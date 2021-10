Solarstone’i võidukäik koos päikesepaneelidest BIM objektidega

BIM mudeli kasutamine ehitusvaldkonnas on aina enam populaarsust kogumas. Selle kasulikke omadusi ei naudi enam mitte ainult projekteerimis- ja ehitusettevõtted, vaid ka teised materjale tootvad firmad. BIM on Eestis kanda kinnitanud ka päikesekatuseid pakkuva Solarstone’i näitel.

Solarstone on uuendusmeelne Eesti ettevõte, kes arendab ja toodab ehitis-integreeritud päikesepaneele. Solarstone päikesepaneelid erinevad klassikalistest paneelidest selle poolest, et need on kaks-ühes katusekattematerjalid ja võimaldavad luua kauni välimusega päikeseenergiat tootva katuse ehk päikesekatuse, kus paneelid paigaldatakse ettevõtte enda arendatud ja toodetud innovaatilise Click-on süsteemi abil.

Vaatame lähemalt, millist kasu on saanud Solarstone pärast BIM mudelite kasutuselevõttu.

Mis on BIM mudel?

BIM mudeli näol on tegemist infoga rikastatud 3D mudeliga. See võimaldab anda ülevaate materjalide, omaduste, tootja ja muu olulise tootega seotud info kohta. BIM mudel annab võimaluse projekteerijatel ja arhitektidel projekte lihtsamalt ning kiiremini koostada ja reaalsusele sarnanevat visuaalset ülevaadet anda. BIM mudelite loomisega tegeleb Eestis Tulitec , kes on aidanud ka Solarstone’i nende BIM arendustega.

Ajavõit ja võimalus tegeleda olulisemate töödega

Ehitise projekteerimine, õigete materjalide valimine ja toimivate lahenduste leidmine on kahtlemata üks ajakulukas ja tähtis ettevõtmine. Kuidas aga seda lihtsustada nii, et sellest võidaksid nii tootjad, arhitektid kui kliendid?

Solarstone ongi kasutusele võtnud BIM mudelid ehk digitaalsed kaksikud oma päikesepaneelidest. Digitaliseeritud lahendus võimaldab kliendile saata lingi koos kogu vajaliku informatsiooniga, et arhitekt saaks päikesepaneelid lihtsa vaevaga projekti paigutada. Kui varem oli vaja teha arhitektidele mõne tunnine koolitus koos selgitavate detailide ja juhistega, kuidas päikesepaneelid katusele saada, siis BIM objektide kasutuselevõtt on võimaldanud infovahetust lühendada ja arhitektidele pakkuda just sellise info nagu parasjagu vaja on. Kõigi oma meeskondlike teadmiste ja tootepõhise informatsiooni rakendamine digitaalsesse mudelisse ning konfiguraatorisse on pakkumise tegemise juures vähendanud suurel hulgal käsitööd ja andnud aega tegelemaks päriselt vajalike asjadega, nagu tootearendus ja uute võimaluste leidmine.

Läbi digitaalsete mudelite ja tööriistade on lihtsustunud ka müügiinimeste töövoog. Solarstone müügitiimi liikmed on tööpäevadesse juurde võitnud mitmeid tunde, kuna suur osa planeerimisest ja pakkumiste koostamisest on automatiseeritud ning mis võimaldab paremini planeerida edasisi tegevusi.

Seetõttu saabki öelda, et Solarstone on tänu Tuliteci poolt loodud BIM mudelite kasutusele võtmisega suutnud kokku hoida nii enda, klientide kui ka arhitektide aega. Üks argument, miks arhitektid Solarstone päikesepaneele kasutavad ongi see, et neid on lihtne ja mugav projektis katusele sättida.

Uued võimalused ja kliendid

Digikeskkonnas ehitusmaterjalide pakkumine ja turundamine on kahtlemata tulevikutrend, kuhu suunas on liikumas paljud tootjad maailmas.

Solarstone on nentinud, et tänu BIM mudelite kasutuselevõtule on nad kindlasti jõudnud laiema huvigrupini. Kui varasemalt jõudsid nendeni üldjuhul kliendid, kes olid innovaatilistest päikesepaneelidest juba mingil määral teadlikud, siis praegu jõuavad tooted ka nende klientideni, kes tulevad läbi arhitektide soovituste.

Automaatsed võimalused kontaktide kogumiseks ja pakkumiste saatmiseks aitavad jõuda eduka müügini. Samuti võimaldavad need tagada kliendile positiivsed eduelamused seoses päringu ja projekti tööse minekuga, kuna protsessid toimuvad kiiremini ja süsteemselt. Solarstone näitel võib kindlasti öelda, et läbi BIM mudelite kasutuselevõtu ja ajavõidu on nad suutnud tagada müügitehingute kasvu.

Milline on tulevik päikesepaneelide digitaliseerimise maailmas?

Päikesepaneelidest tehtud BIM tööriistad loovad head võimalused tulevikuks. Kui praegu on võimalik üsna kergete liigutustega päikesepaneelid projektis maja katusele asetada, siis tulevikus võib tekkida arhitektidele võimalus päikesejaama tootlikkust päikese liikumise ja varjude langemise põhjal prognoosida. Täna pole need veel BIM mudelitega ühendatud, selleks tuleb kasutada eraldi tööriistu.

Solarstone tooteinsener Mattis Jürimäe tõdeb, et tema ei kujutaks ettevõtte igapäevatööd enam ilma automaatse konfiguraatori ja digitaalsete tooteobjektideta ettegi. Need on suuresti lihtsustanud ettevõtte tööd ja pakkunud uusi võimalusi arenemiseks. Kasvava ettevõtte puhul on digiarendustesse investeerimine võtmekoht kasvu kiirendamiseks ja ettevõtte arendamiseks. Solarstone’le loodud digilahendused on positiivselt mõjunud ettevõtte efektiivsusele, vähendanud tehingusisest väärmõistmist ning andnud võimaluse luua kiiremaid ja täpsemaid visuaale.