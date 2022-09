Norfin hoiab teie töötajad soojas

Ajad, mil töölised kandsid üleriiete all koduseid T-särke, on ammu möödas. Tööandjad, kes hoolivad oma töötajatest, tellivad neile spetsiaalse termoaluspesu, mis ei lase higistada ega külmetada.

1988. aastal Balti riikides asutatud rahvusvaheline ettevõte SALMO on kalapüügitarvikute müügi turuliidеr Eestis. Praeguseks on nad püstitanud endale ambitsioonika eesmärgi – saada ka termopesu müügi liidriteks ning pakkuda kvaliteetset termoaluspesu nii seenelistele, kaluritele, sportlastele kui ka töölistele. SALMO suurklientide hulgas on tuntud energeetika-, raudtee- ja ehitusettevõtted ning riigiasutused. Ettevõttest ja toodetest rääkis lähemalt juhatuse liige Aleksei Antipchik, kes on SALMOs töötanud ligi 25 aastat.

Miks ja kuidas tekkis mõte tuua meie turule termopesu?

Meie põhisuund on olnud kalastustarvikute müük, kuid ühel hetkel saime aru, et kalapüük ei piirdu ainult hea õnge ja spinninguga, vaid ka varustus peab olema heal tasemel. Nii tekkiski idee pakkuda oma klientidele mitte ainult tarvikuid, vaid ka riideid.

Baltikumi bränd Norfin sündis 2004. aastal, kui käisime kolleegidega Soomes ja läksime pärast kalal käimist üheskoos sauna. Arutasime seal ühe Inglise kaubamärgi termopesu esitlust, mida kasutasid töölised ja sportlased. Siis tekkiski mõte luua sarnast termoaluspesu ja pakkuda seda mitte ainult tööstussektori töötajatele, vaid ka kaluritele.

Foto: Aldis Niedols

Missugused olid teie esimesed sammud selles suunas?

Uurisime põhjalikult turgu ja konkurentide tooteid. Saime teada, millega tuleb arvestada, kui toodad termopesu tehase töölistele, ehitajatele, sadamatöölistele ja sportlastele. Edasi hakkasime otsima koostööpartnereid ja jõudsime Ameerika ettevõtte Cabela’s arendaja ja peadisainerini välja. Järgmisena uurisime, millega võib selles äris alt minna, alustades materjalide kvaliteedist ja lõpetades erinevate riikide suurustabelitega.

Kui võrrelda Balti riikide ja Soome inimeste suurusi Jaapani turuga, siis meie inimesed on palju suuremad. Näiteks kui ma kannan suurust M või L, siis Jaapani suurustabeli põhjal peaksin tellima XXLi. Ameerikas on kõik vastupidi, seal sobiks mulle XS. Pärast põhjalikku tööd suuruste ja materjalide kvaliteediga lõime kaks esimest komplekti. Esimene sobis kandmiseks paljal kehal, teine esimese termokihi ja põhiriietuse vahele.

Foto: Aldis Niedols

Kuidas teid turul vastu võeti?

Kui me tõime esimesed komplektid Eesti turule, müüsime hooajaga napilt 20 komplekti. Kõik mõtlesid, milleks seda pesu vaja on. Tõmbad T-särgi selga ja kõik on korras. Aga paari aasta pärast turg justkui plahvatas ja ühtäkki oli kõigil termopesu vaja. Kalurid, korilased, töölised, sportlased – kõik küsisid seda. Näiteks mina sõidan mootorrattaga nagu ka kõik minu sõbrad, ja me kanname samuti termoaluspesu. Turg hakkas järsult kasvama aastatel 2006–2007 ning sellest ajast peale on see stabiilselt tõusuteel.

Kuidas tulla toime tiheda konkurentsiga?

Tõesti, turul on palju erinevaid brände ja konkurents on päris karm, kuid sellest hoolimata kasvavad meie müüginumbrid pidevalt. Oleme saavutanud selle tulemuse tänu sellele, et loome oma kollektsioone, arvestades meie turu omapära ja jälgime, et kvaliteet ja hind vastaksid meie klientide ootustele. Hoiame silma peal, missuguseid uusi tooteid on maailmaturul ja püüame oma klientidele alati midagi uut pakkuda. Hetkel on meil väga lai tootevalik, pakume termopesu nii meestele, naistele kui ka teismelistele.

Foto: Aldis Niedols

Millistes ettevõttetes on termoaluspesu hädavajalik?

Eelkõige nendes ettevõtetes, kus töölised on külmkambris, tehases, sadamas või kes töötavad väljas. Termopesu tellides on oluline teada, kas inimene töötab valvurina ja seisab ühe koha peal või tuleb tal aktiivselt kaupa laadida.

Tellijal peavad olema paigas kriteeriumid ning vastavalt sellele selgitame välja, missugune toode neile sobib. Üldiselt need inimesed, kes tegelevad hangetega, on oma ala spetsialistid ja teavad, milline toode on nende töölistele parim.

Kui meilt tellitakse kuni 200 komplekti, täidame sellises tellimuse võimalikult lühikese ajaga. Kui aga ettevõte soovib tellida riietele ka logosid, siis see võtab muidugi veidi rohkem aega.

Muide, oleme tähele pannud, et kui ettevõte ostab termoaluspesu, siis nende töölised uurivad ka meie kalapüügivarustuse kohta ja ostavad seda hea meelega juurde.

Foto: Aldis Niedols

Kui ettevõte soovib tellida vaid 30 komplekti termopesu, siis kui kaua tuleb neil oodata?

Meie keskladu on Riias ning toome sealt kaupa kaks korda nädalas. Kui nad esitavad tellimuse esmaspäeval, saavad nad kauba kätte juba kolmapäeval. Eeldusel, et tellimusi pole liiga palju, mida juhtub mõnikord hooaja tipus. Siis tuleb kaup kõige hiljem nädala pärast.

Missugused hinnad teil on?

Hinnad sõltuvad kvaliteedist ja materjalidest. Näiteks kõige lihtsam komplekt – topp ja püksid – on hinnaga 29,95 eurot. Aktiivse sportimise komplekt külmal ajal maksab 45 eurot. Need on muidugi jaehinnad, kui ettevõtted teevad suuri tellimusi, siis on hinnad paindlikumad. Nagu ma ka juba mainisin, siis tööriietele saame lisada ka logosid.

Missugune termoaluspesu on Eestis kõige menukam?

Meie sortimendis on see nn teine kiht, millel on äravõetav kapuuts ja varrukatel kätised, kuhu saab pöidla pista. See hoiab käsivart soojas ja ei pea kindaid kandma. Samuti on populaarne kanda erinevaid riidekihte olenevalt ilmastikuoludest. Üleriided võivad olla üsna avarad, sellised, mis ei takista liikumist ning nende alla saab panna ühte, kahte või isegi kolme kihti termopesu. Seda kombinatsiooni kasutatakse üsna aktiivselt.

Millele pöörata tähelepanu termopesu ja sokkide valikul?

Kõigepealt küsige endalt, kus ja millistes ilmastikutingimustes te hakkate seda kandma. Termoaluspesul on üldiselt kaks märget: temperatuur – jahe/külm/väga külm/ekstreemselt külm; aktiivsus – kõrge/keskmine/madal. Pöörake tähelepanu materjalile ja sellele, kui meeldiv või ebameeldiv see teile katsudes tundub.

Milline on olnud parim tagasiside teie klientidelt?

Kui inimesed kasutavad termoaluspesu esimest korda, siis nende esimene reaktsioon on: miks ma pole seda varem kandnud? Nad räägivad, et kui tulevad koju, siis nad ei taha termopesu seljast võttagi, sest selles on mugav, pehme ja hubane olla.

Kiidetakse ka seda, et termoaluspesus ei higista. Muidugi, selle põhiülesanne ongi niiskuse imamine ning keha kuiva ja soojana hoidmine.

6 fotot