vajab korteriühistu, ventilatsiooni projekteerija ja ehitaja enne töödega alustamist. Töö tulemus hoiab ka kokku erinevate tööde teostajate aega hinnapakkumiste ja planeerimise faasis, kuna kogu teave on mugavalt kättesaadav digitaalsel kujul ning kaob vajadus tulla kohapeale olukorda hindama.”

Teenusesse kuulub ka olemasoleva ventilatsioonisüsteemi puhastus. Seega isegi juhul, kui korteriühistu ei planeeri maja renoveerimist, on ventilatsiooni uuring ja kaardistus kasulik, sest selle tulemusel puhastatakse ja kontrollitakse põhjalikult olemasolevad kanalid ning saadakse jälile probleemidele, mis on maja ventilatsioonis juba pikemat aega peavalu valmistanud. Aero Grupp on tänaseks viinud täismahus uuringud ja kaardistustööd läbi kokku enam kui 500. kortermajas üle Eesti.

Ventilatsioonisüsteemid vajavad regulaarset hooldust ning iga 1-2 aasta järel korralikku puhastust

Uuringute kohaselt on 50% haigustest seotud halva siseõhuga, milles sisalduvad kõikvõimalikud kahjulikud kiud, viirused ja bakterid. Kehvalt ventileeritud ruum toob kaasa erinevaid terviseprobleeme nagu peavalu, pidev uimasus, väsimus, silmade ärritus või tugevnevad allergianähud. Seega on nii uutes kui ka renoveeritud kortermajades väga tähtis on jälgida, et ventilatsiooniseadmed oleksid regulaarselt hooldatud, sealhulgas õhufiltrid vahetatud. Lisaks peab olema süsteem õigesti seadistatud, reguleeritud ning hiljem ka korteriühistu ja/või hooldaja poolt jälgitud, et süsteem töötaks vajalikul võimsusel. Lipu sõnul pole harvad juhud, kus on investeeritud ventilatsioonisüsteemidesse, aga hiljem süsteemi kasutusse võttes keeratakse kulude kokkuhoiu mõttes süsteem kinni või selle tootlikkus miinimumi. Seda ei tohi kortermajas kindlasti teha, sest nii pole vajalik õhuvahetus tagatud ja inimestel tekivad eespool nimetatud probleemid.

Ka siis, kui hoones on ventilatsioonisüsteemid vaid mõned aastad vanad, peab olema hoolas ventilatsiooniseadmete, kanalite ja kõikide teiste süsteemi osade puhastamisel. „Ventilatsiooni puhastuse käigus eemaldatakse süsteemi sisepindadele ladestunud mustus ja tolm ning seeläbi säilitatakse normaalne õhuvahetus, mis eemaldab liigse niiskuse ja ebameeldivad lõhnad, parandades hoone sisekliimat,” selgitab Lipp. „Samuti maandab ventilatsiooni regulaarne puhastus tuleohutuse riske, sest intensiivselt kasutuses olevasse süsteemi koguneb juba 1-3 aastaga piisavalt süttimisohtlikku saastet. Lisaks tuleb meeles pidada, et kontrolli, hooldust ning puhastust vajavad ka süsteemidele paigaldatud tuletõkkeklapid.”

Aero Grupp omab ventilatsiooni puhastuseks vajaminevaid kaasaegseid seadmeid, tööjõudu, teadmisi ja pikaajalist 12-aastast kogemusi ning väljastab pärast alati ka vastava akti, mis sisaldab fotosid torustikust ning süsteemidest enne ja pärast ventilatsiooni puhastust.

Kui kahtlete oma ventilatsioonisüsteemide puhtuses, pakub Aero Grupp tasuta uuringut, mis määrab mustuse taseme ja süsteemi puhastuse vajaduse. Samuti koostatakse vajadusel puhastustöödele eelarve.Õhu puhtus ja kvaliteet on oluline meie tervena püsimisel ning seetõttu tuleb pöörata ventilatsioonisüsteemide õigesti ehitamisele ja õigesti hooldamisele suurt tähelepanu. Õhk on meie eluallikas ning siin ei saa olla eksimisruumi!