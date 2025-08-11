Äripäev
Telli Äripäev €2.99 kuu
Äripäev
Minu ÄP
  • OMX Baltic0,31%296,78
  • OMX Riga−0,13%914,69
  • OMX Tallinn0,24%2 038,22
  • OMX Vilnius0,31%1 208,58
  • S&P 5000,78%6 389,45
  • DOW 300,47%44 175,61
  • Nasdaq 0,98%21 450,02
  • FTSE 100−0,06%9 095,73
  • Nikkei 2251,85%41 820,48
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,9
  • OMX Baltic0,31%296,78
  • OMX Riga−0,13%914,69
  • OMX Tallinn0,24%2 038,22
  • OMX Vilnius0,31%1 208,58
  • S&P 5000,78%6 389,45
  • DOW 300,47%44 175,61
  • Nasdaq 0,98%21 450,02
  • FTSE 100−0,06%9 095,73
  • Nikkei 2251,85%41 820,48
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%92,9
  • 11.08.25, 05:00

Sel nädalal oluline: viis asja, mida oodata

Alanud nädalal teatab mitu Baltikumi börsifirmat oma teise kvartali tulemused, lisaks annavad pangad kolmandale kvartalile suuna juulikuiste tulemustega.
Tallinna Sadama aktsia hind on sel aastal kerkinud 12,3% ja ettevõte maksis välja ka 0,073 eurot dividendidena.
  • Tallinna Sadama aktsia hind on sel aastal kerkinud 12,3% ja ettevõte maksis välja ka 0,073 eurot dividendidena.
  • Foto: Andras Kralla
Valisime välja viis kõige olulisemat sündmust, mis võiksid sel nädalal mõjutada nii kodubörsi, aga ka euroala ja Ameerika Ühendriikide investoreid ning mille kajastamisele keskendub järgmistel päevadel ka Äripäev koos Äripäeva raadioga.
See teema pakub huvi? Hakka neid märksõnu jälgima ja saad alati teavituse, kui sel teemal ilmub midagi uut!

Seotud lood

Börsiuudised
  • 09.07.25, 08:44
Tallinna Sadama teine kvartal vedas poolaasta tulemused plusspoolele
Börsil noteeritud Tallinna Sadama teine kvartal näitas suuresti kasvu, alistades esimese kvartali miinuse ja viies kuue kuu numbrid positiivseks.
Börsiuudised
  • 30.06.25, 13:35
LHV pensionifond müüs pea poole oma Tallinna Sadama osalusest
Juunikuu jooksul on LHV pensionifond L vähendanud enda portfellis Tallinna Sadama osakaalu ligi miljoni aktsia võrra.
Börsiuudised
  • 04.06.25, 13:13
Tallinna Sadama juht ostis ligi 40 000 börsifirma aktsiat
Tallinna Sadama juhatuse esimees Valdo Kalm soetas hiljuti ligi 40 000 ettevõtte aktsiat, makstes nende eest pea 50 000 eurot.
Börsiuudised
  • 12.05.25, 08:47
Tallinna Sadam kasvatas kasumit
Tallinna Sadam kasvatas esimeses kvartalis nii käivet kui kasumit. Investeeringud vähenesid 80%.
  • ST
Sisuturundus
  • 07.08.25, 12:45
Kärt Vilt: Viru Keskusel on kohustus ja vastutus kestlikult töötada
Viru Keskust külastab igal aastal 15 miljonit inimest. Tallinna kesklinnas tegutsev kaubakeskus on investeerinud jätkusuutlikku töötamisse miljoneid eurosid ning saavutanud sellega regiooni väikseimad kulud ja konkurentsieelise.

Enimloetud

1
Uudised
  • 08.08.25, 15:23
Koos erisoodustusmaksuga läksid tervisekassa suvepäevad maksma 135 000 eurot
2
Majandustulemused
  • 10.08.25, 14:58
Eesti üks suuremaid autovedajaid kaotas kasumist pea poole
3
Uudised
  • 09.08.25, 06:00
Vaidlustega vaevatud Tartu magusa ala arendusele kumab uus lootuskiir
Linnaarhitekt: leidsime Atlantise omanikega kompromissi
4
Saated
  • 08.08.25, 09:23
Kolm aastat miinuses olnud Jalmar Vabarna ootab sel nädalavahetusel pööret
5
Suur lugu
  • 09.08.25, 06:00
Suur töötus Eesti filmitööstuses: “Teneti” järeltõugetega sai hea aeg läbi
Tänavu on langenud filminduses kokku mitu halba asja
6
Intervjuu
  • 09.08.25, 18:11
Heiti Hääl ootab riigilt garantiid: siis turureegleid ei muudetaks

Viimased uudised

Börsiuudised
  • 11.08.25, 05:00
Sel nädalal oluline: viis asja, mida oodata
Uudised
  • 11.08.25, 05:00
Kuulus pelmeenitehas sipleb tülides ja liigub pankroti poole
Uudised
  • 10.08.25, 17:31
Kaja Kallas kutsub erakorraliselt kokku Euroopa välisministrid
Uudised
  • 10.08.25, 15:00
Raadiohommikus: Tallinna Sadam ja võimalik tulevane linnapea annavad aru
Majandustulemused
  • 10.08.25, 14:58
Eesti üks suuremaid autovedajaid kaotas kasumist pea poole
  • PRO
Uudised
  • 10.08.25, 11:33
Tehisaru äris: viis soovitust, kuidas kasutada AI-d paremini
Uudised
  • 10.08.25, 09:18
Trump kaalub Zelenskõi kutsumist kohtumisele Putiniga
Uudised
  • 10.08.25, 07:00
Raadiohitid: Heiti Hääle vaade majandusele, kinnisvarapärlid ja must auk Toomase portfellis
Kuulus pelmeenitehas sipleb tülides ja liigub pankroti poole
Kuulus pelmeenitehas sipleb tülides ja liigub pankroti poole
Kaja Kallas leiab Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindajana, et enne Donald Trumpi ja Vladimir Putini kohtumist peab Euroopa panema paika oma tegevusplaani.
Kaja Kallas kutsub erakorraliselt kokku Euroopa välisministrid
Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi jäi algse teate järgi välja USA ja Venemaa juhtide peagi arutatavast Ukraina vaherahust.
Trump kaalub Zelenskõi kutsumist kohtumisele Putiniga
Kuulus pelmeenitehas sipleb tülides ja liigub pankroti poole
Kuulus pelmeenitehas sipleb tülides ja liigub pankroti poole
Avalikkuses on laiemalt tuntud tehisarumudel ChatGPT, mida on muu hulgas kasutatud näiteks arvutikoodi kirjutamiseks. Kuid tehisintellekti kasutusvõimalusi on märksa rohkem, ilmestab Äripäeva raadiosaade.
  • PRO
Tehisaru äris: viis soovitust, kuidas kasutada AI-d paremini
Eesti üks suuremaid autovedajaid kaotas kasumist pea poole
Eesti üks suuremaid autovedajaid kaotas kasumist pea poole
Tallinna Sadama aktsia hind on sel aastal kerkinud 12,3% ja ettevõte maksis välja ka 0,073 eurot dividendidena.
Sel nädalal oluline: viis asja, mida oodata
Pärast seda kui Laagna tee tänu Christopher Nolani filmile „Tenet“ kuulsaks sai, tuli Eesti filmimaastikule järjest suuri rahvusvahelisi projekte. Nüüdseks on aga see sissevool raugenud ja eriti tänavu on langenud Eesti filminduses kokku mitu halba asja.
Suur töötus Eesti filmitööstuses: “Teneti” järeltõugetega sai hea aeg läbi
Tänavu on langenud filminduses kokku mitu halba asja
Kümme aastat hiljaks jäänud. Vanahärra Enno Zimmer tahab Telialt oma raha.
Nädala lood: Telialt raha välja võidelnud aktsionärid jäid pimedusse, investor Toomas ostab kukkuvat nuga
Numeri juhtiv maksukonsultant Peep Kalamäe sõnul on oluline, et ettevõtted dokumenteeriksid laenutehinguid korrektselt ning järgiksid turutingimusi – see aitab vältida vaidlusi maksuhalduriga ja võimalikku täiendavat maksukoormust.
  • ST
Ettevõtte antud laenud võivad kätkeda ohtlikke maksuriske
Carol ja Daniel Wildermuth olid tänavuse investeerimisfestivali ühed välisesinejad.
Wall Streeti abielupaar müüs oma villa Floridas ja kolib Tallinna, et avada siin oma äri
Nasdaq liitindeks tegi reedel uue rekordi.
Wall Street lõpetas nädala võidukalt
TSMC eelmise kuu müügitulu oli 10,8 miljardit dollarit.
Kiibitootja kasvatas juulis müüki 26%
Baltic Horizoni juht loobus Postimaja ja Coca-Cola Plaza müügist
Baltic Horizoni juht loobus Postimaja ja Coca-Cola Plaza müügist
Firma kahjum süvenes
Potentsiaali näeb Ivar Mägi mõlemas ettevõttes, kuid ise eelistab kasumlikku ja dividende maksvat DelfinGroupi.
Ei võta vastu ‒ DelfinGroupi aktsionär lükkab Indexo pakkumise tagasi

Äriplaan 2026

Äriplaan 2026

Uurime välja Eesti majanduse arengusuunad 2026. aastal, et ettevõtjatel ja tippjuhtidel oleks, millele tuginedes järgmist aastat planeerida.

Kas eksport ja kaitsetööstuse areng võiksid Eesti majandusele uue käigu sisse aidata? Kuidas näevad Põhjamaade ettevõtjad ja tippjuhid Eesti võimalusi rahvusvahelisel areenil ning kas nad plaanivad siia investeerida? Kuhu investeerivad ning millele tõmbavad pidurit Eesti ettevõtjad? Missugune on riigi äriplaan 2026. aastaks? Kõigile nendele küsimustele saad vastuse 17. septembril Eesti mõjukaimal majanduskonverentsil Äriplaan!

Enda kogemust tulevad Eestisse jagama ülemaailmse ulatusega Rootsi masina- ja metallitööstusettevõte Hanza AB asutaja ja tegevjuht Erik Stenfors ning Telia Company president ja tegevjuht Patrik Hofbauer.

  • Toimumisaeg:
    17.09.2025
  • Alguseni:
    1 k 6 p 3 t
  • Toimumiskoht:
    Tallinn

Hetkel kuum

Kaja Kallas leiab Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindajana, et enne Donald Trumpi ja Vladimir Putini kohtumist peab Euroopa panema paika oma tegevusplaani.
Uudised
  • 10.08.25, 17:31
Kaja Kallas kutsub erakorraliselt kokku Euroopa välisministrid
“Inimesel peab ju elus huvitav olema,” arvab suurettevõtja Heiti Hääl, kes muu hulgas võttis eelmisel aastal ette adrenaliinirohke meresõidu huuthide rünnakutega kuulsaks saanud Punasel merel.
Intervjuu
  • 09.08.25, 18:11
Heiti Hääl ootab riigilt garantiid: siis turureegleid ei muudetaks
Äripäev jäädvustas Rain Laane esimest tööpäeva toonases haigekassas 2017. aastal.
Suur lugu
  • 08.08.25, 16:29
“Ärge olge kontrollifriigid!” IT-valdkonnas armastatud juht lahkub tervisekassast maksumaksja vaenlasena
Eesti üks suuremaid autovedajaid kaotas kasumist pea poole
Majandustulemused
  • 10.08.25, 14:58
Eesti üks suuremaid autovedajaid kaotas kasumist pea poole
Tartus Holmi kvartalis on praegu suurim ja tuntuim maamärk Emajõe ääres Kaarsilla juures asuv Atlantise maja.
Uudised
  • 09.08.25, 06:00
Vaidlustega vaevatud Tartu magusa ala arendusele kumab uus lootuskiir
Linnaarhitekt: leidsime Atlantise omanikega kompromissi
Kümme aastat hiljaks jäänud. Vanahärra Enno Zimmer tahab Telialt oma raha.
Uudised
  • 09.08.25, 17:04
Nädala lood: Telialt raha välja võidelnud aktsionärid jäid pimedusse, investor Toomas ostab kukkuvat nuga
Enne 2019. aastat, haigekassa päevil, oli asutuses kaks tänuüritust aastas.
Uudised
  • 08.08.25, 15:23
Koos erisoodustusmaksuga läksid tervisekassa suvepäevad maksma 135 000 eurot
Kuidas sobivad Sony uued kõrvaklapid koosolekuks või telefonikõneks ootamatus kohas?
  • ST
Sisuturundus
  • 08.08.25, 14:58
Kuidas sobivad Sony uued kõrvaklapid koosolekuks või telefonikõneks ootamatus kohas?

Podcastid

Rekordilise juulikuu taustal laiutab portfellis must auk
Investor Toomase tund
Rekordilise juulikuu taustal laiutab portfellis must auk
00:00
Heiti Hääl pikas intervjuus: Eesti majandusele tehti korvamatut kahju
Kuum tool
Heiti Hääl pikas intervjuus: Eesti majandusele tehti korvamatut kahju
00:00
Rain Laanest sai Kristen Michalit päästev õlekõrs
Äripäev eetris
Rain Laanest sai Kristen Michalit päästev õlekõrs
Risto Vähi: lahkuvad investorid jätavad kinnisvaraturule pärleid
Ruutmeetrite taga
Risto Vähi: lahkuvad investorid jätavad kinnisvaraturule pärleid
Merko juht: pakkumisi tehakse arusaamatute hindadega
Hommikuprogramm
Merko juht: pakkumisi tehakse arusaamatute hindadega
Baltic Horizoni juht: Postimaja ja Coca-Cola Plaza ostuhuvi jäi ootustele alla
Hommikuprogramm
Baltic Horizoni juht: Postimaja ja Coca-Cola Plaza ostuhuvi jäi ootustele alla
12.08.2025 Spetsialistist juhiks 1
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 1
8 akadeemilist tundi
19.08.2025 Praktilise projektijuhtimise koolitus-baastase
IT Koolitus
Praktilise projektijuhtimise koolitus - baastase
8 akadeemilist tundi
Praktiline projektijuhtimine ja AI võimalused 19.08.25, 16.09.25, 17.09.25, 17.10.25
IT Koolitus
Praktiline projektijuhtimine ja AI võimalused
32 akadeemilist tundi
22.08.2025 Muutuste juhtimise koolitus - praktilised tööriistad
IT Koolitus
Muutuste juhtimise koolitus - praktilised tööriistad
8 akadeemilist tundi
25.08.2025 Eduka enesejuhi oskused
Äripäeva Akadeemia
Eduka enesejuhi oskused
8 akadeemilist tundi
26.08.2025 Suhtlemine konfliktsetes olukordades
Äripäeva Akadeemia
Suhtlemine konfliktsetes olukordades
8 akadeemilist tundi
27.08.2025 AI müügis ja turunduses
Äripäeva Akadeemia
AI müügis ja turunduses
8 akadeemilist tundi
27.08.2025 Spetsialistist juhiks 2
Äripäeva Akadeemia
Spetsialistist juhiks 2
8 akadeemilist tundi
28.08.2025 Maksukoolitus juhile ja raamatupidajale
Äripäeva Akadeemia
Maksukoolitus juhile ja raamatupidajale
8 akadeemilist tundi
29.08.2025 Power BI Basic Training
IT Koolitus
Power BI Basic Training
8 academic hours
03.09.2025 Tehisintellekti meistriklass juhtidele
Äripäeva Akadeemia
Tehisintellekti meistriklass juhtidele
8 akadeemilist tundi
04.09.2025 Läbirääkimiste praktikum 1
Äripäeva Akadeemia
Läbirääkimiste praktikum 1
8 akadeemilist tundi
Carol ja Daniel Wildermuth olid tänavuse investeerimisfestivali ühed välisesinejad.
Wall Streeti abielupaar müüs oma villa Floridas ja kolib Tallinna, et avada siin oma äri
Palju kannatanud endise Äripanga, nüüdse TBB elutee hakkab lõpule jõudma: finantsinspektsioonile ei meeldinud klientide läbipaistmatus ning panga juhtkond otsustas panga likvideerida.
“Mõned kliendid ei tahtnud oma raha välja võtta”. Skandaalne Äripank läheneb lõpule
Kunda sadama laienemisplaanide vastu sõdiv Elis Riispapp pöördus andmekaitse inspektsiooni, sest avastas, et Viru-Nigula vallavalitsus on teinud registris päringuid tema varast ülevaate saamiseks.
Uudishimulikke ametnikke karistati liigse nuhkimise eest noomitusega
Vald tegi registrisse põhjendamatuid päringuid
Puidutööstuse Barrus juhatuse liige ja tegevjuht Martti Kork ütleb, et ärid jäävad eraldiseisvaks.
Barrus ostis välja kahjumis klaasitootja. “Ehitame midagi ägedat!”
Kümme aastat hiljaks jäänud. Vanahärra Enno Zimmer tahab Telialt oma raha.
Unustatud aktsionärid. Telia käest raha välja võidelnud eestlased jäid pimedusse
Äripäeva küsimused panid Telia meelt muutma
Pindi Kinnisvara suuromaniku Kalev Roosivälja sõnul mingit maksuskeemi siit otsida ei tasu.
Kinnisvarabüroo jagas äri mitmekümneks tükiks
Maksuamet võib sellisele tükeldamisele viltu vaadata
Heiti Hääl tahab riigilt garantiisid.
Heiti Hääl pikas intervjuus: Eesti majandusele tehti korvamatut kahju
Enne börsile minekut vaja selgust
Põhimõtteliselt on laekunud poole aastaga peaaegu terve aasta maksulaekumiseks planeeritud tõus, näitavad statistikaameti andmed.
Maksulaekumine ületab kõrge kaarega riigi plaane
Tagasi Äripäeva esilehele

Äripäev

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Äripäev on ettevõtlike inimeste meediaväljaanne. Äripäeva omanik on Põhjamaade meediakontsern Bonnier Grupp.

© AS Äripäev 2000-2025