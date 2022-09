Sisuturundus

Terviklahendus – millega arvestada katuse planeerimisel?

Foto: Kari Palsila

Katuse planeerimine on midagi palju enamat kui ainuüksi silmale ilusa katuseprofiili välja valimine. Lisaks visuaalsele poolele tuleb mõelda ka väga paljudele teistele aspektidele. Just seetõttu on mõistlik planeerida katust tervikuna – Ruukki katuse terviklahendus võimaldab sul saada kõik vajaliku turvaliseks ja kauakestvaks katuseks ühest kohast korraga. Kokkuvõttes on katuse terviklahendus ka soodsam ja oluliselt kestlikum ning tekitab vähem peavalu.

Millega peab katust planeerides arvestama?

Toimiva katuse eelduseks on erinevate osade hoolikas valimine ning nende osade omavaheline funktsionaalne ja visuaalne sobivus. Katus ei koosne pelgalt katuseprofiilist – kõik katuse osad, alates kruvidest kuni turvatoodeteni, on olulised. Igal detailil on oma roll, et tagada katuse ohutus, vastupidavus ja stiilne välisilme.

Kui oled uut katust planeerimas, siis siin on mõned detailid, mille peale pead mõtlema:

● Katuse eelarve;

● Renoveeritav- või uusehitis;

● Katusetüüp – viil- või lamekatus;

● Aluskonstruktsioon, sh katusealuse eesmärk – külm või soe katusealune;

● Värvi- ja profiilieelistus;

● Katuseaknad ja vintskapid;

● Lisad: lumetõkked, vihmaveesüsteem (ripprenni lahendus, mis kinnitatakse räästakasti serva külge, või peidetud lahendus, mis sobib uuematele arhitektuursetele lahendustele), lisaplekid, turvatooted.

Milliste lisalahenduste, turvatoodete & tarvikute peale peab mõtlema, et katus püsiks aastaringselt korras?

Et katus püsiks aastaringselt korras, tuleb seda vastavalt vajadusele hooldada ning paigaldada selleks vajalikud lisalahendused ja -tarvikud. Katuse lisatarvikutele tähelepanu pööramata jätmine võib lõppeda õnnetult nii inimestele, hoonele kui ka katusele endale.

käiguteed – katusesild ja -redel. SafeGrip libisemiskindel redel on turvaline kõikides ilmastikuoludes – see elimineerib libisemise riski ja vähendab seega ohtlike olukordade tekkimist. Teisest vaatenurgast kaitseb korralik lisavarustus ka katust kriimustuste eest, mis mobiilse redeli kasutamisega tekiks. Lisaks on seinale kinnitatud turvaredel tulekahju korral peamiseks hädaväljapääsuks. Garanteerimaks turvalise juurdepääsu katusele, näiteks päikesepaneelide, korstna või ventilatsioonitorude hooldamiseks, peavad selleks olema vajalikud turvatooted ja– katusesild ja -redel. SafeGrip libisemiskindel redel on turvaline kõikides ilmastikuoludes – see elimineerib libisemise riski ja vähendab seega ohtlike olukordade tekkimist. Teisest vaatenurgast kaitseb korralik lisavarustus ka katust kriimustuste eest, mis mobiilse redeli kasutamisega tekiks. Lisaks on seinale kinnitatud turvaredel tulekahju korral peamiseks hädaväljapääsuks.

Katust ehitades või renoveerides ei tasu unustada ka lisaplekkide paigaldamist – ühelt poolt annavad need hoonele kaitse vihmavee- ja tuulekahjustuste eest ning teiselt poolt muudavad nii maja katuse kui ka fassaadi esteetiliselt ilusamaks.

Ruukki katuse terviklahendus

Millised katuseprofiile Ruukki pakub? Milline katuseprofiil valida? Millised on erinevate profiilide eelised?

Enne katuse lisatarvikuid tuleb välja valida loomulikult katuseprofiil. Katuseprofiili valik sõltub ennekõike katuse kaldest. Ruukki pakub järgnevaid vastupidavaid katuseprofiile

● Classic – teraskatuste tõeline trendilooja, viisaka ja minimalistliku välimusega katuseprofiil, mis sobib pea kõikidele eramajadele. Kruvideta lahendus, lihtne ja kiire klikiga paigaldus ning madal kalle;

● Kiviprofiil – pilkupüüdva välimusega katuseprofiil, mis sobib erineva arhitektuuriga hoonetele ning on saadaval erinevate mustritega, seega midagi igale maitsele;

● Valtsprofiil – kõige madalama kaldega katuseprofiil, mis sobib ka väga keerulistele lahendustele (vintskapid, erinevad kalded, neelukohad). Valtsprofiili näol on tegemist tõelise rätsepatööga, mis on professionaalse paigalduse tulemusena kauakestev katuselahendus;

● Trapetsprofiil – soodsaim katuseprofiil, mida on võimalik tellida ka koos antikondensaatkangaga, mis on mõeldud suurtele hoonetele nagu laohooned, spordihallid jm.

Teraskatuse eeliseks on kergus – tänu teraskatuse kergusele ei pea katuse kandekonstruktsioon olema nii tugev kui näiteks kivikatuse puhul, mida ei saa vanadele hoonetel, mille aluskonstruktsioon seda kanda ei suuda, paigaldada. Lisaks sellele on teraskatused hooldusvabamad

Miks eelistada katuse terviklahendust?

Nagu eelnevalt selgeks sai, siis kuulub katuse juurde mitmeid erinevaid vajalikke lisasid, mis omavahel funktsioneerides tagavad tervikliku ja kauapüsiva katuse, mis on turvaline nii sulle kui ka sinu hoonele.

Ruukki katuse terviklahendust eelistades saad olla kindel, et kõik sinu katuse detailid on hoolikalt valitud ning omavahel hästi toimivad, luues ka visuaalse terviku. Lisaks on terviklahendus soodsam kui erinevate lisade ükshaaval ostmine ning tekitab vähem peavalu – sul ei tule organiseerida eraldi tööriistu, tellinguid, transporti ega muud sellist. Hea on teada ka seda, et Ruukki annab oma katustele mitte ainult tehnilise, vaid ka esteetilise garantii – see tähendab, et katus ei pleeku ajapikku erinevalt.

Kohene terviklahendus on mõistlikum ka seetõttu, et teinekord ei ole lisatarvikute paigaldamine hiljem lihtsalt enam võimalik – näiteks võivad päikesepaneelid ja turvatooted vajada lisaaluskonstruktsiooni.

Ruukki Classic NextGen profiil kaunistamas hoone katust ja fassaadi

Mis on Ruukki paigalduspakett ja miks peaksid selle valima?

Ruukki paigalduspakett on personaalselt kohandatud katuselahendus, mis sisaldab ehitamise kõiki etappe – alates katuse seisukorra hindamisest, remondivajaduse väljaselgitamisest ja katusevahetuse eelarvest ning lõpetades materjalide tarnimise, paigaldamise ja töödejärgse koristamisega.

Kui otsustad kasutada Ruukki paigalduspaketti, siis jääb sinu vastutusalasse teha vaid esimesed sammud – saata meile oma kontaktandmed, majaplaan ning majast tehtud pildid. Meie katusemeister teeb sulle tasuta hindamiskülastuse, mille käigus hindab ta sinu katuse seisukorda, aitab valida sinu majale sobivaima katuselahenduse ning koostab projekti maksumuse kohta eelarve. Edasi juhib sinu objekti projektijuht, kes koostab tööde ajagraafiku.

Kuidas käib uue katuse tellimise & paigaldamise protsess?

Pärast esialgsete kalkulatsioonide tegemist tutvustab katusemeister teile eelarvet, mis kulub katuse renoveerimiseks või uue paigalduseks. Kui väljapakutud eelarve on sobilik, siis hoolitseme kõige edasise eest juba meie – vana katuse mahavõtmise, utiliseerimise, uue katusekomplekti tarnimise ja paigalduse ning ka töödejärgse koristuse eest.

Ruukki toodete ja teenustega saab lähemalt tutvuda Ruukki Expressi katusekeskuses Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Jõhvis.

Teine võimalus on aga eelarvestused ise teha või paluda selleks abi lähimalt kohalikult edasimüüjalt. Ruukki katuseid on lihtne paigaldada, nii et kui oled kindel, et sul on kõik vajalikud tööriistad ja oskused, siis on võimalik seda ka ise teha. Siiski soovitame keerulisema kujuga katuste puhul ja turvakaalutlustel lasta professionaalidel paigalduse eest hoolitseda.

Kutsu katusemeister külla!

Ruukki katuse terviklahendus ja paigalduspakett garanteerivad sulle turvalise, kauakestva ning visuaalselt kauni katuselahenduse! Lisaks säästad nii oma raha ning närve.

Usalda oma ala professionaale ning kutsu katusemeister endale külla! Ruukki Partner-ettevõtted on ametlikud Ruukki katusemeistrid ja tegelevad katuste müügi, paigalduse, hoolduse jm katustega seonduvaga. Ruukki Partner on parim valik katusetööde läbiviijaks.

