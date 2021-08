Ühisrahastusse investeerimise kaudu finantsvabadusse

Foto: Liis Treimann

Investeerimine on raha eesmärgipärane kasvatamine, kuid investeeringuga kaasneb alati ka risk raha kaotada. Seepärast tuleks iga rahapaigutuse ohtusid väga hoolikalt kaaluda ning teha hästi läbimõeldud otsuseid. Tähtsaim on aga omada pikaajalist plaani ning teada enda rahaasju nagu oma viit sõrme.

Kui Sa pole varem investeerimisega kokku puutunud, soovitame alustuseks tutvuda Finantsinspektsiooni investeerimistegevuse alustamise nõuannetega ja investeerimisriskide ülevaatega. Siinkohal anname mõned nõuanded , mis on samuti kasulik endale meelde jätta.

Selleks, et investeerimise jaoks oleks rohkem vaba raha, tuleks esmalt kärpida oma kohustusi ja kulusid. Teine võimalus on suurendada hoopis tulusid, kuid paraku sõltub see meist endist palju vähem kui see, mis summas me oma raha ise pidevalt ära kulutame. Seega tuleb investeerimise jaoks säästa, säästa ja veel kord säästa.

Kuidas mitte kaotada?

Õppida, õppida, õppida – kunagine kuulus lööklause kehtib universaalselt edasi ka tänapäeval. Seepärast, kogu enne investeerimisega alustamist võimalikult palju infot. Tutvu erinevate investeerimisvõimalustega ja pea silmas, et mida suurem on oodatav tootlus, seda suurem on ka oht kaotada osa või kõik investeeritud rahast. Kui oled valmis rohkem riskima ja ootad kõrgemat tootlust ning Sul on vaba rahasumma, mida lähemate aastate jooksul vaja ei lähe, võid kaaluda investeerimist.

Uuri põhjalikult säästude kasvatamise võimalusi. Loe investeerimise kohta kirjutatud raamatuid, blogisid ja foorumeid. Hakka kuulama investeerimisraadiot. Püüa võtta kuulda teisi ja õppida nende kogemustest. Tee selgeks oma igakuised kulud ja võimalused koos kaasnevate riskidega. Loe järjekindlalt läbi ka kõik peenikeses kirjas toodud teenusepakkuja lepingutingimused, hajuta võimalikke riske ja võta alati mitu võrreldavat pakkumist, et saaksid iga kord hea hinnaga tehingu.

Miks ja kui pikalt Sa investeerid?

Enne kogutud vaba raha paigutamist mõtle enda jaoks selgeks, mille jaoks Sa investeerid. Sellest sõltub Sinu investeerimishorisont ehk tehtava investeeringu kestus. Kaalu läbi, kui suurt tootlust ootad ja kui palju Sa oled valmis oma tehtavast investeeringust kaotama, sest iga investeeringuga kaasneb alati oht kaotada raha, alustades võimalusest, et Sa ei teeni nii suurt tootlust, kui esialgu lootsid, lõpetades võimalusega, et jääd ilma osast või kogu investeeritud rahast.

Tee pikaajaline plaan

Investeerimine ei ole sprint, vaid orienteerumise maraton. Selleks, et teada, millises suunas liikuda, tuleb tunda oma teekonna plaani. Seepärast koosta endale pikaajaline investeerimiskava. Sea endale selge rahaline lõppeesmärk koos iga-aastaste vaheetappidega. Ära kunagi hoia kõiki mune ühes korvis, vaid hajuta riske. Sellest hoolimata ole valmis ka tagasilöökideks, mil Sinu tehtud investeeringute väärtus võib kasvu asemel hoopis langeda. Ja mis on kõige tähtsam – pea enda tehtud plaanist kinni.

Kuidas investeerimisega alustada?

Kõige lihtsam on alustada investeerimist ühisrahastuses, kus on väga palju erinevaid teenusepakkujaid ja kus on võimalik alustada investeerimist ka üpris tagasihoidlike rahasummadega, näiteks saja euroga. Ühisrahastuse eelis on, et investeerimine ja investeeringute realiseerimine on üldjuhul investoritele tasuta. Mõistlik on enne rahapaigutust teha kindlasti teenusepakkujate kohta põhjalikum taustauuring ja investeerida alguses pigem väiksem summa. Kõige kindlam viis investeerimisega kaasnevate riskide maandamiseks on hajutamine. See tähendab, et ära hoia oma investeeringuid ainult ühe teenusepakkuja juures, ning hajuta oma raha ka erinevate laenude või projektide vahel nii palju, kui see vähegi võimalik on.

Mis on MoneyZen? MoneyZen.eu on nõuandlik inimeselt inimesele ühisrahastusportaal. MoneyZeni eesmärgiks on aidata luua ja hoida raharinglust inimeselt inimesele ning olla investoritele hea laegas enda vara kasvatamisel. Tutvu teenuse tingimustega www.moneyzen.eu või pea nõu asjatundjaga!

