Äri- ja tööstushooned vajuvad: viltune põrand ning praod seinas viitavad probleemile hoone aluspinnases

Praod hoone seinas, vajunud põrandad ning purunenud plaadid on esmane ohumärk sellest, et maja konstruktsioonid on hakanud liikuma. Sellisel juhul tuleks kindlasti ära hinnata konstruktsioonide vajumise ulatus ning tegeleda probleemi põhjusega. Murekoha lahendamiseks on eesmärk tihendada ehitise all olevat pinnast ning seeläbi peatada hoone vajumine. Seda tuleks teha soovitatavalt esimesel võimalusel, vastasel juhul jätkub vajumine ning kaasneda võivad veelgi kulukamad probleemid.

Maja kandvate konstruktsioonide liikumisel tekivad soojus- ja elektrisüsteemide rikked, puruneda võivad veetorud, hoonesse tekib niiskus ja hallitus. Hoone vajumise tagajärjel kannatab paraku ka selle energiatõhusus. Kokkuvõtteks langeb kinnisvara väärtus ning kasvavad kütte- ja remondikulud.

Foto: sergeizjuganov.com

„Hoone vajumise protsessi põhjuseks on üldjuhul maja all ja vahetus läheduses oleva pinnasega toimuvad muutused. Pinnase liikumist võivad põhjustada erinevad tegurid. Aluspinnas on nõrk või ajaga muutunud, pinnas on enne ehitustööde algust kehvasti tihendatud, vundamendil on liiga suur koormus, puudulik maja drenaažisüsteem või on lõhkenud majaalune veetoru, mille tulemusel viib vesi pinnasest liivosised minema. Maja võib vajuma panna ka lähedal toimuvad ehitustööd, mille käigus pumbatakse pinnasest jõuliselt vett välja,“ selgitab URETEK Baltic projektijuht Aleksandr Varkki.

Eestis tegeleb vajunud ehitiste stabiliseerimisega ettevõtte URETEK Baltic meeskond, kes parandab pinnast keskkonnasõbralike geopolümeervaikudega kiirel ja tolmuvabal injekteerimise meetodil.

Kui märkate hoone juures vajumisele viitavaid muutusi, tasuks esimesel võimalusel pöörduda geotehnilisi töid teostavate professionaalide poole. Spetsialistid kinnitavad, et üksnes silmale nähtavate iluvigade likvideerimine maja vajumise protsessi ei peata – probleemi tuum jääb endiselt alles.

Laos ja tootmishoones tekitab kalde all põrand palju pahandust ja lisakulusid

„Kui lao-, kaubandus- või tootmishoone põranda all tekivad liiva kuivamisest mahukahanemised, ruumidesse paigutatakse algselt planeeritust suuremad seadmed või raskem kaup, võib põrand ühel hetkel hakata vajuma. Selle tagajärjel ei saa aga tõstukid enam 100% efektiivsusega töötada, sest peavad ebatasastes kohtades ettevaatlikult manööverdama. Lisaks hakkavad tõstukite rattad lõhkuma põrandat ja vuugivahesid ning see tegevus kulutab omakorda rattaid ja masinat üldiselt, kergitades hooldus- ja remondikulusid,” räägib URETEK Baltic projektijuht. Ka õnnetused võivad niimoodi juhtuda, samuti tekitab rataste kulumine peent tolmu, mis tekitab toiduainete ja elektroonikatoodete tootmise või ladustamise juures lisaprobleeme.

Ta lisab, et piisab vaid põranda poole sentimeetri suurusest vajumisest, kui see mõjutab oluliselt kõrgemal olevaid riiuleid ning tekitab lisavibratsiooni kallites seadmetes ja tootmisliinidel. „See tähendab, et neid peab sageli kalibreerima. Eriti suur on probleem robotladudes, kus masinad ühel hetkel lihtsalt ei saa enam seadistatud riiulite vahel liikuda. See suurendab tõstukite tööaega ning seoses sellega ka töötajatele pikema tööpäeva eest makstavat palka, samuti vähendades seadme eluiga. Lisaks võib tekkida olukord, kui väga täpset kalibreerimist vajav tööpink rivist välja läheb ning tekib tööseisak. Kaubanduses võivad aga hakata kaubakärud iseenesest liikuma ning sellest tulenevalt ka õnnetus juhtuda.”

Sageli võetakse rendile vanad hooned, rajatakse sinna tootmine või logistikakeskus, aga jäetakse tähelepanuta asjaolu, et põrandatele ei ole sellist koormust planeeritud. Samuti juhtub, kui näiteks toidukauplusesse rajatakse ehituspood. URETEK Baltic saab edaspidist vundamendi vajumist ennetada, loodides põranda paika 1mm täpsusega ning tõstes põranda koormustaluvuse soovitud võimekuseni.

Foto: MIKKO WILSKA

Põranda tõstmine toimub kiirelt, tolmuvabalt ja ettevõtte tööd katkestamata

ning taasloodimiseks. Teised traditsioonilised meetodid eeldavad vundamendi ning täitepinnase rekonstrueerimist, mis on oluliselt kulukam, aeganõudvam ja tülikam protsess. URETEK innovaatiline sissepritsetehnoloogia pakub kauakestvat lahendust pinnase tihendamiseks ja kandevõime stabiliseerimiseks, maja vundamendi ja põrandate tõstmiseks

Pinnase kandevõime suurendamiseks ja hoone vajumise peatamiseks kasutab URETEK ainulaadset patenteeritud geopolümeervaikude segu ja selle paisumisomadusi – selleks tehakse pinnasesse väikesed 16mm läbimõõduga puuravad, kuhu injekteeritakse peenikeste metalltorude kaudu paisuv geopolümeervaik.

ning loodides põrandad 1mm täpsusega tagasi algsele projekteeritud kõrgusele,“ selgitab Varkki. „Maa all pinnases järgib vaik vähima vastupanu teed ja paisub, täites kõik tühimikud, tihendades pinnast ning tõstes seda järk-järgult ülespoole. Meie tehniline meeskond jälgib kogu protsessi laserite abil, tihendades kõigepealt pinnase, stabiliseerides vundamendi

Tänu asjaolule, et URETEK sissepritsetehnoloogia ei hõlma endas kaeve- ega lammutustõid, raskeveokite kasutamist ega ehitusjääkide äravedu, tagab nende tegevus minimaalse süsinikujalajälje keskkonnale.

„Võrreldes alternatiivsete meetoditega on URETEK tehnoloogial mitmeid olulisi eeliseid. Kui võtta arvesse seda, et traditsioonilisi pinnaseparanduse meetodeid kasutades tuleks kalkuleerida kokku kõik kulud – mis sisaldavad lammutamist, jäätmete äravedu, betoneerimist, siis võib julgelt väita, et URETEK tehnoloogia tuleb kokkuvõttes kordades odavam. Rääkimata veel ajakulust,“ nendib spetsialist.