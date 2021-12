Telia päikesepark aitas vältida 160 tonni CO2 õhku paiskamist

Foto: Telia Eesti

Veidi üle aasta tagasi Telia suurima andmekeskuse kõrvale rajatud päikesepargi tootlus osutus prognoostust pea 7% kõrgemaks ning tänu päikeseenergia kasutamisele jäi õhku paiskamata üle 160 tonni süsihappegaasi.

Tallinna külje all Laagris asuv Telia suurim andmekeskus hakkas eelmise aasta oktoobrist esimesena Eestis kasutama päikeseenergiat

Telia Eesti ärikliendiüksuse juht Holger Haljand tõi välja, et kuna andmekeskused on väga kõrge elektritarbimisega, pakub päikeseenergia keskkonnasõbralikku võimalust energiakulu vähendamiseks.

„Andmekeskuse päikesejaama võimsuse määras paneelide paigaldamiseks kasutada olnud pinna suurus ning kuigi see ei kata kogu andmekeskuse energiavajadust, on selle panus märkimisväärne. Taastuvenergia kasutamine on oluline nii keskkonna kui majanduslikust aspektist, arvestades energiahinna kasvu,“ sõnas Haljand.

Laagri päikesepargi keskmiseks aasta tootluseks oli prognoositud 119 MWh. Esimese aasta tulemus ületas seda 6,7% ning õhku jäi paiskamata ca 162 tonni süsihappegaasi, mis on võrreldav ühe keskmise bensiiniga sõitva auto 1,2 miljoni kilomeetri läbimisega tekitatud heitegaasi kogusega. „Oma panusse andis muidugi ka erandlikult ilus ja päikseline suvi,“ lisas Haljand.

Päikesepargi rajamise eelduseks on vaba pinna, näiteks krundi- või katusepinna olemasolu ning kõikjale neid rajada ei saa.

Päikeseenergiat saab kasutada veelgi efektiivsemalt

„Päikesepaneelide efektiivsus on veel siiski võrdlemisi madal, eriti arvestades, millist potentsiaali päikeseenergia endas tegelikult peidab. Selles valdkonnas on kindlasti veel palju ruumi innovatsiooniks. Et saaksime päriselt pöörata Eesti elektrienergia tootmise roheliseks, peab praegune päikesetehnoloogia muutuma oluliselt efektiivsemaks ja kompaktsemaks, et me ei raiskaks väärtuslikku maapinda suurte paneelide paigaldamiseks ning Eesti teadusarendustegevus omab siin võtmerolli,“ arutles Haljand.

Laagri andmekeskuse päikesejaama hinnanguline eluiga on 25 aastat, selle võimsus on 2 x 50 kW ja keskmine prognoositud tootlus on suurusjärgus 119 MWh aastas.

Keskkonnasäästlik majandamine on Telia jaoks üks prioriteetidest. „Alates 2016. aastast kasutame ökoloogilise jalajälje vähendamiseks ainult rohelist elektrienergiat ning 2020. aastal alustasime autopargi väljavahetamist elektriautode vastu, mis toetab meie ambitsioonikat eesmärki langetada oma tegevuse CO2-heitmed 2030. aastaks nulli. Soovime kindlasti laiendada ka taastuvenergia kasutamise võimalusi,“ lisas Telia ärikliendiüksuse juht.