Treimann avas suurima disainmööblisalongi Tallinnas

Treimann Mööbel & Disain omanikud Liina ja Lauri, kes avasid esimese omanimelise sisustussalongi juba 4 aasta tagasi. Foto: Laura Nestor

„Salong, kus sisekujundust puudutavatele küsimustele personaalselt lähenetakse ning kus ka siis, kui kindel ettekujutus interjööri loomisel puudub, vajalikku nõu antakse – see oli see, millest me ise puudust tundsime ja mis neli aastat tagasi Treimann Mööbel & Disaini loomisele aluse pani,“ räägib mereäärses Porto Franco ärikeskuses hiljuti uue ja avara, 729-ruutmeetrise salongi avanud üks omanikke Liina Treimann. Koos abikaasa Lauriga tehti teoks see, millest paljud paarid unistavad – püsti pandi omanäoline ja stiilse käekirjaga pereettevõte.

Nii Liina kui ka Lauri, kel mõlemal juba varasemast mööblivaldkonnas tegutsemise kogemus olemas, toovad täna Eestisse Prantsusmaa ja Belgia uusimaid sisustus- ja mööblitrende. Valik, millega klienti üllatatakse, on kirju ja seinast seina, kuid üks, millega kindlasti ei mängita, on kvaliteet – selles on äripartneritest abikaasad nõudlikud ning latt, millest alt minna, puudub.

Oma käega katsudes ja vahetut emotsiooni saades

Septembris vahetasid Treimannid oma senise müügisalongi välja kolm korda suurema ja avarama vastu. Nüüd saavad nad huvilistele kohapeal näidata ja tutvumiseks pakkuda veelgi suuremat sortimenti, proovida, oma käega katsuda ning veenduda kvaliteetse mööbli tõelises headuses.

Treimann Mööbel & Disain on stuudioks populaarsele ETV kultuurisaatele „OP“, kus saatejuhid igal nädalal karismaatilisi külalisi võõrustavad. „See on meile suur au ja tunnustus,“ ütlevad Treimannid. Foto: Laura Nestor

Ehkki Treimann Mööbel & Disain on e-poena esindatud ka internetis, on Liina ja Lauri veendunud, et disainmööblit arvutiekraani kaudu soetada on üsna keeruline. „Tahtsime salongis rohkem diivaneid näidata, et inimesel oleks võimalus ise proovida, saada vahetu emotsioon. Inimene vajab lisaks silmadega vaatamisele ka käega katsumise kogemust,” sõnab Liina ja lisab, et üheskoos arutledes, oma soovidest teada andes ja katsetades on soovitud tulemuseni palju lihtsam jõuda.

Usaldades enese maitset ja vaistu

Treimannid, kes hoiavad kiivalt tähelepanu maailma sisustustrendides toimuval, otsivad pakutavasse sortimenti kvaliteetse mööbli kõrvale ka huvitavaid kodusisustuse aksessuaare. Ja seda kõike mõistagi pilguga, mis neid endid kõnetaks, tõeliselt köidaks ning silma särama paneks.

Eelmise aasta jaanuaris, kui külastati Pariisis asuvat sisustusmessi, jäi Liina ja Lauri pilk pidama Walt Disney multifilmitegelasi kujutavatel pop-skulptuuridel, mis enam kuidagi meelest minna ei tahtnud. „Näiteks Belgias võib paljude inimeste kodudes näha nende lapsepõlveaegseid multifilmikangelasi popkultuuri disainituna, olgu selleks tekstiiltrükk või skulptuur. Nende inimeste jaoks on see märgilise tähendusega. Eestis pole seda kodudes veel väga märgata,“ sõnab Lauri. Et abikaasadele on popkultuur sellise kujul meeltmööda, otsustati nende müügiga siiski ka meil katsetada.

Tellitud kaup saabus Eestisse päeval, mil algasid esimesed suuremad koroonapiirangud. „Vaatasime saabunud koguseid Miki-Hiiri ja mõtlesime, et oli see nüüd just kõige parem mõte, mida oma rahaga peale hakata,“ muigab Lauri tagantjärele. Et aga positiivsed emotsioonid on igal ajal, eriti just kriisi ajal need, mille järele janunetakse, osutusid roosad Miki-Hiired sedavõrd populaarseteks, et kaupa kippus nappima. Kuu aega hiljem telliti lustlikke tegelasi juba kaks korda rohkem juurde ning müügihitt oli sündinud.

Treimannid on omanäolise multifilmitegelaste skulptuuride trendi "maaletoojad". Liina ja Lauri on rõõmsad, et ka Eestis leidub üha rohkem neid, kellele popkultuuri tõelised ikoonid korda lähevad. Foto: Laura Nestor

Pakkudes vaid seda, mis ennast tõeliselt köidab

Täpselt nii, nagu saabusid Eestisse Miki-Hiired – usaldades oma maitset ja kõhutunnet –, sai neli aastat tagasi alguse ka Treimannide pereettevõte. Pisut veel algusaegu meenutades ütlevad abikaasad, et nad lihtsalt märkasid omanäolise kvaliteetmööbli puhul suurt, haigutavat ning täitmist vajavat tühimikku.

Otsides oma koju sobivaid esemeid, külastades poode ja butiike, siis selliseid tooteid, mis kõnetaksid ning soovidele vastaksid, lihtsalt ei leitud. „Palju pakuti ühesuguseid tooteid samadelt tootjatelt. Olles ise palju maailmas ringi reisinud, teadsime, et head mööblit leidub ju ometigi palju. Nii saigi selgeks, et seda soovime me ise ning soovime pakkuda ka siinsele turule,“ meenutab Liina.

Täna saavad Treimannid öelda, et tootevalik ja müügisalong, mis meeldib neile, meeldib ka nende klientidele. „Ja inimesed ütlevad, et meie juures tunnevad nad end koduselt, mis on ju suurepärane!“

Mitte üksnes silmailu, vaid ka tõeliselt mugav

Liina ja Lauri südamega loodud salongi on oodatud kõik, kel huvi sisustuse ja disaini vastu. „Kui inimesel on avar silmaring ja avatud suhtumine, tekivad tal endal seosed ja siinne tootevalik kõnetab teda, ta oskab seda hinnata” sõnab Liina.

„Oleme uudse ja omanäolise reklaamikampaaniaga toonud kasutusse sõna „kodutuuning“, mille kliendid armsalt omaks on võtnud,“ räägib salongi üks omanikke Liina Treimann. Pildil olev uunikum on pärit Treimannide enda kollektsioonist. Foto: sergeizjuganov.com

Mida julgemalt sissejuurdunud ja kinnistunud ideedest lahti lastakse, seda rohkem salong ja sealne pakutav üllatada suudab. „Ja diivanit soetama asudes rõhume sellele, et sellel oleks ikka mõnus olla, mitte et tegu oleks tohutu disainteosega, mida silmal küll ilus vaadata, kuid kus pikemalt istuda pole võimalik, sest see on lihtsalt nii ebamugav,“ lisab Lauri.

Visuaalsest poolest vähemtähtsam pole ka keskkonnasõbralikkus, millele salongi tooteid valides üha enam tähelepanu pööratakse. „Meie jaoks on ääretult oluline, kuidas mööblit valmistatakse ja kui palju selle jaoks ressursse on kulutatud. Belgia mööblitootja Ethnicraft, kelle mööblit ka pakume, toodab esemeid näiteks nii tamme- kui ka tiigipuidust, lisaks on mööblit ka roosipuidust,“ sõnab Lauri. Ethnicrafti täispuittooted kannavad FSC märki, mis kinnitab, et toode on pärit vastutustundlikult majandatud metsast, kus väärtustatakse võrdselt nii looduslikku keskkonda, kogukondi kui ka majanduslikku elujõulisust.

Oluline on detail, mis paneb toote elama

Et olla kursis, mida maailma mööblitööstus pakub ja mis sektoris täpselt toimub, reisivad Treimannid palju ringi. Vaid nii jõuavad põnevad palad kiirelt Eestisse, üksnes nii saavad nad üha teadlikumale tarbijale pakkuda parimat.

Treimann Mööbel & Disaini salongis on asju, mida välja ei vahetata ning mis uuenevad koos tootesarjadega, kuid kõike seda, mis suuremate esemete ehk kappide ja voodite ümber asetseb, värskendatakse pidevalt. Silma hoitakse rohkem peal Prantsusmaa ja Madalmaade sisustustrendidel, Skandinaavia käekirjaga võrreldes ollakse kindlasti värvikam ja elunautivam.

„Paljud meie tooted võivad olla küll minimalistlikud, kuid neil on ikka mingi detail, mis paneb eseme elama, et see ei mõjuks tuima ja igavana. Oleme üritanud tuua siia üheksa kuud kestvasse halli olemisse mõnusat hubast meeleolu,“ sõnab Liina. Ja temaga tuleb nõustuda – selles Porto Francos asuvas mööbli- ja sisustussalongis läheb silm särama ja meel erksaks ka kõige disainikaugemal inimesel. Ruumis kõlav ja meeleolu loov prantsuskeelne muusika pole juhuslik ja viib hetkega Tallinna südamest otse Pariisi. Olgem ausad – kellel saab midagi selle vastu olla?

