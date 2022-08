Nord Solar kindlustab investorile päikese-energia lubatud tootluse kWh-garantiiga

Eestis, Lätis, Leedus ja Rumeenias tegutsev Nord Solar on päikeseenergiajaamade terviklahendusi pakkuva Hollandi firma Autarco usaldusgarantiiga partner. Hollandlaste Autarco on ainus päikeseenergiasüsteemide tootja maailmas, mis pakub oma firmas PV-süsteemi kogu ahelat.

„Nord Solar kasutab reaalajas saadud sateliidi andmeid, tänu millele oleme ainus tootja maailmas, kellel on päikeseenergia tootlikkusele kindlustatud kWh garantii. See tähendab, et meil on võimalik saada rahalist hüvitist iga saamata jäänud kilo­vatt-tunni eest, kui süsteem töötab eelnevalt arvestatust vähem. Seega on teie investeering päikeseparki koos meiega tagatud ja turvaline, olenemata sellest, mis juhtub,“ räägib Nord Solar OÜ juhatuse liige Andrus Armulik.

Nord Solar tagab parima päikeseenergia tootlikkuse koos Autarcoga

Hollandi firma Autarco päikesepaneelid, inverterid, kinnitussüsteemid, seireseadmed ja nende arendatud Heliose tarkvara on loodud töötama sujuvalt koos. Tavaliselt on päikesesüsteemid rajatud erinevate komponentide kaubamärkidega, mis võib suurendada süsteemi rikete ja väiksema tootlikkuse ohtu. Ühe kaubamärgi lähenemisviisi kasutamine tagab, et kõik komponendid töötavad sujuvalt koos, tagades turvalise ja suure töövõimega PV-süsteemi.

Üks peamisi elemente, mis tagab Autarco süsteemide suurepärase jõudluse, on nende Heliose tarkvara. Heliosega on võimalik projekteerida PV-süsteeme kasutades nii täpseid reaalajas andmeid kui ka jälgides paigaldatud süsteemide jõudlust. Süsteemide disaini põhjal teeb Helios “digitaalse kaksiku”, mis on installitud süsteemi täpne digitaalne koopia. Digitaalne kaksik tagab, et Autarco tarkvara suudab 15minutilise intervalliga aktiivselt mõõta teie PV-süsteemi ilmastikust sõltuvat jõudlust. See täpne jõudlusanalüüs võimaldab Autarcol ja Nord Solaril esiteks kontrollida, kas PV-süsteem toimib ootuspäraselt, ja teiseks, kas PV-süsteem on õigesti paigaldatud.

TASUB TEADA Inglise keeles photovoltaics ehk PV-paneel või päikesepaneel on fotogalvaaniliste materjalidega elementide kogum, mis muundab päikeseenergia otseseks elektriks. Seejärel muundatakse see elekter kasutatavaks vahelduvvooluks.

Kõrguskaart on kõigi arvutuste alus

Paljud Helioses tehtud arvutused põhinevad kõrguskaardil. Sellel kaardil saab Autarco täpselt määrata objektide kõrguse, kasutades laserkujutise tuvastamise ja kauguse määramise tehnoloogiat (tuntud kui LiDAR). See tehnoloogia kasutab peegeldavaid lasereid ja tagab, et kõik tehtud arvutused on ülitäpsed.

Objektide markeerimine ja lisamine

Kuid keskkond, milles me elame, ei ole staatiline, vaid on pidevas muutumises. Seetõttu võivad muudatused teie ümbruses, nagu puu kasvamine või puu mahavõtmine, samuti mõjutada varju ja seega ka teie PV-süsteemi tootlikkust. Autarco tarkvaras saab elemente ka hõlpsasti lisada või eemaldada objektide lisamise või markeerimise tööriista abil. Selle tööriista kasutamine tagab, et arvutused on alati võimalikult täpsed.

Varjude visualiseerimise tööriist

Et näha varjude mõju PV-süsteemide tootlikkusele, on Autarco integreerinud oma tarkvarasse varjude visualiseerimise tööriista. Selle tööriista abil saab hõlpsasti määrata varju mõju süsteemi tootlikkusele, kuna paneelid on tähistatud erinevates gradientides rohelisest (näidatud paneelil puudub varjuefekt) kuni punaseni (vari mõjutab oluliselt paneeli tootlikkust). Seda funktsiooni kasutades saab kiiresti kohandada süsteemi disaini ja kujundada parimad võimalikud PV-süsteemid. Selle näiteks on mitme madalama tootlusega stringi rühmitamine või optimeerijate paigutamine teatud paneelidele, et minimeerida varjude negatiivset mõju PV-süsteemi tootlikkusele.

Ohutus esmalt ballastiarvutustega

Loomulikult on ettevõtte esmane prioriteet, et paigaldatavad PV-süsteemid oleksid ohutud. Täiendavat ohutust lisab juba see, et kasutatakse ühe kaubamärgi terviklikku PV-lahendust, mis tagab, et komponentide mittevastavust ei juhtu kunagi. Kuid ka süsteemi paigaldamine peab olema ohutu.

Kui süsteem on liiga kerge, võivad tugevad tuuleiilid selle ära lennutada. Kui süsteem on liiga raske, võib see mõjutada näiteks maja katust või seina.

Ohutute süsteemide loomiseks kasutatakse Autrarco ballasti arvutamise tööriista. Lähtuvalt kasutatavast katuse- või seinakatte tüübist, ümbruskonna andmetest (nt kui kodu asub lagedal alal või mere lähedal), kasutatava ballasti tüübist ja tuule tugevusest piirkonnas. Nii saab olla kindel, et kliendile paigaldatud süsteem on alati kindel ja turvaline.

Nord Solar On paigaldanud 1,5 aasta jookusul ca 9,2 MW eest päikeseenergiasüsteeme. Turg jaotub: ca 75% Eesti, 15% Läti ja 10% Rumeenia