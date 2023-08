Milline söögilaud sobib sinu elustiiliga – uurime materjale

Söögilaud ei ole lihtsalt funktsionaalne mööbliese; see on lugematute söögikordade, vestluste ja koosviibimiste keskpunkt. Õige söögilaua materjali valimine on ülioluline, kuna see võib oluliselt mõjutada seda, milline sinu ja su pere söömispaik välja näeb, kui vastupidav see on ja kui lihtne või keeruline on seda hooldada.

Iga materjal toob – otseses mõttes - lauale oma ainulaadsed omadused ja võlu, mistõttu on oluline viia söögilaua valik vastavusse oma elustiili ja isiklike eelistustega. Olenemata sellest, kas eelistad elegantsi, vastupidavust, hoolduse lihtsust või kõigi eelnevate kombinatsiooni, aitab mõistmine, kuidas erinevad söögilauamaterjalid sobivad erinevate elustiilidega, teha sul teadliku ja väärt otsuse.

5 põhimõtet, millega köögimööbli valikul eelkõige arvestada

1. Pea silmas mööbli mõõtmeid ja seda, kuidas see ruumi mahub, ilma et see tegutsemist takistama hakkaks. Arvesta näiteks sellega, et söögilaua ümber peaksid mahtuma ka toolid - jäta inimestele istumis- ja liikumisruumi.

2. Köögimööblit kasutatakse väga tihti, seega eelista kvaliteetseid materjale ja konstruktsioone. Eelista mööblit, mis on valmistatud tugevatest ja vastupidavatest materjalidest, nagu täispuit, roostevaba teras või kvaliteetsed laminaadid.

3. Mõtle, mida kõike sul köögis on vaja hoida ja vali köögimööbel , mis pakub rohkelt vajalikke panipaiku.

4. Sinu köögimööbel peaks täiendama köögi üldist disaini ja stiili. Kui kapid ja söögilaud on sarnase disainiga, loob see harmoonilisema keskkonna. Hea võimaluse selleks loovad erinevad köögimööbli komplektid

5. Tee köögi korras hoidmine endale lihtsamaks. Vali sellisest materjalist mööbel, mida on lihtne puhastada ja hooldada.

Puit

Puidust söögilaudu on saadaval väga erinevates stiilides. Puidus on soojust, puit on ajatu ja seega on puidust söögilaud ideaalne nii traditsioonilisse kui modernsemasse interjööri. Puidust lauad peavad vapralt vastu igapäevasele karmile kasutusele ja on seega lemmikud ka peredele, kus on palju lapsi või inimestele, kel tihti sõbrad-sugulased külas käivad.

Aga – mõned puu liigid vajavad ka korralist hooldust, et kaitsta neid kriimude eest ja nende välimus kaunisti korras hoida.

Pildil olev kaunis söögilaud Morgan on valmistatud mustast tammest, lauaplaadi puhul on kasutatud nii lamineeritud puitlaastplaati kui ka MDF puitlaastplaati. Tema jalad ja raam on aga metallist. Mõlema materjali kombinatsioon on samavõrra praktiline, vastupidav ja ajatult stiilne. Kombineerida annab Morganit kindlasti väga paljude erinevate stiilidega.

*MDF

MDF ehk keskmise tihedusega puitkiudplaat on konstrueeritud puittoode, mis on valmistatud puidukiudude ja vaigu kokkupressimisel kõrge rõhu ja temperatuuri all. See on tihe ja ühtlane materjal, mida kasutatakse tavaliselt ehituses, mööblitootmises ja sisekujunduses tänu selle vastupidavusele, siledale pinnale ning lihtsale vormimisele ja värvumisele.

Miks on puidust köögimööbel niivõrd ajatu klassika?

- Puidu looduslik ilu. Puit on soe, puidu mustrid paitavad silma, puit on korraga sõbralik ja elegantne ning väga kodune.

- Puidust annab valmistada väga paljudes erinevates stiilides ja disainides mööblit – ka ultramodernset. Viikingiköök või industrial, looduslik puit ei jäta sind hätta.

- Puit on tugev ja kestab kaua, eriti kui teda õigesti ja korraliselt hooldada. Puidust mööblit annab ka hästi parandada, üle värvida jne. Nii et investeering korralikku puitmööblisse tasub end kindlasti ära.

Laminaat

Sul on palju tähtsaid tegemisi ja sa ei taha oma energiat söögilaua peale kulutada? Lamineeritud söögilauad on taskukohased ja praktilised. Neid leidub laias disainivalikus, mistõttu need sobivad väga erinevate interjööristiilidega. Laminaadist köögimööbli komplekte on üldiselt lihtne puhastada ja hooldada, ehkki need ei pruugi olla sama vastupidavad kui looduslikud materjalid. Samas, laminaat on väga hea valik lastega peredele või ka lihtsalt siis, kui eelarvet napib, aga tahaks midagi kena ja korralikku.

Kalune Design Li 932 söögilaud on just selline tubli modernse välimusega tegelane, mis sobib hästi nii kööki kui ka söögituppa. Mustvalge välimus on ajatult šikk ning koos samat stiili toolidega moodustab see vägagi elegantse komplekti.

*LMDP

LMDP on teatud tüüpi MDF puitlaastplaat, mis on spetsiaalselt konstrueeritud, et parandada niiskuskindlust.

Klaas

Klaasist söögilaud sobib kõige paremini modernset esteetikat fännavatele inimestele. Klaas on stiilne ja elegantne ning sobib eriti hästi väiksematesse ruumidesse, sest klaas tekitab kauni illusiooni avatusest ja lisab ruumile sügavust.

Klaasi pole keeruline puhastada, küll aga võivad lapsed ja lemmikloomad sinna väga kiiresti uusi plekke ja kriime tekitada.

Pildil näha olev minimalistlik kaunitar - Monti söögilaud - kombineerib musta metallist alusraami läbipaistva pinnaga, lisage juurde oma lemmikud modernses stiilis toolid ja perfektne kombinatsioon ongi sündinud.

Metall

Metallist köögimööbel on mitmekülgne ja sobib hästi erinevate elustiilide ja disainivalikutega. Levinumateks stiilideks moodne või industriaal. Nad on vastupidavad, vajavad väga vähe hooldust ja peavad vastu nii lastele, õues kasutusele kui ka paljudele külalistele.

Puidu soojust metallil muidugi pole, aga sel on omaenda võlud. Lisaks, kombinatsioonis teiste materjalidega annab metall nii kontrasti kui ka lisab vastupidavust.

Heaks näiteks siin on pildil olev modernne Halmari söögilaud, mille puhul metalli on kasutatud pigem aktsendina ja detailides, aga tulemus on mõjus – ja vastupidav. Rohkem metalli annab komplekti alati lisada ka toolide, valgustite ja teiste aksessuaaridega.

Keraamika

Keraamiline söögilaud kannatab märkimisväärselt kõiksugu äpardusi, mis võivad igapäevaselt ette tulla ning jääb seejuures sama kauniks kui ostu päeval. Keraamika on väga kulumiskindel ja vastupidav kuumusele ning plekkidele ja kriimustustele ning hooldada ja puhastada on seda samuti lihtne.

Samas aga ei näe keraamiline köögimööbel kunagi välja odav, hoopis vastupidi. Just selline on ka Actona brändi söögilaud Irwine Fairbanks, mis lisaks ühele vastupidavale materjalile omab veel teist – metalli.

Köögimööbli komplektid

Kui oled leidnud ideaalse laua, aga vajaksid ka toole, kappi või miskit muud samas stiilis, on hea mõte otsida sama brändi järgi - mida nad veel on teinud. Isegi veebikaubamajas leiduvad tootepildid on sageli just komplektina üles pildistatud komplektina ja annavad seega hea vihje, mida samas tegumoes veel leidub.

Terve köök ei pea olema komplektis, aga kui vähemasti osa sellest on, lisab see interjööri ühtlusele tublisti stiilipunkte.