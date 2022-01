Sisuturundus

URETEK Baltic säästab ettevõtte aega ja raha

Ühe suurlao operaator seisis silmitsi tõsise probleemi ees – laohoone põranda betoonplaadid olid tõstukite sõitmise tõttu sedavõrd vajunud, et igapäevane töö oli muutunud lausa ohtlikuks. Lisaks sellele lõhkusid järjest suuremaks vajunud plaadivahed tõstukite tehnilist seisukorda. Kuidas aga lahendada probleem nii, et laohoone igapäevatööd peatama ei pea?

Tavapärane lahendus oleks olnud esmapilgul järgnev – vana betoon lõigatakse välja ja valatakse uus põrand. Paraku oleks kulunud nendeks töödeks minimaalselt 30 päeva, kuna betoon saavutab oma tugevuse 28 päevaga. See oli aga laooperaatorile vastuvõetamatu, kuna tegemist oli keskse logistikasõlmega, mille töö ei saanud päevakski seiskuda.

Õnneks pakub taoliste probleemide puhul kiiret ja lihtsat lahendust URETEK Baltic. Tegemist on Balti riikides tegutseva juhtiva geopolümeeridega pinnaseparanduse ettevõttega, mis tegeleb vajunud ehitiste stabiliseerimisega.

„Nõrga pinnase kandevõime suurendamiseks kasutab geopolümeeride tehnoloogia patenteeritud geopolümeervaigusegu ainulaadseid paisumisomadusi, mis aitavad kiiresti ja tõhusalt taastada hoone või selle osa algseisundi. Geopolümeer on tugev, mittelahustuv ja aja toimele vastupidav materjal, mis ei riku hoone konstruktsioone. See on väga hinnatud alternatiiv hoonete vundamentide või põrandate taastamise tavalistele protseduuridele,“ selgitab URETEK Baltic´u esindaja.

Laohoone tõstmise tavapärastest protseduuridest erineb geopolümeerne sissepritsimine selle poolest, et see ei nõua kaevamis- ega lammutustööde tegemist ning töid saab teostada väga kiiresti ilma ettevõtte äritegevust segamata.

URETEK Baltic´u kliendibaas on äärmiselt lai ning ettevõttel on tulnud sõna otseses mõttes tõsta nii Riia Toomkirikut kui ka stabiliseerida sadamakaisid – kõige sellega on ettevõtte meeskond suurepäraselt hakkama saanud. Kõik kliendid toovad URETEK-i tehnoloogiast rääkides märksõnadena välja töö kiiruse ja mugavuse ning sellest tuleneva olulise rahalise kokkuhoiu.

Ainulaadne URETEK-i tehnoloogia

Lihtsustatud kujul näeb URETEK-i tehnoloogia välja järgmine – tõstetava pinna alla puuritakse 12-15 mm läbimõõduga avad ning nende kaudu injekteeritakse pinnasesse geopolümeervaiku. Protsessi käigus kõigepealt stabiliseeritakse põrandaalune pinnas ning seejärel tõstetakse hoone põrand algsesse asendisse tagasi.

Sealjuures saab tööd teha etappide kaupa. URETEK Baltic´u esindaja Mihkel Vaidlo tõi heaks näiteks Ventspilsi Rimi, kus URETEK Baltic´u meeskonda ootas ees juba tuttav probleem – suurkaupluse põrand oli vajunud, mistõttu tuli tihendada, tõsta ja uuesti loodida ligi 4500 ruutmeetrit põrandapinda.

Äriettevõtete ja suuremate pindade puhul teostavad URETEK Baltic´u spetsialistid tööd öösiti, mis tähendab seda, et kliendil ei katke töö ega rahavoog. Suurkaupluse põrand tõsteti tagasi kuu ajaga ning sellega ei häiritud kuidagi kaupluse igapäevatööd.

„Oleme teinud töid väga keerulistel objektidel, mistõttu suudame vastu võtta ükskõik kui suuri väljakutseid. URETEK-i tehnoloogia on tõestanud ennast ühe vähese alternatiivina, kui töö tuleb ära teha kiiresti ning kliendi äritegevust minimaalselt segamata. Meie tehnoloogiat kasutades jäävad kliendi jaoks ära kulukad ning aeganõudvad kaevamis- ja ehitustööd,“ selgitas URETEK Baltic´u esindaja.

Vaidlo meenutas siinkohal juhtumit, kus vastvalminud maanteel tekkisid vajumid ja otsesed tühimikud teekatte alla, mistõttu neljarealisest teest tuli liikluseks sulgeda kaks rida. Kõigepealt üritas tee-ehitaja lahendada probleemi traditsioonilisel kaevamismeetodil, kuid vaatamata korduvatele katsetele ei suudetud vajumite teket peatada.

Seejärel pöörduti URETEK Baltic´u poole ning ettevõtte spetsialistid täitsid teekatte all pinnases olevad tühimikud geopolümeervaiguga ning kindlustasid edaspidise liiva valgumise suurefraktsiooniliste kivimurdude vahele. Tööde teostamine kestis 6 tundi ning pärast asfaltkatte paigaldust avati maantee uuesti liikluseks.

URETEK Baltic´u esindaja meenutas tellimustööd FEB-i logistikakeskuses, kus tegevus toimub ööpäevaringselt. Isegi lühiajaline keskuse sulgemine oleks ettevõttele olnud äärmiselt kulukas ja ka logistiliselt suur väljakutse. Laos tuli teostada põrandate tõstmine ning põrandaaluse pinnase tihendamine, kuna kahveltõstukite raskuse all olid betoonist põrandaplaadid liikuma hakanud.

150 ruutmeetrit põrandapinda stabiliseeriti 6 tunniga ning laohoone tavarutiini häirimata. Esimene täislastis tõstuk lasti töödeldud alale juba 10 minuti möödudes. Töö täpsust mõõdeti laserloodidega, mis registreerisid laohoone põranda tõstet 0,5 millimeetri täpsusega. See tõestab asjaolu, et URETEK-i meetodi puhul on tegemist ülimalt täpse tehnoloogiaga.

„Meie tehnoloogia kasutamine on paljudel juhtudel ainumõeldav lahendus, kuna nii laohoone, kaubanduskeskuse kui ka teelõigu sulgemine kasvõi lühikeseks perioodiks toob endaga kaasa väga suure rahalise tagasilöögi,“ tõdes ettevõtte esindaja Mihkel Vaidlo.

URETEK Baltic´u spetsialistid pakuvad omalt poolt tasuta professionaalset konsultatsiooni hindamaks teie hoone kandvate konstruktsioonide seisukorda.