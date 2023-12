Sisuturundus

160 aastat ajalugu igas pudelis

Foto: COGNAC MEUKOW

Kui kaks Sileesia kaupmeest 1850. aastal Cognaci piirkonda armudes sinna paikseks jäid, ei oleks kumbki osanud arvata, et nende pärand elab rohkem kui poolteist sajandit hiljem edukalt edasi. Vennad Auguste-Christophe ja Gustav Meukow saabusid konjaki kodumaale väga lihtsal põhjusel: mehed otsisid oma kodukandi valitsejatele parimatest parimaid napse.

Laevadega pidevalt Prantsusmaa ja Venemaa vahet sõites otsustasid vennad Meukowid 1862. aastal asutada Cognaci piirkonnas oma konjakitootmise, ettevõtte nimega A.C.Meukow & Co. Meukow kuulub üksikute suurimate konjakimajade hulka, mis funktsioneerivad siiani edukate pereettevõtetena ja kus hoitakse põlvkondade pikkust konjaki tootmise kõrget ning auväärset taset. Viimad viis aastakümmet kuulub Meukowi konjakimaja kuulsa Prantsusmaa joogitootja Michel Coste’i loodud Compagnie de Guyenne’i gruppi. Kuulsaid konjakibrände on ettevõtte tooteportfellis teisigi. Praegu juhivad globaalse haardega firmat Philippe Coste ning tema kaks õde Marie-Laure Brugerolle ja Céline Viard.

Kahekordse Pack d’Ori disainiauhinnaga pärjatud unikaalse Meukowi pantripudeli looja Michel Coste (pildil vasakul) ja tema poeg Philippe Coste ning tütred Marie-Laure Brugerolle ja Céline Viard (pildil paremal). Foto: COGNAC MEUKOW

Just Michel Coste sättis 1993. aastal igat Meukowi pudelit kaunistama musta pantri kujutise, mida võib ka pidada konjakibrändi ülemaailmse tähelennu alguseks. Must panter rõhutab Meukowi konjaki unikaalset identiteeti, milleks on jõud, nõtkus ja elegants. Tänapäeval müüakse Meukowi konjakeid rohkem kui 80 riigis. Oma tuntuselt ja müügitulemustelt on Meukow kuues konjakimaja maailmas ja nr 2 konjaki kaubamärk Eestis!

Klassikaline konjak

Piirkonna nõuete järgi valmistatakse kõik konjakid peamiselt „Ugni Blanci“ viinamarjadest. Mainitud viinamarjad pärinevad aga omakorda igast olulisemast Cognaci maakonna alampiirkonnast: Grande Champagne, Petite Champagne, Borderies, Fins Bois, Bons Bois. Just nendest piirkondadest saadud veinidestillaatide ehk eau-de-vie’de (eluvesi) segamisel on võimalik anda konjakitele neid erinevaid maitse- ja aroominüansse, mida hiljem konjakiklaasist avastatakse.

Aga lähme protsessi juurde tagasi. Kui vein on valmis, siis destilleeritakse virre reeglite kohaselt kaks korda klassikalises padadestillaatoris, nii nagu seda tehakse Cognacis juba alates 17. sajandist. Seda tehakse lisaks parima konjaki kvaliteedi saamiseks ka ühele põnevale legendile toetudes. Nimelt olla tundmatu Prantsusmaa rüütel näinud und, kus vanakurat ähvardanud rüütli keha kaks korda läbi keeta, et sealt kätte saada rüütli hing. Nii sündinud ka idee destilleerida veini kaks korda, et välja tuua viinamarja terroir ja kogu joogi tõeline olemus ehk hing.

Foto: COGNAC MEUKOW

Destilleerimisest tulnud eau-de-vie veedab oma aega edasi erinevates Prantsuse tammevaatides: mõni konjak vähem, mõni rohkem. VS-märgisega konjakid vaid kaks aastat, XO-klassi konjakid vähemalt kümme aastat. Vanimad Meukowi konjakid, millest segatakse kokku vaid väga erilisi jooke, võivad olla ka kuni 100-aastased. Nagu juba öeldud, igas konjakipudelis on aastakümneid, kui mitte aastasadu ajalugu. Kahju, et nad meile sellest kõigest inimkeeli rääkida ei oska.

Pehmed maitsed

Pika ajalooga Prantsuse veinimaja võib ühelt poolt küll traditsioonides kinni olla, kuid kanda endas sama palju innovaatilisust ja tulevikuvaadet.

Alates 2007. aastast on Meukowi konjakimaja stiili kujundamine usaldatud noore Anne Sarteaux’ kätte. Konjakimaja cellar master’i või master blender’i ametikoha naisterahvale usaldamine on veel praegugi Prantsusmaal pigem erand, mis muudab Meukowi ka selles vallas oluliseks suunanäitajaks.

Meukowi konjakimaja ise on viimase üle ülimalt uhke ja rahul. Bordeaux’ ülikoolis önoloogiat ehk veiniteadust õppinud Sarteaux’ loodud konjakid on stiililt mahedad ja meeldivalt puuviljased.

„Neil imelistel momentidel, kui tekib uus idee, mis meelte puudutuse kaudu tekitab omakorda emotsioone, pole ma enam kindel, kas teen oma tööd või annan järele kirele,“ on Meukowi cellar master oma töö kohta öelnud.

Valikus midagi igale maitsele

Foto: ANDRES TEISS | COGNAC MEUKOW

Meukowi konjakimaja pika ja kireva ajaloo jooksul on sündinud väga suur hulk erinevaid jooke ja uute konjakimaitsete turule tutvustamine käib pidevalt. Traditsioonide kohaselt on valikus Meukowi käekirjaga VS-, VSOP- ja XO-klassi konjakid, samuti erinevad vanemate aastate vintage’id ja eriti vanadest väärtkonjakitest kokku segatud rariteedid.

Murranguline pööre konjakilikööride maailmas

Lisaks on Meukow valikus erinevad konjaki baasil valminud liköörid, mille hulgas on eriti palju populaarsust kogunud uusim Wildberry metsamarjaliköör. See eriline liköör sisaldab konjakit, vaarikat, põldmarju ja leedriõisi, mis loovad väga põneva koosluse. Liköör sobib digestiiviks ja niisama nautimiseks kõikidele marjalikööri sõpradele kui ka ideaalselt erinevate kokteilide valmistamiseks.

Vaata Wildberry Spritz valmistamise videot siit:

Häid ideid kingikotti

Eksklusiivsemates kauplustes, sealhulgas Finewine Vein & Gurmee poes, on saadaval mitmeid esinduslikumatest Meukowi konjakitest ja klaasidest koosnevaid kinkekomplekte, mis sobivad ideaalselt iga nõudliku sõbra või pereliikme kingikotti. Juba tuttavatele konjakitele lisaks valmistab Finewine vastavalt igale maitsele ja eelarvele kinkekomplekte. Lisaks leiate poest palju erinevaid jõulu- ja kastipakkumisi. Finewine veinikastide valik on ka hea lahendus, et proovida korraga erinevaid veinisorte, sest valikus on spetsiaalselt aasta parimate veinide karbid, sommeljee soovitustega tippkvaliteediga komplektid jne.

Veini valimine talve- või jõulukingituseks ei pea olema üle jõu käiv ülesanne. Kui teil on põhiteadmised joogitüüpidest ja saaja eelistustest, saate valida pudeli, mis mitte ainult ei täienda pidulikku meeleolu, vaid näitab ka teie hoolivust ja head maitset. Ükskõik, kas tegemist on pudeliga lähedasele sõbrale, pereliikmele või äripartnerile, õige kingitus võib edastada teie soojad soovid ja lisada hooajale rõõmu.

Tutvu kogu Finewine valikuga