Elister OÜ lahendus muudab Viljandi Aken ja Uks ümbruses õhu 85% puhtamaks

Viljandi Aken ja Uks arendusprojektide juht Veiko Põldsaar(paremal) ja Elister OÜ esindaja Indrek Ester

Elister OÜ paigaldas puitu töötleva ettevõtte Viljandi Aken ja Uks tootmishoonesse automaatse aktiivsöel põhineva ventilatsioonilahenduse, mis aitab ettevõttel tõsta tootlikkust, täites samal ajal keskkonnanorme ning hoides tööstust ümbritseva õhu varasemast 85% võrra puhtamana. Testimisel saavutati õhupuhtuse näitajaks koguni 99,8%.

Tootmisettevõte Viljandi Aken ja Uks annab tööd 700 inimesele, olles Baltimaade üks suuremaid ukse- ja aknatootjaid ning Viljandi suurim tööandja. Grupi ettevõtete käive aastas on ligi 100 miljonit eurot ning tootmisvõimekus aastas u 700 000 ühikut. Suurte mahtude töötlemine tähendab aga ka suurt vastutust seoses töötlemisel õhku lenduvate kemikaalidega. Tootmine peab vastama keskkonnanõuetele ning ei tohi põhjustada saastet üle lubatud normide. Aina suuremate tootmismahtude juures tähendab see üha suuremat proovikivi, millele leidis Viljandi puidutootja lahenduse koostöös tööstuslikke viimistluslahendusi pakkuva ettevõttega Elister OÜ.

Viljandi ettevõttes võeti nii katmis- kui ka kuivatusprotsessis kasutusele automaatne aktiivsöefilter, mis imab õhku lenduvad kahjulikud ühendid endasse ning filtrist väljub puhastatud õhk. See võimaldab tootmismahtusid suurendada ja samal ajal hoida ümbruskonna õhu puhtana.

Puidu viimistlemisel kasutatakse lenduvaid orgaanilisi ühendeid sisaldavaid viimistlusmaterjale (värvid, krundid, lahustid, peitsid jms), mis võivad lisaks lõhnahäiringule olla kahjulikud ümbruskonna õhukvaliteedile. „Keskkonnamõju vähendamiseks alustasime tootmises esimesena saaste hajumistingimuste parandamisega ning otsisime alternatiive kasutuses olnud kemikaalidele, arvestades lõpptoodangu kvaliteedi säilimist,” selgitas Viljandi Aken ja Uks arendusprojektide juht Veiko Põldsaar.

Arendusprojektide juht lisas, et kuna Viljandi Aken ja Uks on arenev tööstus ning kuigi lenduvate orgaaniliste ühendite vähendamise meetod on tõhus, jäävad selle võimalused siiski piiratuks, mis omakorda takistaks ettevõtte arengut ja tootmismahu suurendamist. Seetõttu otsustati lisaks tehtule tekkivaid gaase puhastada, valides lahenduseks söefiltri. „Kooskõlastatult Keskkonnaametiga on Viljandi Aknal ja Uksel lenduvate orgaaniliste ühendite vähendamise tegevuskava, mis näeb ette söefiltri kasutuselevõttu, et väljuvate gaaside koostises olevad lenduvad orgaanilised ühendid kinni püüda ja piirata seeläbi õhusaastet,” tutvustas Põldsaar keskkonnahoiuga seotud tegevusplaani.

„Automaatse söefiltri lahendus pärineb väga kogenud Rootsi tootjalt MIAB,” märgib Elister OÜ esindaja Indrek Ester. „Ventilatsioonisüsteemi paigaldatud aktiivsöekraanulid imavad vajalikud ühendid endasse, saavutades õhu puhtuse vähemalt 85% ulatuses. Testimisel saavutati puhtuse näitajaks koguni 99,8%.”

Süsteemi töökindlus on tagatud kahe paralleelselt kasutusel oleva filterseadmega, mis tagab selle, et ühe filtri täitumisel lülitub automaatselt tööle teine. Aktiveerimise protsessis toimub puhastamine ja sama süsi on peale aktiveerimist taas kasutuskõlblik,” selgitas Ester. „Sarnane tehnoloogia on Eestis üsna uudne ja kasutusel ainult kahes ettevõttes, aga näeme, et üha suuremate tootmismahtude juures ja rohetootmise edendamise vaatenurgast võiks see sobida mitmetele tootmisettevõtetele,” sõnas Elisteri esindaja, kelle sõnul tasuks söefiltriga ventilatsioonisüsteemilahendusele mõelda ettevõtetes, kus kasutatakse vedelvärve, lahusteid jms viimistlusvahendeid.

„Viljandi Akna ja Ukse tootmisesse paigaldasime täisautomaatse filtri, millel on kaughaldus ja muud hüved, kuid sarnasel põhimõttel on võimalik väiksemal ettevõttel kasutada manuaalse söevahetusega filtrit. Kui tootmismahud on väiksed ja eelarve ei võimalda täisautomaatset süsteemi kasutusele võtta, siis on ka see hea ja sobiv lahendus,” toob Elisteri esindaja välja söefiltri variandi, mis aitaks keskkonnanõuetele vastavuses püsimisel eelkõige väikeettevõtteid.

Aina enam on tööstusettevõtetele parajaks katsumuseks leida tasakaal arendus- ja keskkonnaalaste investeeringute vahel. Mõlemal juhul on tegu tuleviku perspektiivist vaadates vajaliku ja vältimatu sammuga, eriti kui tööstus asub elamupiirkonnas. Viljandi Akna ja Ukse projekt on hea näide hoolikalt läbimõeldud kombinatsioonist, kus lahendus toetab nii keskkonnasõbralikkuse kui ka ettevõtte arengu aspekti.

„Söefiltriga ventilatsioonisüsteemi kasutamine aitab tootmisettevõtetel vähendada ümbruskonnas lõhnahäiringut ning hoida välisõhu saastetaseme kontrolli all ja seaduses ettenähtud tasemel. Pidevalt automatiseerimise suunas liikuvas tööstussektoris on sarnane lahendus kindlasti vajalik ja tõhus,” sõnas Elister OÜ esindaja Indrek Ester.

4 fotot Elister OÜ paigaldatud aktiivsöefiltri ventilatsioonilahendus Viljandi Aken ja Uks tootmishoones