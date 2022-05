Hoone põrandate ja vundamendi vajumisele on olemas kiire ning kauakestev lahendus

Praod hoone seintes ja põrandates või vahed seina ning põranda vahel annavad märku tõsisest probleemist – suure tõenäosusega on hoone vundament vajunud ning selle aluspinnas vajab tihendamist. Eestis tegeleb vajunud ehitiste stabiliseerimisega URETEK Baltic, kes parandab pinnast keskkonnasõbralike geopolümeervaikudega kiirel ning tolmuvabal meetodil, mis ei häiri majas elavate inimeste elu ega ettevõtete igapäevatööd.

Põranda, vundamendi ja maja vajumine võivad olla tingitud erinevatest asjaoludest – nõrgast aluspinnasest, pinnase kehvast tihendusest, liiga suurest koormusest põrandale, vibratsioonist, puudulikust drenaažist või maa-aluse veetoru lõhkemisest, mille tagajärjel uhub vesi pinnasest peenosised ära,” räägib URETEK Baltic OÜ projektijuht Aleksandr Jakubovitš. Hoone vajumine võib alata ka lähedusse rajatavate uute hoonete ehitusprotsessi tõttu, kuna selle käigus pumbatakse vett pinnasest väga jõuliselt välja. Samuti võivad vajumist tekitada suured puud, mille juured kasvavad hoone alla, ammutades pinnasest niiskust.

Jakubovitš lisab, et hoone vundamendi vajumisega võivad kaasneda esialgu silmale nähtamatud probleemid ning lisakulud tulevikus. „Kui hoone vundamendi vajumist esimesel võimalusel ei peata, siis väheneb hoone energiatõhusus, tekivad soojus- ja elektrisüsteemide rikked, purunevad veetorud, hoonesse tekib niiskus ja hallitus ning kinnisvara väärtus langeb,“ nendib Jakubovitš.

URETEK Baltic on aastatepikkuse kogemuse käigus aidanud väga erinevates valdkondades tegutsevaid ettevõtteid nii avaliku sektori hoonete kui ka eramute puhul. URETEK´i tehnoloogia abil saab pinnase vajumisel aidata paljusid erinevaid sektoreid – laohooned, kaubanduskeskused, lennujaamad, sadamad, raudteed, tööstus- ja põllumajandushooned, aga ka ajaloolised ehitised ning mälestusmärgid.

„Pinnase tihendamiseks injekteerime läbi väikeste puuraukude põrandasse geopolümeervaike, jaotades punktkoormuse ja vibratsiooni ühtlaselt. Tööd saab teha vajadusel ka öösel või etappide kaupa kliendi poolt soovitud ajavahemikus. Pinnase tihendamine toimub tolmu- ja müravabalt ega kujuta mingit ohtu keskkonnale ning inimeste tervisele,” selgitab projektijuht.

Ta lisab, et kliendid toovad tavaliselt meie tehnoloogia positiivse küljena välja selle, et kogu töö käib elutegevust häirimata. Inimesed ei pea mööblit välja kolima ega ise nädalateks või kuudeks teist elamispinda otsima – nende põrandad saavad loodi ning vundamendi vajumine peatatud ühe või mõne päeva jooksul, olenevalt töö mahust. Samasugune tagasiside tuleb ka ettevõtjatelt, kelle hoonete vundamenti on URETEK Baltic aidanud stabiliseerida. „Muul meetodil ei saagi pinnase vajumise probleemi nii valutult ja kiiresti igapäevaseid rahavooge peatamata lahendada. Tavameetodina peaks alustama ruumide tühjendamisest, seejärel tegelema betoonpõrandate lõhkumise ja ülesvõtmisega, tihendama pinnase ning valama uue põranda,” selgitab Jakubovitš. „See töö võib võtta kuu-poolteist ning tähendab kolimist ja tolmu ning loomulikult raha- ja ajakulu. Kellel on aega nii kaua oodata?”

URETEK Baltic saab vajumisprobleeme ennetada, loodides põranda paika +/-1 mm täpsusega ning tõstes põranda koormustaluvuse soovitud võimekuseni. Kasutatavad vaigud omavad kõiki vajalikke keskkonna- ja ohutussertifikaate ning materjalidel on 10-aastane garantii.

Soomes üle 45 aasta ning Eestis pea 7 aastat tegutsenud ettevõttena on URETEK Baltic’u meeskonnale äärmiselt oluline kvaliteet ning klientide rahulolu. Laboritingimustes on tõestatud, et geopolümeeride eluiga on vähemalt 100 aastat, seega on tegemist kauakestva ja stabiilse lahendusega. Kasutatavad geopolümeervaigud on kahekomponentsed, paisuvad pinnases, on keskkonnale ohutud ning vetthülgavad. Kui kuni 4-meetrine pinnaseparandus on URETEK Baltic´u meeskonna jaoks tavapärane, siis praktikas on tulnud ette ka spetsiifilisemat, kuni 10-meetri sügavusel asuva pinnase tihendamist.

Pinnase tihendamise tööde etapid 1. Visuaalne vaatlus ja mõõdistus URETEK´i spetsialisti poolt, mille käigus tehakse esmane mõõdistus ja ülevaatus, et saada aru problemaatilise ala suurusest ning olemusest. Peale visuaalset vaatlust ja mõõdistust tehakse kliendile esmane hinnapakkumine. Visuaalne vaatlus ja mõõdistus on kliendile tasuta. 2. Vajadusel tehakse põrandaaluse pinnase kontroll. Kui probleem on tõsisem, puuritakse kliendi nõusolekul põrandasse auk ning kaameraga fikseeritakse põranda all olevad tühimikud, mis on tekitanud põranda ja hoone vajumise. Esmane põrandaalune kontroll on kliendile tasuta. 3. Vajadusel geoloogilise uuringu teostamine – mõningatel juhtudel on vajalik pinnase hetkeseisukorra kaardistamiseks teostada ka geoloogiline uuring, mille saab klient tellida ise või URETEK Baltic´u spetsialistide abil. Geoloogiline uuring näitab, millised pinnased hoone all on, kui sügaval on probleem ning milles seisneb selle olemus. 4. Kui tingimused ja lõplik hinnapakkumine kliendile sobivad, lepitakse koos kliendiga kokku ajaline tegevusplaan ning alustatakse töödega.