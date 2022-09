Sisuturundus

Estanc

23. september kell 6:44 Jaga lugu:







Estanc: muutused on oluline osa meie olemusest

Estanci tarneahelajuht Asso Kesaväli ja personalijuht Lilian Kuuslap. Foto: Kadrin Kahu

Põhja- ja Baltimaade suurima ning edukaima tööstustele protsessiseadmeid tootva ettevõtte Estanc ASi eesmärk tööandjana on rikastada inimeseks olemise kogemust ja olla osa puhtama ning elutervema keskkonna loomisest. Saates “Minu karjäär” rääkisid ettevõtte personalijuht Lilian Kuuslap ning tarneahelajuht Asso Kesaväli, miks on Estancis hea töötada.

Estanc on silma paistnud teistlaadi organisatsioonistruktuuriga, kus puudub võimupositsioonist lähtuv hierarhia. Kesaväli ja Kuuslap usuvad, et inimkeskne kultuur ja eesmärgist lähtuv juhtimine on põhjused, miks Estanci töötajad on tööga rahul ja pühendunud. “Senine tegevus on näidanud, kuidas klassikalise võimuhierarhiata saab kasvatada töötajates väga edukalt pühendumist, rahulolu ja ettevõtte üldist toimimist. Meie töötajad teavad ettevõtte peamist eesmärki, oma meeskonna eesmärki ning enda isiklikku eesmärki ja kõigil on vabadus otsustada, kuidas paremini oma eesmärkideni jõuda.”

Asso Kesaväli on Estancis töötanud ligi kaheksa aastat, tulles ettevõttesse tudengina varasema ehitusvaldkonna kogemusega. “Estanci tulles polnud mul õrna aimugi, mis ettevõtte või valdkonnaga päriselt tegemist on. Esmalt sain tööd laospetsialistina, millele üsna kiiresti hakkasid lisanduma uued vastutused. Huvi organisatsiooni ja valdkonna vastu kasvas tänu sellele kiiresti ning asusin õppima transpordi ja logistika õppekava. Tunnen, et kõik need aastad on minu areng Estancis olnud pidev ja loomulik – on nii toetatud soovi käia ülikoolis kui ka lüüa kaasa arendusprojektides. Näiteks, kui meil viis aastat tagasi toimus uuele ERP-le üleminek, sain kaasa lüüa kogu juurutusprotsessis, ning siiani töötan erilahenduste väljatöötamisel koos IT-tiimiga. Mulle ongi kõige olulisem, et organisatsioon on kogu selle aja arenenud ja soovinud areneda, ja see on väga mõnus. Head kolleegid on samuti üks suur põhjus, miks mulle meeldib Estancis töötada. Ja meie kultuur ja väärtused, mis on hästi seotud ning lahtimõtestatud reaalsete tegemistega.”

Lilian Kuuslapi sõnul antakse Estancis ­kõigile võimalus projektides kaasa lüüa. “See õpetab väga hästi nägema suuremat pilti. Igaühel on võimalus üsna lühikese aja jooksul teha ­erinevates rollides orgaaniline areng, näiteks üks meie staarprojektijuhtidest oli veel mõned aastad tagasi keevitaja. Aga ta soovis näidata oma lastele, et suudab rohkemat saavutada, talle anti see võimalus ja ta kasutab seda maksimaalselt!”

Üks suur muutus, mida Estanc praegu läbi teeb, on muutumine tootmisettevõttest kõrgema lisandväärtusega inseneriteenust pakkuvaks ettevõtteks. “See ei ole lihtne, ka inimeste leidmine ei ole tänasel päeval lihtne,” ütles personalijuht. “Aga ka siin peab mõtlema laiemalt. Meie teeme koostööd koolide ja värbamisettevõtetega ning meie värbamine on alati väga inimkeskne. Eesmärk on, et iga uus inimene tunneks, et tahab siin töötada just juhtimise ja laiemalt kultuuri ning väärtuste tõttu. Ja kui selle juures näeme veel ka soovi areneda ning anda oma osa parema maailma loomisesse – siis ongi meile jackpot. Üldiselt need kogemused ja oskused tulevad kiiresti sellistele inimestele juurde. On mitu näidet otse koolipingist tulnud inseneridest, kelleta me täna enam enda elu hästi ette ei tahaks kujutada.”

Põhiväärtused, millele ettevõtte ­igapäevatöös toetub

Estanci põhiväärtused on PEOPLE – PROCESS – PASSION – PURPOSE. Nende sõnade taga on mõtteviis, mille järgi ühiselt toimetatakse.

People tähendab, et ettevõtte alustala on inimesed, kellele on kogu struktuur ja organisatsioon rajatud. Inimsuhted on olulised ja igal inimesel ettevõttes on väärtuslik roll.

Process – Estancis usutakse protsessipõhisesse projektide elluviimisesse, mis toetab eesmärkide täitmist. Ettevõtte areng on protsess. Kliendisuhted on protsess. Inimeste karjäär on protsess. Ja me teeme protsessiseadmeid!

Passion näitab, et siin töötavad oma ala fanaatikud. Ja oma tööd saab teha hästi ainult siis, kui seda tõesti nautida!

Purpose tähendab Estanci soovi olla osa kestliku maailma loomisest, olla tihedalt inimeste ja maailmaga seotud. Me usume eesmärgi vajalikkusesse ning igaüks teab enda rolli eesmärki ja suuremat küsimust “miks“.

Jätkusuutlikkus on osa igapäevasest ­mõtteviisist

Estanc on viimastel aastatel olnud Eesti tööstussektori lipulaev jätkusuutlikkuse teemade eestvedamisel. Organisatsiooni kultuur on hooliv ja missioonipõhine, seetõttu on Estanci visioon luua parimat elukvaliteeti, olles sealjuures osaks kestliku maailma ehitamisel.

Estanc on jätkusuutlikkuse ja rohepöörde teemadega tegelenud aastast 2016. Aga juba 12 aastat tagasi, kui planeeriti uut tootmiskompleksi, kavandati kohe projekti ka vihmavee kogumine, tänu millele hoitakse tootmises aastas kokku miljoneid liitreid puhast vett. Aastast 2016 läks organisatsiooni tegevus keskkonnahoiule mõeldes mõtestatumaks ja strateegilisemaks ning koostati konkreetsed tegevuskavad, mida tänaseni täiustatakse ja ellu viiakse. Näiteks tootmishoone katusel on päikesejaam ja ettevõte kasutab ainult rohelist energiat. Samuti on tootmises suurepärane ülevaade materjalide ressurssidest ja neid kasutatakse alati ära maksimaalsel määral.

Hiljuti valis EAS Estanci kümne jätkusuutlikuma ettevõtte hulka, samuti on nende keskkonnateadlikku tegevust märgatud väljaspool Eestit. Näiteks pälvis ettevõte hiljuti hindamisasutuse EcoVadis tunnustuse hõbemedali kujul, mis näitab, et ollakse globaalsetelt parimate jätkusuutlike firmade seas. Lisaks toimuvad regulaarsed koolitused töötajatele, lüüakse kaasa planeedipäästjate kampaaniates ning tehakse koos kogukondadega vabatahtlikku tööd.

Samuti on Estanci strateegiasse kaasatud ÜRO kestliku arengu kuus eesmärki. Kesaväli lisas, et ka kliendid on olnud ettevõttele suurepäraseks suunanäitajaks ja pannud ettevõtet veel paremini roheliselt mõtlema. “Tegeleme pidevalt sellega, et viia Estanc tasemele, kus meie tarneahel oleks kestlik. Tarnijate hindamise üheks osaks toome sisse CO2 ja kestlikkuse teema, auditeerides neid ning suurendades sel viisil ka nende teadlikkust.”

Estanc asutati 1992. aastal Eesti-Soome koostöös ning on algusest peale olnud perekond Tammo pereettevõte, mis tegutseb suure mõjuga tööstusharudes, nagu näiteks paberi- ja tselluloosisektor, süsinikukogumine, energeetika, keemiatööstus, merendus jne. Ettevõttes töötab ligi 200 inimest ning püsivat tootmispinda on enam kui 12 000 ruutmeetrit.

Estanci uksed on alati avatud uutele spetsialistidele! Praegu näiteks otsitakse IT-projektijuhti ERPi arendusele, protsessi- ja mehaanikainsenere, finantskontrollerit.