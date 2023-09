Sisuturundus

MONEYZEN avab ukse investeerimismaailma lihtsalt ja turvaliselt

MONEYZEN’i tegevjuht Tõnis Mänd: „Viimaste aastate jooksul on investeerimine Eestis saanud palju tähelepanu ja sellest saanud uus „rahvussport“. Kohati tundub, et enam ei ole ühtegi inimest, kes juba investori rollis poleks.“

Ühisrahastus võimaldab alustada teekonda investeerimismaailmas tasa ja targu, et õppida tundma erinevaid võimalusi, hajutada riske ja hakata teenima passiivset sissetulekut. Varasemalt ettevõtte omanike hobiportaalina tegutsenud ühisrahastusplatvorm MONEYZEN on võtnud suuna kasvada ja pakkuda investeerimisvõimalust kõigile.

Alustada saab vaid 20 euroga

Kui kauplemine Forex turgudel, investeerimine aktsiatesse, väärtpaberitesse või kinnisvarasse nõuab ulatuslikke teadmisi ja kogemusi, aega sellega igapäevaselt tegelemiseks kui ka piisavaid finantsvahendeid, siis MONEYZEN ühisrahastuse puhul saab investor alustada raha paigutamist kasvõi 20 euroga,” selgitab MONEYZEN’i juht.

Lisaks saab kohe alguses paika panna endale sobivad tingimused ning määrata, millise riskitasemega klientide laenudes ja millise intressiga soovitakse osaleda. „Nii saad olla kindel, et investeerimisstrateegia vastab sinu ootustele ja saad hakata passiivset sissetulekut teenima juba järgmisest kuust,“ räägib Tõnis.

Investor saab seada endale sobiva strateegia – kas võtta oma portfelli ainult madalama riskiga kliendid ning teenida mõnevõrra madalamat tootlust, investeerida kõrgema riskiga laenudesse või hoopis mõlemasse korraga. Ta lisab, et ühisrahastuse võlu seisnebki selles, et saab kasutada erinevaid võimalusi. “Laenudesse investeerimisel soovitame oma klientidel riske hajutada – mitte investeerida kogu raha ühte laenu, vaid näiteks väikeste summade kaupa erinevatesse laenudesse mitme kuu jooksul. Seeläbi hajutada riski nii investeeringus kui ka ajas,“ toob Tõnis näite.

MONEYZEN’is toimub investeerimine automaatselt, mis tähendab, et see ei nõua igapäevaselt palju tähelepanu. KIui investeerimisstrateegia on konto seadetes paika pandud, siis selle ulatuses paigutab süsteem raha investeeringutesse. Ise selleks midagi tegema ei pea. Igakuiselt kontole kogunenud intressi saab endale mistahes hetkel välja maksta. Kes aga tahab ise kätt pulsil hoida või hoopis oma investeeringutest väljuda, nende jaoks on olemas ka järelturg, kus saab oma investeeringud lihtsa vaevaga teistele investoritele müüa või hoopis iseseisvalt investeeringuid juurde osta.

Investeerimine väikelaenudesse

„Täna on tehtud sisenemine finantsmaailma ja seal esimeste sammude tegemine väga lihtsaks. Nii pakume ka meie MONEYZEN’is mugavat ja turvalist võimalust investeerida väikelaenudesse,“ tutvustab Tõnis Mänd võimalusi.

Ühisrahastusplatvormidel on laenajate arv kasvutrendis ning investeerimisvõimalusi jagub. „Märkimisväärselt just viimaste aastate jooksul on ühisrahastus ja eelkõige P2P (peer-to-peer) laenamine kogenud märkimisväärset kasvu ja arengut,“ selgitab Tõnis Mänd ühisrahastuse edulugu ja populaarsuse kasvu.

Inimesed on avastanud ühisrahastuse mudeli eelised ootamatute kulutuste katmiseks või oma unistuste elluviimiseks eelkõige paindlikkuse ja võimaluse näol saada väikelaenu ilma traditsiooniliste finantsasutuste bürokraatiata.

Sisuliselt toob ühisrahastusplatvorm kokku laenusoovijad ja need, kes soovivad raha enda kasuks tööle panna ja raha välja laenates stabiilset intressitulu teenima hakata.

MONEYZEN’i kasutavad erineva profiiliga investorid, nii alles algajaid kui ka neid, kellel rohkem kogemusi ja soov kasvatada oma investeerimisportfelli ja riske hajutada.

Kindlustunne keskmisest kõrgema tootlusega

Üks põhjus, miks kaaluda investeeringu paigutamist MONEYZEN’i, on selle tootlus. Väljastatavate laenude keskmine intress on täna 19%, mis on reeglina kõrgem kui teistel varaklassidel.

Investoril tasub alati siiski meeles pidada, et kõrgem tootlus tähendab ka kõrgemat riski. Oma riskiisu saab investor MONEYZEN’is ise reguleerida. Tal on võimalik iseseisvalt valida viie kategooria vahel, kuhu ja kui palju ta investeerib ning milline on tema soovitud intressitulu igas riskisegmendis.

MONEYZEN’is pööratakse väga palju tähelepanu kliendi analüüsi kvaliteedile. „Oleme võtnud seisukoha, et parem väljastame vähem laene ja hoiame hapude laenude osa minimaalsena, kui näitame suuri müüginumbreid ja tegeleme hiljem võlglastega,“ – kõneleb Tõnis. „Seetõttu on ka meie väljastatud laenude osakaal väiksem, kui mõnel konkurendil. Peame olema kindlad, et iga välja antud laen kindlasti tagasi makstakse. Erinevalt pankadest vastutame kvaliteedi tagamisel eelkõige platvormil kasutavate investorite raha eest,“ lisab ta.

Kuna kvaliteetne laenuklient on reeglina intresside osas hinnatundlikum, toimub MONEYZEN’i laenupakkumine alati vähemuspakkumise põhimõtetel. See tähendab, et laenajale pakutakse alati kõige odavamat raha, mida investorid on valmis välja andma. See omakorda tähendab, et kui investor seadistab oma intressiootuse kõrgemaks kui turg, siis tema raha ei pruugi kõikidesse laenudesse investeeritud saada.

Lisaks toob Tõnis veel ühe eelise konkurentide ees: “MONEYZEN’is menetleme laenud alati lõpuni. Teised turuosalised müüvad reeglina halva laenu kolm kuud peale võlgnevuse tekkimist inkassole. Tänaste hindade juures tähendab see aga investeeringu umbes 40%-list maha kirjutamist. Meie seda ei tee.”

Maandatud riskid

„Ühele kliendile väljastame alati vaid ühte laenu, et vältida kergekäelist laenamist. Kui klient soovib laenata lisaks, siis pakume olemasoleva laenu refinantseerimist,“ tutvustab Tõnis vastutustundliku laenamise põhimõtteid, mis tagab investorile kindlustunde.

MONEYZEN’i keskmine hilinenud maksete tagastamise protsent on viie aasta põhjal 80%, millele lisanduvad kliendi jaoks veel viivised tootluse näol. Samuti on Tõnise sõnul MONEYZEN’il olemas tagatisfond, mida kasutatakse täiesti lootusetute juhtude kompenseerimiseks investorile. “Kui peaks juhtuma, et laenusaaja läheb näiteks pankrotti või mõnel muul põhjusel on selge, et laenajalt rohkem makseid oodata ei ole, siis laenu põhiosa kompenseerimiseks kasutamegi seda fondi,” kõneleb Tõnis investori jaoks riskide maandamisest.

Täna on MONEYZEN platvormi laenudesse üks suurimaid investeerijaid emaettevõte Admirals Group AS. Siinkohal on äärmiselt oluline kvaliteedigarantii see, et omanikettevõte Admirals Group AS on alati ühe investorina laenudes sees.

Range kontroll turuosaliste üle

Kõik populaarsemad ühisrahasutsportaalid kuuluvad Finantsinspektsiooni järelevalve alla ning peavad vastama rangetele regulatsioonidele. Aja jooksul on erinevaid regulatsioone veelgi juurde tulemas. Tarbija jaoks tähendab see, et ebausaldusväärsed teenusepakkujad ei saa enam nii lihtsalt tegutseda. Finantsinspektsioon võtnud suuna näiteks ka Hoiulaenuühistute ja inkassoettevõtete reguleerimiseks.

See annab kliendile kindluse, et ettevõte järgib kehtestatud reegleid ja pakub oma teenuseid maksimaalse kvaliteediga nii investori kui ka tarbija vaates.

„Eestis teevad finantsmaailmas täna ilma nii juba vanad olijad kui uued tegijad. Meil on arvamusliidrid ja eeskujud, kes kujundavad tänaseid hoiakuid ja annavad motivatsiooni uutele investoritele, alles algajatele, see esimene samm finantsmaailmas astuda. Ajanappus, tagasihoidlik esialgse investeeringu suurus ega senise kogemuse puudumine ei tohiks pärssida võimalust astuda samm finantsvabaduse poole. Alustamiseks pole kunagi hilja,“ julgustab MONEYZEN’i juht. On vaja vaid julget pealehakkamist ja soovi proovida.