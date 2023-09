Araabia unistus: Igor King avab uksed Dubai kinnisvarainvesteeringutesse

Igor King ehitas üles eduka maaklerikarjääri Tallinnas ning vallutab uusi kõrgusi Dubais, kus ta müüb kortereid ja villasid. Igor räägib üksikasjalikult Dubai kinnisvarasse investeerimise plussidest ja miinustest.

Igor King

Igor, te olete Tallinnas edukas maakler. Miks otsustasite pöörata tähelepanu Dubaile ja teha äri ka seal?

Ma ei ole Tallinnas kinnisvaraga tegelemist lõpetanud: minu kolleegid jätkavad üüri- ja müügiteenuste pakkumist, ise osalen selles protsessis interneti vahendusel. Dubai turg on kiiresti arenev ja pakub huvi inimestele maailma eri paikadest – see on ülimalt põnev ja pakub ambitsioonikatele inimestele palju võimalusi. Armusin ammu Hispaania rannikusse ja pakun siiamaani maakleriteenuseid Benidormis ja Marbellas, ent olen veendunud, et Dubai on hetkel märksa perspektiivsem turg.

Kui raske on Dubai turul läbi lüüa, kuidas teil see õnnestus?

Sellel turul on tõepoolest väga suur konkurents. Sinna sõidavad tööle tõelised profid, kes on oma kodumaal kaugele jõudnud, neil on suur kogemuste pagas ja nad tunnevad oma tööd läbi ja lõhki. Kogemusteta uustulnukatel on seal väga raske. Muidugi, turul on ka palju algajaid, kuid enamik neist lahkub tulemusteta, kaotades aega ja raha. Seda juhtub muide ka väga kogenud agentidega – Dubais on karm konkurents ja suurlinna tööspetsiifika.

Kuidas see minul õnnestus? Olen alati teinud seda, mida ei tee enamik kolleege, kulutades palju aega ja energiat, otsides seda, mis töötab. Näiteks Eestis on kinnisvaraportaalis registreeritud 1300 agenti, kuid oma YouTube’i kanal on neist maksimaalselt ühel-kahel protsendil. Tööd peab tegema maksimaalselt hästi, pühenduma ja pöörama igale detailile tähelepanu. Meie valdkonnas on esmatähtis rahulolev klient, kes soovitab sind oma sõpradele ja tuttavatele.

Miks tasub pöörata tähelepanu Dubaile, mitte Marbellale, kuhu eestlased on palju investeerinud?

Kõik me tunneme hästi Hispaaniat, kuid suurem osa meist ei tea midagi Araabia Ühendemiraatidest, isegi kui seal on käidud turismireisil. Dubai tundub Euroopa jaoks uus suund, ehkki meie naabrid Suurbritanniast on seal ostjate seas liidrikohal. Saksamaa ja Itaalia on samuti tipus. Hiinlased, kes vabanesid ometi karantiinist, ostavad seal kinnisvara kokku korruste ja tervete hoonete kaupa. Olen veendunud, et kaasa hakkavad lööma ka Skandinaavia ja Baltimaad, kuid selleks on vaja aega. Nii häid tingimusi, nagu praegu Dubai pakub, ei leia üheski teises riigis. Ka seal hinnad kasvavad, kuid veel on võimalik soetada head kinnisvara madalama hinnaga kui Eestis. Hispaaniat ei saa Dubaiga võrrelda kuritegevuse taseme poolest, siin on väga ohutu. Kui me räägime maksudest, on Dubail samuti suur eelis – seal ei ole füüsilise isiku tulumaksu.

Missugustest plussidest saab veel rääkida?

Soodne elu. Need, kes ei ole kunagi Dubais käinud või on käinud seal vaid reisil, kulutades turistidele mõeldud restoranides palju raha, imestavad selle väite üle. Kui elada tavalist elu rohelises piirkonnas ja mitte loopida raha tuulde, siis elu polegi kallim kui Eestis. India, Hiina või mõni muu rahvustoit ei ole kallim kui meil. Poodides on mõni kaup kallim, mõni isegi odavam. Kütus maksab alla euro, autod on odavamad.

Elamisluba. Kui te soetate kinnisvara 182 000 euro väärtuses, võite vormistada kohalikud dokumendid: viisa või elamisloa kaheks aastaks. Elamisluba annab võimaluse Dubais elada, kutsuda sinna sugulasi, õppida, töötada, vormistada kindlustust, avada pangakonto, osta auto jne. Elamisluba on võimalik pikendada. On olemas ka kuldviisa, mis pakub veelgi rohkem võimalusi. Seda antakse kümneks aastaks, kui ostate kinnisvara väärtusega alates 500 000 eurost.

Krüptovaluuta. Paljusid investoreid köidab võimalus maksta krüptorahaga. Ilma igasuguste lisakulude ja maksudeta. Krüptovaluuta, sularaha. Keegi ei esita teile liigseid küsimusi raha päritolu kohta.

Maksud. Need on märksa madalamad kui Euroopas või puuduvad üldse. Näiteks ei ole füüsilise isiku tulumaksu. Teenides üüri või korteri edasimüügi pealt, maksate null protsenti makse.

Järelmaks. Araabia Ühendemiraatides on suur pluss, et te ei pea maksma kogu summat korraga, vaid kõigest 24 protsenti stardiraha. Võib saada kinnisvaraarendajalt järelmaksu ning maksta osade kaupa, kuni objekti ehitatakse (mõned aastad). On arendajaid, kes annavad järelmaksu aastateks pärast seda, kui on korteri teile juba üle andnud. Näiteks: te maksate sisse 40 protsenti korteri hinnast, saate võtmed kätte ja annate korteri üürile. See tähendab, et ülejäänud laenusumma maksab juba üürnik ning teie saate mõne aja pärast korteri täisväärtuslikuks omanikuks.

Investeeringud. See on ülemaailmse ulatusega kasvav turg. Üüritulu: 7–15 protsenti aastas. Ehitatava projekti edasimüük: kuni 70 protsenti investeeringutelt aastas.

Maa-amet. Uue korteri ostmisel, näiteks Marbellas, peate maksma riigile 10 protsenti kinnisvara hinnast ja hiljem tasuma veel müügimaksu, mis ei lase teil korteri müümisel teenida head tulu. Dubais tuleb maksta vaid neli protsenti. Naaberemiraatides, näiteks Abu Dhabis, maksate kaks protsenti ning edasimüümisel mitte midagi.

Rääkige palun veel lähemalt hindadest.

Korteri ehitatavas majas võite osta arendajalt isegi odavamalt kui Tallinnas. Ja palju odavamalt kui vana Euroopa suurlinnades. Hiljuti otsisin kliendile Tallinnas head ühetoalist korterit uues majas. 140 000 euro eest ei leidnud me midagi. Dubais maksab selline objekt 120 000 – 130 000 eurot koos parkimiskoha, viimistluse, basseini ja spordisaaliga.

Kui palju võib kinnisvara edasimüügilt teenida?

Ehitatava objekti edasimüügilt on võimalik saada investeeringult head tulu: 20–70 protsenti aastas. Mõnedel juhtudel moodustab aastatulu 100 protsenti. Selleks on tähtis valida õige objekt. Tavaliselt kuulub see premium- või lukskategooriasse. Hulgiostudele alates kolmest korterist saate head tingimused. Enne edasimüüki tuleb investeerida kõigest 35–45 protsenti ehk pole vaja kulutada kogu summat, et saada tulu kogu objekti maksumuselt.

Kui investor tahab osta korraga mitu korterit või terve korruse, kas ta saab hinnasoodustust?

See oleneb arendajast ja projektist, kuid osta tuleb vähemalt kolm korterit. Mõned arendajad pakuvad teile soodustust 2–3 protsenti. Samuti saate valida parimad korterid enne hoone ametlikku müügi algust. Tipp-projektide parimad korterid müüaksegi maha enne avaliku müügi algust. Tähtis on jõuda eksklusiivse projektini. Kui te leiate hea objekti ja saate osta maja parimad korterid, siis just sellistele objektidele ongi kõrge nõudlus. Taoliste projektide puhul võite teenida korraliku tulu, lausa 50–70 protsenti investeeritud vahenditelt.

Eestis saab kõik kinnisvaratehingud vormistada digitaalselt. Kuidas on lood Dubais?

Kinnisvara võib osta otse arendajalt Ühendemiraatidesse sõitmata. Kõik toimub digitaalselt. Te kirjutate alla lepingule arendajaga, teete rahalise ülekande või tasute krüptorahaga kodust lahkumata. Kui soovite, võime seda teha arendaja büroos. Võin teid viia kohale isiklikult või teeb seda meie esindaja.

Millised on Dubais elamise plussid?

Keel. Hispaanias peab igas olukorras teadma kohalikku keelt. Dubais saab kõik asjad lahendada inglise keeles. Isegi kohalikke elanikke ei võeta tööle, kui nad ei valda inglise keelt. Muide, vene keele oskus on suur pluss praktiliselt iga valdkonna töötajatele.

Siin on mõõdukad hinnad. Elu pole kallim kui Euroopas. Tohutu pluss on muidugi ohutus. Dubai ja Abu Dhabi on juba mitu aastat kuulunud maailma kõige ohutumate linnade esikümnesse. Kogu linnas on üles seatud kaamerad. Korrarikkujad leitakse kiiresti ja saadetakse riigist välja. Inimesed ei lülita isegi automootorit välja, kui neil on vaja korraks poes käia ja nad soovivad, et konditsioneer jätkaks töötamist. Viisin läbi isiklikult ühe eksperimendi: jätsin kohviku lauale oma rahakoti ja telefoni. Need jäidki sinna mind ootama, keegi ei võtnud neid. Proovige midagi taolist Hispaanias. Seal varastati isegi meie joped, mille taskutes polnud midagi. Ja see polnud kaugeltki ainus juhtum.

Veel üks väga tähtis boonus on hea haridus, Dubais on see tõesti väga kõrgel tasemel. Lapsed, kes saavad siin keskhariduse, valdavad viite keelt – nad on tõelised maailmakodanikud. Koolid on rahvusvahelised ja seal õpivad headest peredest pärit lapsed, seega nad kasvavad heas ja ohutus keskkonnas. Siin on Suurbritannia, Šveitsi ja USA parimate koolide, lasteaedade ning ülikoolide filiaalid. Pärast tunde ei hulgu lapsed sihitult ringi, vaid tegelevad spordi või mõne teise huvialaga. Õllepudeliga pinkidel istuvaid inimesi te siin ei leia.

Samuti ei saa märkimata jätta, et ka meditsiin on siin erakordselt kõrgel tasemel. Selleks, et meedik saaks tööle, läbib ta tõsiseid teste ja konkurent on suur. Emiraadid on Iisraeli ja Saksamaa kõrval meditsiiniturismi tipus.

Millised on Dubai miinused?

Siin on kaks põhilist miinust: kuumus ja liivatormid. Dubais on väga palav maksimaalselt neljal kuul aastas. Need, kellel on võimalik, sõidavad selleks ajaks ära ja reisivad. Need, kes elavad seal alaliselt juba üle viie aasta, kinnitavad, et Dubais on muutunud ilm jahedamaks. Varem oli talvel palav ja umbne, aga nüüd on isegi jahe. Siin sajab ka vihma ja on uduseid päevi. Araablased loovad kunstlikult pilvi ja kutsuvad vihma esile.

Veel on vähe rohelust. Kuid see asjaolu on muutumas, sest iga linnaosa haljastatakse aktiivselt. On linnaosi, kus ei anta ehitusõigust, kui projekt ei sisalda 35 protsendi territooriumi haljastamist. Olen kuulnud, et Dubais istutatakse 500 taime päevas. Dubai püüab saada üheks kõige rohelisemaks linnaks planeedil, võttes eeskujuks Singapuri.

Inšallah (sõna-sõnalt „kui Jumal soovib“) – see on hispaanlaste mañana („mitte täna, homme“) alternatiiv – lõunamaa rahvaste eripära.

Üks väike probleem on minu arvates nende inimeste jaoks, kes armastavad head teed ja vesipiipu. Siin on neid tõesti raske leida.

Milliste eelarvamustega olete kokku puutunud?

Siiamaani on inimesi, kes arvavad, et Dubais ei tohi naised üksi ringi käia. Kui lähed kuhugi üksi, võib politsei sind isegi kinni pidada. Kui keegi, kes loeb seda intervjuud, arvab samamoodi, kinnitan teile, naised võivad rahulikult üksi jalutada Dubai mis tahes tänavatel.

Teine eelarvamus Dubai kohta on betoon. Arvatakse, et siin pole üldse rohelust. Jah, kui olete jalutanud siin vaid turismipiirkondades, siis võibki selline mulje jääda, et Dubai tähendab vaid betoonist ja klaasist kõrghooneid. Tegelikult ei ole see nii. Siin on palju rohelisi linnaosi väikeste majadega.

Paljud arvavad, et Dubais on elu kallis. Kui te ei taha kulutada elule rohkem kui Tallinnas, on see täiesti võimalik. Näiteks kuu aega elamist Radissoni hotellis läheb Dubais maksma 1500 eurot. Kus te leiate kõrghooajal Euroopas sellist hinda?

Veel üks eelarvamus, mida olen kuulnud: välismaalane ei saa osta kinnisvara täielikku omandusse. Varem see tõesti nii oli ja ka praegu on selliseid linnaosi, kus tõesti ei saa kinnisvara täielikult enda omandisse. Te saate soetada kinnisvara vaid 99 aastaks. Tavaliselt on sellised objektid turuhinnast madalamad. Selleks, et mitte libastuda, leidke endale pädev ja usaldusväärne kinnisvaramaakler.

Samuti olen kokku puutunud eelarvamusega, et Dubai elab vaid nafta arvel. Tegelikult ei ole see nii. Dubai majandus ei sõltu loodusressurssidest rohkem kui viie protsendi ulatuses.

Mida te oma klientidele pakute?

Pakume kortereid kolmes erinevas hinnakategoorias. Samuti villasid alates 500 000 – 25 000 000 euro eest. Vastavalt ametlikule statistikale kasvas üüritasu sel aastal 25 protsenti, müüdava kinnisvara hinnad tõusid 15 protsenti. See tähendab, et nõudlus üüripindade järele on suur ja turg väga aktiivne.

Samuti pakume krunte nii eramajade kui ka kortermajade ehitamiseks ja äripindu uusarenduste esimesel korrusel. Niisiis pakume kinnisvara ostmiseks endale, üürimiseks või edasimüügiks. Paljud kliendid soetavad korteri lühiajaliseks üürimiseks (haldusteenust pakuvad kohalikud firmad) ning veedavad ka ise seal paar kuud aastas.

Mida me pakume klientidele? 1. Viisa/elamisluba kaheks või kümneks aastaks. 2. Krüptovaluuta = raha = 0% maks. 3. Järelmaks arendajalt intressita. 4. Soodsad korterid enda jaoks. 5. Townhouse alates 500 000 eurost, villa alates 1 200 000 eurost. 6. Investeering üürikinnisvarasse – 7–15 protsenti tulu aastas. 7. Ehituskrunt. 8. Korter edasimüümiseks – keskmiselt 20–50 protsenti tulu aastas. 9. Retail (jaemüük).

Mida korteri hind tavaliselt sisaldab?

Dubais on kõik arendused viimistlusega, samuti on hinnas köögimööbel ning sisseehitatud garderoobid. Mõnikord pakub arendaja ka köögitehnikat. On projekte, mida müüakse kogu sisustusega. Korteri hinnas on üks või kaks parkimiskohta, olenevalt korteri suurusest, ning seda tuleb hindade võrdlemisel arvesse võtta. Kortermaja haldus- ja hooldusteenuse eest tuleb muidugi eraldi maksta. Igas kortermaja kompleksis on bassein, tihtipeale ka eraldi lastebassein ja mänguväljak. Alati on spordisaal, mis on väga mugav ja te ei kuluta aega sõitmisele. Kui on tegemist kallima projektiga, siis seal võib olla ka saun, coworking, kino, jooksurada ja grillimiskoht.

Ja lõpetuseks. Kui Dubai turg on juba nii kuum, kas investorid pole juba hiljaks jäänud?

Nagu öeldakse, parim aeg kinnisvara ostmiseks oli eile (naerab). Aga tegelikult ei, investorid pole veel hiljaks jäänud. Kinnisvara hinnad tõusevad pikaajalises perspektiivis alati. Hiljuti vaatasin ühe huvitava projekti hindu Kakumäel ja võrdlesin neid hea projektiga Dubais. Ligikaudne hind 100 ruutmeetri eest Kakumäel on 650 000 eurot. Projekt Dubai Hillsi rohelises linnosas suure pargi ja golfiväljakuga Šveitsi arendajalt maksis 520 000 eurot 100 ruutmeetri kohta. Mul ei ole kahtlust, et Dubai kinnisvara hinnad vaid kasvavad ja jõuavad Euroopa suurlinnade hindadest ette. Siin on palju plusse, mis toovad investorid kohale. Ei ole makse müügilt ega üürilt, null-intressiga järelmaks. Ohutud ja digitaalsed tehingud. Kus te leiate veel nii häid tingimusi kinnisvara ostmiseks? Ainult Dubais.